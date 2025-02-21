Hangi Ülkede Asgari Ücretle iPhone 16e Alınır? Asgari Ücretle Neredeyse 4 Tane iPhone 16e Alabilen Ülke Var!

Avustralya'da asgari ücret 2527 dolarken iPhone 16e, 635.6 dolara satışa sunulacak. Yani Avustralya'da bir asgari ücretli 3.98 adet iPhone 16e satın alabilir.

Avustralya'yı 3.8 ile Lüksemburg, 3.13 ile İrlanda, 3.09 ile Almanya ve 3.05 ila Hollanda takip ediyor. Amerika'da ise bir asgari ücretli 2.11 adet iPhone 16e satın alabiliyor.