Hangi Ülkede Asgari Ücretle iPhone 16e Alınır? Asgari Ücretle Neredeyse 4 Tane iPhone 16e Alabilen Ülke Var!
Hangi Ülkede Asgari Ücretle iPhone 16e Alınır? Asgari Ücretle Neredeyse 4 Tane iPhone 16e Alabilen Ülke Var!
Amerikalı teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 16e'yi tanıttı. Pek çok ülkede 28 Şubat itibarıyla sayışa girecek olan son teknoloji iPhone telefonun fiyatı da belli oldu. Ülkemizde 46 bin 999 TL'ye satışa sunulacak iPhone 16e'nin hangi ülkede ne kadara satıldığı da merak edildi. CNBC-e'den Zafer Karataş, ülkelerin asgari ücretlerine göre iPhone 16e alım güçlerini karşılaştırdı.
İşte, detaylar...
Kaynak: CNBC-e
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Apple'ın uzun zamandır beklenen A18 çipi ile gülendirilen ve C1 modem ile bir ilke imza atılan iPhone 16e serisi resmen tanıtıldı.
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ABD'de 599 dolara satışa çıkacak olan iPhone 16e'nin Türkiye fiyatı ise 47.999 TL olarak belirlendi!
CNBE-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre, iPhone alım gücü en yüksek olan ülke Avustralya!
Dünyanın en pahalı iPhone 16e'sini satan ikinci ülke ise Brezilya!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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