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Yale Üniversitesi'nden Çığır Açan Kanser Aşısı! 9 Hastada Tam İyileşme Sağlandı!

Yale Üniversitesi'nden Çığır Açan Kanser Aşısı! 9 Hastada Tam İyileşme Sağlandı!

kanser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 12:42

Kişiye özel kanser tedavisi çığır açmaya hazırlanıyor! Amerika'daki Yale Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar başarılı sonuç verdi. Faz 2 çalışmaları süren aşı ile 9 böbrek kanseri hastasında tam iyileşme de sağlandı. Bağışıklık sistemini güçlendiren kanser aşısı, bilim dünyası için umut olacak gibi görünüyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
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Kanser tedavisinde çığır açan adımı Yale Üniversitesi attı: Böbrek kanseri için umut olacak!

Kanser tedavisinde çığır açan adımı Yale Üniversitesi attı: Böbrek kanseri için umut olacak!

Bilim insanları tarafından 2019 ila 2021 yılları arasında uygulanan aşı, sağlıklı dokulara zarar vermeden kanser hücrelerini hedef alıyor. Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı, kişiye özel olarak tasarlanıyor. Üç yıl süren izlemler neticesinde elde edilen başarı ise umut verici.

Faz 2 çalışmaları devam eden aşı, kişiye özel olarak tasarlanıyor!

Faz 2 çalışmaları devam eden aşı, kişiye özel olarak tasarlanıyor!

Bilim insanları tarafından hastanın biyolojik özelliklerine göre tasarlanan aşı, bağışıklık sisteminin tümöre özgü mutasyonlarını tanıyor ve yok etmeye başlıyor. Bu sayede hastanın sağlıklı dokuları da zarar görmüyor. 

Deneyin başyazarı Dr. David Braun, kişiye özel olarak hazırlanan aşıda 'Amacımız bağışıklık sistemini doğrudan kanser hücrelerine yönlendirmekti.' diyor.

Her kanser vakasının benzersiz oluşundan yola çıkan bilim insanları, böbrek kanserinin en riskli türlerinden olan evre 3 ve 4 berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC) üzerine yoğunlaşıyor!

Her kanser vakasının benzersiz oluşundan yola çıkan bilim insanları, böbrek kanserinin en riskli türlerinden olan evre 3 ve 4 berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC) üzerine yoğunlaşıyor!

Aşı uygulamasından sonra 3 yıl takip edilen 9 hastada iyileşme görüldü. Ancak daha da önemlisi kanser hastalarının yüzde 20 ila 50'sinde nüksettiği bilinen kanserin söz konusu hastalarda tekrar ortaya çıkmadığı görüldü.

Elde edilen veriler gösteriyor ki bağışıklık sistemi, mutasyonların yüzde 65'ini tanıyor ve tepki veriyor!

Elde edilen veriler gösteriyor ki bağışıklık sistemi, mutasyonların yüzde 65'ini tanıyor ve tepki veriyor!

Faz 1 aşamasındaki aşının, faz 2 çalışmaları ve güvenliği test ediliyor. 9 hastaya verilen 7 doz aşının 5'i ilk aşama için yapılıyor. 2 aşaması ise hatırlatma dozu. 

Cerrahi işlem sonrası kalan tümörü yok etmek için kullanılan aşı tedavisinde 4 hastaya sadece aşı yapılırken, 5 hastaya ise düşük doz bağışıklık tedavisi ilacı ipilimumab de yapıldı.

Üstelik aşı ciddi yan etkilere neden olmuyor: Grip benzeri hafif semptomlar gözlendi.

Üstelik aşı ciddi yan etkilere neden olmuyor: Grip benzeri hafif semptomlar gözlendi.

Başyazar Dr. Braun, 'Bağışıklık sisteminin T hücreleri aracılığıyla güçlü ve uzun süreli bir tepki verdiğini görmek son derece cesaret verici. Bu, kanserle savaşta bağışıklık yanıtını kalıcı hale getirebileceğimizin bir göstergesi' dedi. Ve hastalarda yalnızca grip benzeri hafif semptomlara neden olmasıyla da ciddi yan etkilerden kurtulmanın olası olduğunu gösterdi.

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Yale Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü umut vadeden araştırma, dünya genelinde en yaygın 10 kanser türü arasında yer alan tür için devrim niteliğinde.

Yale Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü umut vadeden araştırma, dünya genelinde en yaygın 10 kanser türü arasında yer alan tür için devrim niteliğinde.

Her yıl dünya genelinde 400 binden fazla yeni vaka tespit edilirken, kişiye özel kanser aşısı çığır aşabilir. Elbette bunun için aşının faz 2 çalışmaları ve neticilerini de görmek gerekiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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