Yale Üniversitesi'nden Çığır Açan Kanser Aşısı! 9 Hastada Tam İyileşme Sağlandı!
Yale Üniversitesi'nden Çığır Açan Kanser Aşısı! 9 Hastada Tam İyileşme Sağlandı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Kişiye özel kanser tedavisi çığır açmaya hazırlanıyor! Amerika'daki Yale Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar başarılı sonuç verdi. Faz 2 çalışmaları süren aşı ile 9 böbrek kanseri hastasında tam iyileşme de sağlandı. Bağışıklık sistemini güçlendiren kanser aşısı, bilim dünyası için umut olacak gibi görünüyor.
İşte, detaylar...
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Kanser tedavisinde çığır açan adımı Yale Üniversitesi attı: Böbrek kanseri için umut olacak!
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Faz 2 çalışmaları devam eden aşı, kişiye özel olarak tasarlanıyor!
Her kanser vakasının benzersiz oluşundan yola çıkan bilim insanları, böbrek kanserinin en riskli türlerinden olan evre 3 ve 4 berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC) üzerine yoğunlaşıyor!
Elde edilen veriler gösteriyor ki bağışıklık sistemi, mutasyonların yüzde 65'ini tanıyor ve tepki veriyor!
Üstelik aşı ciddi yan etkilere neden olmuyor: Grip benzeri hafif semptomlar gözlendi.
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Yale Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü umut vadeden araştırma, dünya genelinde en yaygın 10 kanser türü arasında yer alan tür için devrim niteliğinde.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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