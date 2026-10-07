Casper Nirvana Z100 Kullanıcı Yorumları ve Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana Z100'ün ekran boyutu ve çözünürlüğü ne?

Casper Nirvana Z100, 14.0 inç boyutunda, 16:10 oranlı ve %86 ekran-gövde oranına sahip bir ekranla geliyor. İki panel seçeneği var: 14.0' QHD, 100% sRGB, 300 NIT ve 14.0' OLED 2K, 100% sRGB, 400 NIT. Hepsiburada'daki ürün bilgilerinde QHD panelin maksimum çözünürlüğü 2560 x 1600, panel tipi IPS olarak geçiyor. OLED seçeneği, QHD panele göre %33 daha yüksek parlaklık değeri sunuyor (300 NIT'e karşı 400 NIT).

Kullanıcı puanlarında ekran tarafı yapılandırmaya göre değişiyor: Hepsiburada'da i5/8GB yapılandırmayı puanlayan kullanıcılar görüntü kalitesine 5,0 verirken, 16GB/1TB yapılandırmada bu ortalama 3,5'te kalıyor.

Casper Nirvana Z100 dizi ve film izlemek için iyi mi?

Casper Nirvana Z100, dizi-film için 16:10 ekran, 100% sRGB renk kapsamı ve OLED 2K seçeneğinde 400 NIT parlaklık sunuyor. Ses tarafında 2x2W + 2x1W stereo hoparlör ve Dolby Audio desteği bulunuyor. Yine de dürüst olalım: Hepsiburada'da bir kullanıcı Z100'ün ses kalitesini beğenmediğini yazmış. Sesi önemsiyorsanız kulaklık ya da harici hoparlörü hesaba katmak mantıklı. HDMI portu sayesinde Nirvana Z100'ü dönüştürücüsüz televizyona veya monitöre de bağlayabilirsiniz.

Casper Nirvana Z100 günlük ve ofis kullanımı için hem güçlü hem hızlı mı?

Casper Nirvana Z100, günlük ve ofis kullanımı için yeterli güçte ve hızlı bir laptop. 13. Nesil Intel Core i5 1335U ya da i7 1355U işlemci, Intel Iris Xe dahili grafik, 5500 MT/s hızında 8GB veya 16GB LPDDR5 bellek ve PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD ile geliyor. 2TB SSD seçeneği 6400 MB/s okuma hızıyla, 500GB ve 1TB seçeneklerindeki 5000 MB/s'ye göre %28 daha hızlı okuma sunuyor. 16:10 ekran da uzun raporlarda ve tablolarda daha az kaydırma yapmanızı sağlıyor.

Toplantılar: 2MP FHD 1080p kamera, 2 mikrofon ve gürültü engelleme

2MP FHD 1080p kamera, 2 mikrofon ve gürültü engelleme Bağlantı: Intel Wi-Fi 6 AX101 ve Bluetooth 5.2

Intel Wi-Fi 6 AX101 ve Bluetooth 5.2 Yazma konforu: 3 kademeli aydınlatmalı Türkçe Q klavye

3 kademeli aydınlatmalı Türkçe Q klavye Harici ekran: HDMI portu

Casper Nirvana Z100 yapay zeka araçlarını rahat çalıştırır mı?

Casper Nirvana Z100, yapay zeka tarafında Windows 11 ve Microsoft Copilot üzerinden destek sunuyor; Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi tarayıcıdan kullanılan araçları, açık sekmeler ve görüntülü toplantıyla birlikte rahat kullanmak için Nirvana Z100'de 16GB LPDDR5 bellek seçmek mantıklı olur, çünkü bellek tümleşik ve en fazla 16GB destekleniyor. Ürün sayfasında ayrı bir yapay zeka işlemcisinden (NPU) bahsedilmiyor.

Casper Nirvana Z100 iş için güvenli mi?

Casper Nirvana Z100, touchpad üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucuyla Windows Hello üzerinden tek dokunuşla oturum açmayı sağlıyor. Casper'a göre bu okuyucu UV yüzey kaplamasıyla aşınmaya karşı korunuyor. Fiziksel güvenlik için 1 adet Kensington kilit yuvası var; işletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri sunuluyor.