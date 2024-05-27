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Canlı Video Kaydında Küfürler Yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven Hakkında Soruşturma

Canlı Video Kaydında Küfürler Yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven Hakkında Soruşturma

Meral Güven
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 16:22 Son Güncelleme: 27.05.2024 - 16:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gelen tepkilere ağır küfürlerle karşılık veren Astrolog Meral Güven hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu canlı video kaydnda sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamnda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağlama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu canlı video kaydnda sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamnda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağlama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu. Sonuç böyle olunca bir haftadır konuşulan astrolog Meral Güven’in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadeleri gündeme geldi.

Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu. Sonuç böyle olunca bir haftadır konuşulan astrolog Meral Güven’in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadeleri gündeme geldi.

Meral Güven'e bazı taraftarlar dün sert tepki gösterince Meral Güven çileden çıktı. Kendisine gelen yorumlar sonrası TikTok yayını yapan Güven, küfürler yağdırdı.

Meral Güven'e bazı taraftarlar dün sert tepki gösterince Meral Güven çileden çıktı. Kendisine gelen yorumlar sonrası TikTok yayını yapan Güven, küfürler yağdırdı.

Meral Güven Kimdir?

Meral Güven Kimdir?

Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de doğdu. 

Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini söylüyordu.

Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

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