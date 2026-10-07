Casper Nirvana Z100 Kullanıcı Yorumları ve Sıkça Sorulan Sorular
Casper Nirvana Z100'ü kullananlar en çok 1,25 kg hafifliğini, şık kasasını ve pil ömrünü övüyor; tek USB-A girişini ve ses performansını ise eleştiriyor. Gerçek kullanıcı yorumları, ekran, batarya ve fiyat/performans detayları ile en çok merak edilen sorular bu rehberde.
Son Güncelleme: 2 Ekim 2026
Casper Nirvana Z100, 35-36 bin TL civarı bütçeyle hem çalışmak hem dizi-film izlemek, iş takibi yapmak ve Copilot, ChatGPT ya da Midjourney gibi yapay zeka araçlarını kullanmak için hafif, şık ve güvenli bir laptop arayanların değerlendirebileceği 14 inçlik ultra ince bir model. 2 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 38.151 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Nirvana Z100; 1,25 kg ağırlık, 14,9 mm incelik, 14 inç 16:10 QHD ya da OLED 2K ekran, 13. Nesil Intel Core i5 1335U / i7 1355U işlemci, 50Whr bataryayla 12 saate varan kullanım, touchpad üzerinde parmak izi okuyucu ve Copilot'a erişim sağlayan Windows 11 Pro seçeneği sunuyor. Hepsiburada'da puan veren kullanıcılar Nirvana Z100'ün hafıza ve batarya performansına 5 üzerinden 5 verirken, eleştiriler tek USB-A girişi, ses kalitesi ve zaman zaman yükselen fan sesi üzerinde toplanıyor.
Kullanıcılar Casper Nirvana Z100'ün hafifliğini, şıklığını ve bataryasını seviyor; tek USB-A girişi ve ses ise en çok eleştirilen noktalar.
Casper Nirvana Z100 kullanıcı yorumları ne diyor?
Casper Nirvana Z100 kullanıcı yorumları genel olarak olumlu. Casper'ın resmi sitesindeki değerlendirme 5 yıldız, Hepsiburada'daki iki farklı Z100 yapılandırması ise 5 üzerinden 4,0 ortalamaya sahip. Kullanıcıların en çok övdüğü konular hafiflik, şık tasarım, hafıza ve batarya; eleştirdiği konular ise tek USB-A girişi, ses kalitesi ve yoğun anlarda yükselen fan sesi.
Gerçek kullanıcılar Casper Nirvana Z100 için neler yazdı?
- Casper.com.tr, S K (20.08.2024, 5 yıldız): 'Henüz tam olarak keşfedemesem de, çok beğenerek sabırla bekleyerek aldığım bi ürün, çoook beğendim.'
- Hepsiburada, m k* (8 Kasım 2025): 'Tam FP ürün tavsiye ederim.' Kullanıcı işlemci, hafıza, görüntü kalitesi ve bataryaya 5/5 verdi.
- Hepsiburada, m i (7 Kasım 2025): 'Tek eksiği tek usb portunun olması, haricinde güzel bir pc.' Bu kullanıcı da dört özelliğe 5/5 verdi.
- Hepsiburada, E* Y (21 Temmuz 2025, 16GB/1TB yapılandırma): Kullanıcı Nirvana Z100'ün şık göründüğünü, hafıza ve bataryasının gayet iyi olduğunu yazıyor. Ses kalitesini beğenmediğini, ofis işlerinde bile fanın bazen gürültülü çalıştığını ve tek USB girişini dezavantaj olarak gördüğünü de ekliyor. Yorumunu 'Ne istediğinize bağlı biraz' diye bağlıyor.
|Platform
|Casper Nirvana Z100 yapılandırması
|Puan
|Özellik puanları
|Casper.com.tr
|Belirtilmemiş
|5 / 5 · 1 yorum
|-
|Hepsiburada
|i5-1335U, 8GB LPDDR5, Windows 11 Home, Oniks Siyah
|4,0 / 5 · 4 değerlendirme
|İşlemci 5,0 · Hafıza 5,0 · Görüntü 5,0 · Batarya 5,0
|Hepsiburada
|i5-1335U, 16GB LPDDR5, 1TB SSD, FreeDOS, Mavi
|4,0 / 5 · 2 değerlendirme
|İşlemci 4,0 · Hafıza 5,0 · Görüntü 3,5 · Batarya 5,0
Kullanıcıların 'tek USB' eleştirisi ne anlama geliyor?
Casper Nirvana Z100'ün teknik özelliklerinde 1 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C, 1 adet USB 2.0 Type-C ve 1 adet HDMI portu yer alıyor. Yani kullanıcıların 'tek USB' dediği şey klasik USB-A girişi. Fare, flaş bellek ve harici klavyeyi aynı anda takacaksanız Type-C çoklayıcı işinizi kolaylaştırır, çünkü Nirvana Z100'de iki ayrı Type-C portu bulunuyor.
Casper Nirvana Z100'ü hangi teknoloji kanalları inceledi?
Casper'ın ürün sayfasında Nirvana Z100 için Donanım Haber, ShiftDelete, WebTekno, Tamindir ve Mehmet Üzüm'ün inceleme videoları yer alıyor. Donanım Haber incelemesi, Nirvana Z100'ü Windows 11 Pro ve Copilot yapay zekasıyla gelen ultra ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar olarak tanımlıyor.
14 inç 16:10 QHD ya da OLED 2K ekran, 13. Nesil Intel Core işlemci ve Copilot desteği Nirvana Z100'ü ofise, dizi-filme ve yapay zeka araçlarına hazırlıyor.
50Whr batarya, 12 saate varan kullanım ve 2 saatte tam şarj: 34.599 TL'den başlayan Nirvana Z100'ü kullananlar bataryaya tam puan veriyor.
Casper Nirvana Z100'ün şarjı ne kadar gidiyor?
Casper Nirvana Z100, Casper'ın verdiği bilgiye göre 12 saate varan kullanım süresi sunuyor. Bu süreyi 3 hücreli, 50Whr (4330mAh) Li-ion akıllı batarya sağlıyor. Hızlı şarj destekli 45W adaptörle cihaz yaklaşık 2 saatte %100 doluluğa ulaşıyor ve Type-C portu hem şarj hem veri aktarımı için kullanılabiliyor. Kullanıcılar da bu konuda memnun: Hepsiburada'daki iki Z100 yapılandırmasında da batarya puanı 5 üzerinden 5,0. Gerçek süre ekran parlaklığına ve iş yüküne göre değişir.
Casper Nirvana Z100 fiyat/performans açısından mantıklı mı?
Casper Nirvana Z100, 35-36 bin TL bandında 1,25 kg'lık alüminyum-magnezyum kasa, 14 inç QHD ekran, LPDDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve 12 saate varan pil ömrünü bir arada sunduğu için fiyat/performans arayanların listesine giriyor. Casper'ın sitesinde liste fiyatı 41.022 TL, %7 indirimle başlangıç fiyatı 38.151 TL; yani yaklaşık 2.871 TL avantaj var. Hepsiburada'da i5-1335U / 8GB / Windows 11 Home yapılandırması 2 Ekim 2026 itibarıyla 34.599 TL. Bir kullanıcı da Z100'ü 'Tam FP ürün' diye özetliyor.
|Özellik
|Casper Nirvana Z100
|Casper.com.tr fiyatı%7 indirim
|38.151 TL'den başlayan (liste: 41.022 TL)
|Hepsiburada fiyatı
|34.599 TL (i5-1335U, 8GB, Windows 11 Home)
|İşlemci
|13. Nesil Intel Core i5 1335U / Intel Core i7 1355U
|Ekran
|14.0' QHD 100% sRGB 300 NIT veya 14.0' OLED 2K 100% sRGB 400 NIT, 16:10, %86 ekran-gövde oranı
|RAM
|8GB / 16GB LPDDR5 5500 MT/s (tümleşik, maks. 16GB)
|Depolama
|500GB / 1TB / 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
|BataryaKullanıcı puanı 5,0
|50Whr, 3 hücre, 12 saate varan kullanım, 2 saatte tam şarj, 45W adaptör
|Boyut / Ağırlık
|316 x 240 x 14,9 mm / 1,25 kg
|Kasa
|Alüminyum & magnezyum alaşım (145 MPa esneme, 195 MPa çekme direnci)
|Portlar
|1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 2.0 Type-C, 1x HDMI, mikrofon girişi
|Güvenlik
|Touchpad üzerinde parmak izi okuyucu, Kensington kilit
|İşletim sistemi
|Windows 11 Pro / Windows 11 Home SL / FreeDOS
|Renkler
|Oniks Siyah, Metalik Bronz, Kiyanit Mavisi, 'Ruby' Kırmızı
|Garanti
|24 ay
Hangi Casper Nirvana Z100 yapılandırmasını seçmeli?
- Öğrenci ve günlük kullanıcı: i5 1335U, 8GB RAM ve QHD ekran, bütçeyi 35 bin TL'nin altında tutmak isteyenler için yeterli.
- Yapay zeka araçlarıyla çalışan iş kullanıcısı: 16GB RAM ve Windows 11 Pro, çünkü bellek sonradan artırılamıyor.
- Dizi-film ve fotoğrafla uğraşan: OLED 2K ekran, 400 NIT parlaklık için.
Casper Nirvana Z100 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Çalışmak ve dizi-film izlemek için 36 bin lira civarı Casper Nirvana Z100 alınır mı?
Evet, Casper Nirvana Z100 bu bütçe için mantıklı seçeneklerden biri. Hepsiburada'da 34.599 TL'den, Casper'ın sitesinde 38.151 TL'den başlayan fiyatlarla 14 inç 16:10 QHD ya da OLED 2K ekran, Dolby Audio, 13. Nesil Intel Core işlemci ve 12 saate varan pil ömrü sunuyor. Ses kalitesini önemsiyorsanız kulaklık kullanmayı düşünebilirsiniz.
35 bin TL bütçeyle hem hafif hem yapay zeka destekli bir laptop olarak Nirvana Z100 uygun mu?
Casper Nirvana Z100, 1,25 kg ağırlığı ve 14,9 mm inceliğiyle bu bütçedeki hafif seçeneklerden biri. Yapay zeka desteğini Windows 11 ve Microsoft Copilot üzerinden sunuyor; ChatGPT ve Midjourney gibi tarayıcı tabanlı araçlar için 16GB RAM'li yapılandırma öneriliyor. Ürün sayfasında ayrı bir NPU yapay zeka işlemcisi listelenmiyor.
İş için şık, hafif ve güvenli bir laptop arayanlara Casper Nirvana Z100 uygun mu?
Evet. Casper Nirvana Z100; dört renk seçeneği ve nano kaplamalı alüminyum-magnezyum kasasıyla şık, 1,25 kg ağırlığıyla hafif, touchpad üzerindeki parmak izi okuyucu, Kensington kilit ve Windows 11 Pro seçeneğiyle iş kullanımı için güvenlik özellikleri sunuyor.
Casper Nirvana Z100 uzun ömürlü ve az arıza çıkaran bir laptop mu?
Bağımsız bir arıza istatistiği paylaşamıyoruz. Casper'a göre Nirvana Z100'ün alüminyum-magnezyum kasası 145 MPa esneme dayanımına ve 195 MPa çekme direncine sahip, alüminyum tasarım da ısıyı daha verimli dağıtmaya yardımcı oluyor. Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay; Casper ayrıca 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri sunuyor.
Dürüst olalım: Nirvana Z100 oyun ve ağır grafik işi için değil; ama hafif, şık ve uzun pil ömürlü bir iş ve günlük kullanım laptopu arayanlar için dengeli.
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