Canlı Video Kaydında Küfürler Yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven Hakkında Soruşturma
Canlı Video Kaydında Küfürler Yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven Hakkında Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gelen tepkilere ağır küfürlerle karşılık veren Astrolog Meral Güven hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu canlı video kaydnda sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamnda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağlama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı.
Fenerbahçe İstanbulspor’u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ikinci oldu. Sonuç böyle olunca bir haftadır konuşulan astrolog Meral Güven’in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." ifadeleri gündeme geldi.
Meral Güven'e bazı taraftarlar dün sert tepki gösterince Meral Güven çileden çıktı. Kendisine gelen yorumlar sonrası TikTok yayını yapan Güven, küfürler yağdırdı.
Meral Güven Kimdir?
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