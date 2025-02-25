Yale Üniversitesi'nden Çığır Açan Kanser Aşısı! 9 Hastada Tam İyileşme Sağlandı!

Faz 1 aşamasındaki aşının, faz 2 çalışmaları ve güvenliği test ediliyor. 9 hastaya verilen 7 doz aşının 5'i ilk aşama için yapılıyor. 2 aşaması ise hatırlatma dozu.

Cerrahi işlem sonrası kalan tümörü yok etmek için kullanılan aşı tedavisinde 4 hastaya sadece aşı yapılırken, 5 hastaya ise düşük doz bağışıklık tedavisi ilacı ipilimumab de yapıldı.