onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Hangi Ülkede Asgari Ücretle iPhone 16e Alınır? Asgari Ücretle Neredeyse 4 Tane iPhone 16e Alabilen Ülke Var!

Hangi Ülkede Asgari Ücretle iPhone 16e Alınır? Asgari Ücretle Neredeyse 4 Tane iPhone 16e Alabilen Ülke Var!

Apple Akıllı telefon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 12:07

Amerikalı teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 16e'yi tanıttı. Pek çok ülkede 28 Şubat itibarıyla sayışa girecek olan son teknoloji iPhone telefonun fiyatı da belli oldu. Ülkemizde 46 bin 999 TL'ye satışa sunulacak iPhone 16e'nin hangi ülkede ne kadara satıldığı da merak edildi. CNBC-e'den Zafer Karataş, ülkelerin asgari ücretlerine göre iPhone 16e alım güçlerini karşılaştırdı. 

İşte, detaylar... 

Kaynak: CNBC-e

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple'ın uzun zamandır beklenen A18 çipi ile gülendirilen ve C1 modem ile bir ilke imza atılan iPhone 16e serisi resmen tanıtıldı.

Apple'ın uzun zamandır beklenen A18 çipi ile gülendirilen ve C1 modem ile bir ilke imza atılan iPhone 16e serisi resmen tanıtıldı.

iPhone 16e, uzun süredir güncelleme almayan iPhone Se serisini rafa kaldırırken, tüm dünyanın dikkatini çekti.

ABD'de 599 dolara satışa çıkacak olan iPhone 16e'nin Türkiye fiyatı ise 47.999 TL olarak belirlendi!

ABD'de 599 dolara satışa çıkacak olan iPhone 16e'nin Türkiye fiyatı ise 47.999 TL olarak belirlendi!

28 Şubat'ta satışa çıkacak olan iPhone 16e için ön siparişler ise bugün itibarıyla başlıyor! Saat 15.00'te başlayacak ön siparişler için heyecan devam ederken, ülkelerin asgari ücretleri ve yeni iPhone ödeyecekleri fiyatlar karşılaştırıldı. Türkiye'de asgari ücret iPhone 16e'nin yarısını bile karşılamazken; asgari ücretle neredeyse 4 tane iPhone alabilen ülkeler de var.

CNBE-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre, iPhone alım gücü en yüksek olan ülke Avustralya!

CNBE-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre, iPhone alım gücü en yüksek olan ülke Avustralya!

Avustralya'da asgari ücret 2527 dolarken iPhone 16e, 635.6 dolara satışa sunulacak. Yani Avustralya'da bir asgari ücretli 3.98 adet iPhone 16e satın alabilir. 

Avustralya'yı 3.8 ile Lüksemburg, 3.13 ile İrlanda, 3.09 ile Almanya ve 3.05 ila Hollanda takip ediyor. Amerika'da ise bir asgari ücretli 2.11 adet iPhone 16e satın alabiliyor.

Dünyanın en pahalı iPhone 16e'sini satan ikinci ülke ise Brezilya!

Dünyanın en pahalı iPhone 16e'sini satan ikinci ülke ise Brezilya!

Brezilya'da asgari ücret 264.9 dolar iken iPhone 16e, 1013.4 dolardan alıcı bulacak. Brezilyalılar, asgari ücretle 0.26 adet iPhone 16e satın alırken, Türkiye'de bu adet 0.46 olarak belirlendi. 

İşte, CNBC-e haberinde yer alan o liste!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

iPhone 16e Hakkında Merak Edilenler 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın