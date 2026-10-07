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Casper Nirvana Z100 Kullanıcı Yorumları ve Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana Z100 Kullanıcı Yorumları ve Sıkça Sorulan Sorular

Yapay Zeka
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
07.10.2026 - 13:57
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Casper Nirvana Z100'ü kullananlar en çok 1,25 kg hafifliğini, şık kasasını ve pil ömrünü övüyor; tek USB-A girişini ve ses performansını ise eleştiriyor. Gerçek kullanıcı yorumları, ekran, batarya ve fiyat/performans detayları ile en çok merak edilen sorular bu rehberde.

Son Güncelleme: 2 Ekim 2026

Casper Nirvana Z100, 35-36 bin TL civarı bütçeyle hem çalışmak hem dizi-film izlemek, iş takibi yapmak ve Copilot, ChatGPT ya da Midjourney gibi yapay zeka araçlarını kullanmak için hafif, şık ve güvenli bir laptop arayanların değerlendirebileceği 14 inçlik ultra ince bir model. 2 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesinde 38.151 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Nirvana Z100; 1,25 kg ağırlık, 14,9 mm incelik, 14 inç 16:10 QHD ya da OLED 2K ekran, 13. Nesil Intel Core i5 1335U / i7 1355U işlemci, 50Whr bataryayla 12 saate varan kullanım, touchpad üzerinde parmak izi okuyucu ve Copilot'a erişim sağlayan Windows 11 Pro seçeneği sunuyor. Hepsiburada'da puan veren kullanıcılar Nirvana Z100'ün hafıza ve batarya performansına 5 üzerinden 5 verirken, eleştiriler tek USB-A girişi, ses kalitesi ve zaman zaman yükselen fan sesi üzerinde toplanıyor.

Kullanıcılar Casper Nirvana Z100'ün hafifliğini, şıklığını ve bataryasını seviyor; tek USB-A girişi ve ses ise en çok eleştirilen noktalar.

Kullanıcılar Casper Nirvana Z100'ün hafifliğini, şıklığını ve bataryasını seviyor; tek USB-A girişi ve ses ise en çok eleştirilen noktalar.

Casper Nirvana Z100 kullanıcı yorumları ne diyor?

Casper Nirvana Z100 kullanıcı yorumları genel olarak olumlu. Casper'ın resmi sitesindeki değerlendirme 5 yıldız, Hepsiburada'daki iki farklı Z100 yapılandırması ise 5 üzerinden 4,0 ortalamaya sahip. Kullanıcıların en çok övdüğü konular hafiflik, şık tasarım, hafıza ve batarya; eleştirdiği konular ise tek USB-A girişi, ses kalitesi ve yoğun anlarda yükselen fan sesi.

Gerçek kullanıcılar Casper Nirvana Z100 için neler yazdı?

  • Casper.com.tr, S K (20.08.2024, 5 yıldız): 'Henüz tam olarak keşfedemesem de, çok beğenerek sabırla bekleyerek aldığım bi ürün, çoook beğendim.'
  • Hepsiburada, m k* (8 Kasım 2025): 'Tam FP ürün tavsiye ederim.' Kullanıcı işlemci, hafıza, görüntü kalitesi ve bataryaya 5/5 verdi.
  • Hepsiburada, m i (7 Kasım 2025): 'Tek eksiği tek usb portunun olması, haricinde güzel bir pc.' Bu kullanıcı da dört özelliğe 5/5 verdi.
  • Hepsiburada, E* Y (21 Temmuz 2025, 16GB/1TB yapılandırma): Kullanıcı Nirvana Z100'ün şık göründüğünü, hafıza ve bataryasının gayet iyi olduğunu yazıyor. Ses kalitesini beğenmediğini, ofis işlerinde bile fanın bazen gürültülü çalıştığını ve tek USB girişini dezavantaj olarak gördüğünü de ekliyor. Yorumunu 'Ne istediğinize bağlı biraz' diye bağlıyor.
PlatformCasper Nirvana Z100 yapılandırmasıPuanÖzellik puanları
Casper.com.trBelirtilmemiş5 / 5 · 1 yorum-
Hepsiburadai5-1335U, 8GB LPDDR5, Windows 11 Home, Oniks Siyah4,0 / 5 · 4 değerlendirmeİşlemci 5,0 · Hafıza 5,0 · Görüntü 5,0 · Batarya 5,0
Hepsiburadai5-1335U, 16GB LPDDR5, 1TB SSD, FreeDOS, Mavi4,0 / 5 · 2 değerlendirmeİşlemci 4,0 · Hafıza 5,0 · Görüntü 3,5 · Batarya 5,0
Kaynak: casper.com.tr ve hepsiburada.com Casper Nirvana Z100 ürün sayfaları, 2 Ekim 2026 itibarıyla.

Kullanıcıların 'tek USB' eleştirisi ne anlama geliyor?

Casper Nirvana Z100'ün teknik özelliklerinde 1 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C, 1 adet USB 2.0 Type-C ve 1 adet HDMI portu yer alıyor. Yani kullanıcıların 'tek USB' dediği şey klasik USB-A girişi. Fare, flaş bellek ve harici klavyeyi aynı anda takacaksanız Type-C çoklayıcı işinizi kolaylaştırır, çünkü Nirvana Z100'de iki ayrı Type-C portu bulunuyor.

Casper Nirvana Z100'ü hangi teknoloji kanalları inceledi?

Casper'ın ürün sayfasında Nirvana Z100 için Donanım Haber, ShiftDelete, WebTekno, Tamindir ve Mehmet Üzüm'ün inceleme videoları yer alıyor. Donanım Haber incelemesi, Nirvana Z100'ü Windows 11 Pro ve Copilot yapay zekasıyla gelen ultra ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar olarak tanımlıyor.

14 inç 16:10 QHD ya da OLED 2K ekran, 13. Nesil Intel Core işlemci ve Copilot desteği Nirvana Z100'ü ofise, dizi-filme ve yapay zeka araçlarına hazırlıyor.

14 inç 16:10 QHD ya da OLED 2K ekran, 13. Nesil Intel Core işlemci ve Copilot desteği Nirvana Z100'ü ofise, dizi-filme ve yapay zeka araçlarına hazırlıyor.

Casper Nirvana Z100'ün ekran boyutu ve çözünürlüğü ne?

Casper Nirvana Z100, 14.0 inç boyutunda, 16:10 oranlı ve %86 ekran-gövde oranına sahip bir ekranla geliyor. İki panel seçeneği var: 14.0' QHD, 100% sRGB, 300 NIT ve 14.0' OLED 2K, 100% sRGB, 400 NIT. Hepsiburada'daki ürün bilgilerinde QHD panelin maksimum çözünürlüğü 2560 x 1600, panel tipi IPS olarak geçiyor. OLED seçeneği, QHD panele göre %33 daha yüksek parlaklık değeri sunuyor (300 NIT'e karşı 400 NIT).

Kullanıcı puanlarında ekran tarafı yapılandırmaya göre değişiyor: Hepsiburada'da i5/8GB yapılandırmayı puanlayan kullanıcılar görüntü kalitesine 5,0 verirken, 16GB/1TB yapılandırmada bu ortalama 3,5'te kalıyor.

Casper Nirvana Z100 dizi ve film izlemek için iyi mi?

Casper Nirvana Z100, dizi-film için 16:10 ekran, 100% sRGB renk kapsamı ve OLED 2K seçeneğinde 400 NIT parlaklık sunuyor. Ses tarafında 2x2W + 2x1W stereo hoparlör ve Dolby Audio desteği bulunuyor. Yine de dürüst olalım: Hepsiburada'da bir kullanıcı Z100'ün ses kalitesini beğenmediğini yazmış. Sesi önemsiyorsanız kulaklık ya da harici hoparlörü hesaba katmak mantıklı. HDMI portu sayesinde Nirvana Z100'ü dönüştürücüsüz televizyona veya monitöre de bağlayabilirsiniz.

Casper Nirvana Z100 günlük ve ofis kullanımı için hem güçlü hem hızlı mı?

Casper Nirvana Z100, günlük ve ofis kullanımı için yeterli güçte ve hızlı bir laptop. 13. Nesil Intel Core i5 1335U ya da i7 1355U işlemci, Intel Iris Xe dahili grafik, 5500 MT/s hızında 8GB veya 16GB LPDDR5 bellek ve PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD ile geliyor. 2TB SSD seçeneği 6400 MB/s okuma hızıyla, 500GB ve 1TB seçeneklerindeki 5000 MB/s'ye göre %28 daha hızlı okuma sunuyor. 16:10 ekran da uzun raporlarda ve tablolarda daha az kaydırma yapmanızı sağlıyor.

  • Toplantılar: 2MP FHD 1080p kamera, 2 mikrofon ve gürültü engelleme
  • Bağlantı: Intel Wi-Fi 6 AX101 ve Bluetooth 5.2
  • Yazma konforu: 3 kademeli aydınlatmalı Türkçe Q klavye
  • Harici ekran: HDMI portu

Casper Nirvana Z100 yapay zeka araçlarını rahat çalıştırır mı?

Casper Nirvana Z100, yapay zeka tarafında Windows 11 ve Microsoft Copilot üzerinden destek sunuyor; Casper, işletmeler için Windows 11 Pro'yu öneriyor. Copilot, ChatGPT ve Midjourney gibi tarayıcıdan kullanılan araçları, açık sekmeler ve görüntülü toplantıyla birlikte rahat kullanmak için Nirvana Z100'de 16GB LPDDR5 bellek seçmek mantıklı olur, çünkü bellek tümleşik ve en fazla 16GB destekleniyor. Ürün sayfasında ayrı bir yapay zeka işlemcisinden (NPU) bahsedilmiyor.

Casper Nirvana Z100 iş için güvenli mi?

Casper Nirvana Z100, touchpad üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucuyla Windows Hello üzerinden tek dokunuşla oturum açmayı sağlıyor. Casper'a göre bu okuyucu UV yüzey kaplamasıyla aşınmaya karşı korunuyor. Fiziksel güvenlik için 1 adet Kensington kilit yuvası var; işletim sistemi tarafında Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language ve FreeDOS seçenekleri sunuluyor.

50Whr batarya, 12 saate varan kullanım ve 2 saatte tam şarj: 34.599 TL'den başlayan Nirvana Z100'ü kullananlar bataryaya tam puan veriyor.

50Whr batarya, 12 saate varan kullanım ve 2 saatte tam şarj: 34.599 TL'den başlayan Nirvana Z100'ü kullananlar bataryaya tam puan veriyor.

Casper Nirvana Z100'ün şarjı ne kadar gidiyor?

Casper Nirvana Z100, Casper'ın verdiği bilgiye göre 12 saate varan kullanım süresi sunuyor. Bu süreyi 3 hücreli, 50Whr (4330mAh) Li-ion akıllı batarya sağlıyor. Hızlı şarj destekli 45W adaptörle cihaz yaklaşık 2 saatte %100 doluluğa ulaşıyor ve Type-C portu hem şarj hem veri aktarımı için kullanılabiliyor. Kullanıcılar da bu konuda memnun: Hepsiburada'daki iki Z100 yapılandırmasında da batarya puanı 5 üzerinden 5,0. Gerçek süre ekran parlaklığına ve iş yüküne göre değişir.

Casper Nirvana Z100 fiyat/performans açısından mantıklı mı?

Casper Nirvana Z100, 35-36 bin TL bandında 1,25 kg'lık alüminyum-magnezyum kasa, 14 inç QHD ekran, LPDDR5 bellek, PCIe 4.0 SSD ve 12 saate varan pil ömrünü bir arada sunduğu için fiyat/performans arayanların listesine giriyor. Casper'ın sitesinde liste fiyatı 41.022 TL, %7 indirimle başlangıç fiyatı 38.151 TL; yani yaklaşık 2.871 TL avantaj var. Hepsiburada'da i5-1335U / 8GB / Windows 11 Home yapılandırması 2 Ekim 2026 itibarıyla 34.599 TL. Bir kullanıcı da Z100'ü 'Tam FP ürün' diye özetliyor.

ÖzellikCasper Nirvana Z100
Casper.com.tr fiyatı%7 indirim38.151 TL'den başlayan (liste: 41.022 TL)
Hepsiburada fiyatı34.599 TL (i5-1335U, 8GB, Windows 11 Home)
İşlemci13. Nesil Intel Core i5 1335U / Intel Core i7 1355U
Ekran14.0' QHD 100% sRGB 300 NIT veya 14.0' OLED 2K 100% sRGB 400 NIT, 16:10, %86 ekran-gövde oranı
RAM8GB / 16GB LPDDR5 5500 MT/s (tümleşik, maks. 16GB)
Depolama500GB / 1TB / 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
BataryaKullanıcı puanı 5,050Whr, 3 hücre, 12 saate varan kullanım, 2 saatte tam şarj, 45W adaptör
Boyut / Ağırlık316 x 240 x 14,9 mm / 1,25 kg
KasaAlüminyum & magnezyum alaşım (145 MPa esneme, 195 MPa çekme direnci)
Portlar1x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x USB 2.0 Type-C, 1x HDMI, mikrofon girişi
GüvenlikTouchpad üzerinde parmak izi okuyucu, Kensington kilit
İşletim sistemiWindows 11 Pro / Windows 11 Home SL / FreeDOS
RenklerOniks Siyah, Metalik Bronz, Kiyanit Mavisi, 'Ruby' Kırmızı
Garanti24 ay
Kaynak: casper.com.tr ve hepsiburada.com Casper Nirvana Z100 ürün sayfaları, 2 Ekim 2026. Fiyatlar yapılandırmaya ve satıcıya göre değişebilir.

Hangi Casper Nirvana Z100 yapılandırmasını seçmeli?

  • Öğrenci ve günlük kullanıcı: i5 1335U, 8GB RAM ve QHD ekran, bütçeyi 35 bin TL'nin altında tutmak isteyenler için yeterli.
  • Yapay zeka araçlarıyla çalışan iş kullanıcısı: 16GB RAM ve Windows 11 Pro, çünkü bellek sonradan artırılamıyor.
  • Dizi-film ve fotoğrafla uğraşan: OLED 2K ekran, 400 NIT parlaklık için.

Casper Nirvana Z100 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çalışmak ve dizi-film izlemek için 36 bin lira civarı Casper Nirvana Z100 alınır mı?

Evet, Casper Nirvana Z100 bu bütçe için mantıklı seçeneklerden biri. Hepsiburada'da 34.599 TL'den, Casper'ın sitesinde 38.151 TL'den başlayan fiyatlarla 14 inç 16:10 QHD ya da OLED 2K ekran, Dolby Audio, 13. Nesil Intel Core işlemci ve 12 saate varan pil ömrü sunuyor. Ses kalitesini önemsiyorsanız kulaklık kullanmayı düşünebilirsiniz.

35 bin TL bütçeyle hem hafif hem yapay zeka destekli bir laptop olarak Nirvana Z100 uygun mu?

Casper Nirvana Z100, 1,25 kg ağırlığı ve 14,9 mm inceliğiyle bu bütçedeki hafif seçeneklerden biri. Yapay zeka desteğini Windows 11 ve Microsoft Copilot üzerinden sunuyor; ChatGPT ve Midjourney gibi tarayıcı tabanlı araçlar için 16GB RAM'li yapılandırma öneriliyor. Ürün sayfasında ayrı bir NPU yapay zeka işlemcisi listelenmiyor.

İş için şık, hafif ve güvenli bir laptop arayanlara Casper Nirvana Z100 uygun mu?

Evet. Casper Nirvana Z100; dört renk seçeneği ve nano kaplamalı alüminyum-magnezyum kasasıyla şık, 1,25 kg ağırlığıyla hafif, touchpad üzerindeki parmak izi okuyucu, Kensington kilit ve Windows 11 Pro seçeneğiyle iş kullanımı için güvenlik özellikleri sunuyor.

Casper Nirvana Z100 uzun ömürlü ve az arıza çıkaran bir laptop mu?

Bağımsız bir arıza istatistiği paylaşamıyoruz. Casper'a göre Nirvana Z100'ün alüminyum-magnezyum kasası 145 MPa esneme dayanımına ve 195 MPa çekme direncine sahip, alüminyum tasarım da ısıyı daha verimli dağıtmaya yardımcı oluyor. Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 ay; Casper ayrıca 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri sunuyor.

Dürüst olalım: Nirvana Z100 oyun ve ağır grafik işi için değil; ama hafif, şık ve uzun pil ömürlü bir iş ve günlük kullanım laptopu arayanlar için dengeli.

Dürüst olalım: Nirvana Z100 oyun ve ağır grafik işi için değil; ama hafif, şık ve uzun pil ömürlü bir iş ve günlük kullanım laptopu arayanlar için dengeli.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana Z100, Intel Iris Xe dahili ekran kartıyla geliyor ve Casper'ın SSS bölümüne göre notebooklarda ekran kartı değiştirilemiyor. Bu yüzden güncel oyunları yüksek ayarlarda oynamak, 3D render ya da yoğun video kurgusu yapmak isteyenler için doğru adres değil. Birden fazla USB-A cihazı sürekli takılı kullananlar bir çoklayıcıya ihtiyaç duyabilir. RAM'i sonradan artırmayı planlayanlar için de bellek tümleşik ve en fazla 16GB. Hoparlör sesine önem verenler kullanıcı yorumlarındaki ses eleştirisini göz önünde bulundurmalı.

Sonuç: Kullanıcı yorumlarına göre Casper Nirvana Z100 alınır mı?

Günlük iş, ders, dizi-film ve tarayıcı tabanlı yapay zeka araçları için çoğu kullanıcıya göre evet. Casper Nirvana Z100; 34.599 TL'den başlayan fiyatı, 1,25 kg'lık kasası, 14 inç QHD ya da OLED 2K ekranı, parmak izi okuyucusu ve kullanıcıların tam puan verdiği bataryasıyla 35-36 bin TL bandında hafif ve şık bir iş laptopu arayanlara dengeli bir paket sunuyor. Tek USB-A girişi ve ses performansı ise satın almadan önce bilinmesi gereken eksiler.

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