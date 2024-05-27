Canlı Video Kaydında Küfürler Yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven Hakkında Soruşturma

Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de doğdu.

Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini söylüyordu.

Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.