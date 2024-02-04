Can Kenarı Bileti Olanlar İçin Ankara’da Sevgililer Gününde Gidebileceği 12 Romantik Mekan
Can Kenarı Bileti Olanlar İçin Ankara’da Sevgililer Gününde Gidebileceği 12 Romantik Mekan
Kaynak: https://www.tripadvisor.com.tr/Restau...
Ankara’da Sevgililer Günü için mekan mı arıyorsunuz? Her biri birbirinden güzel ve bu özel günü daha da anlamlı hale getirecek mekan önerilerimiz sizinle… Gelin birlikte listemizde hangi mekanlar var birlikte inceleyelim.
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1. Çiçek Lokantası
2. Trilye Restoran
3. Afitap Meyhane Söğütözü
4. L’avare Sahne
5. Jw Steak House
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6. Deli Yengeç
7. Louise Cafe Brasserie & Loft
8. Ege Restaurant
9. Cezzar Steakhouse Yıldız
10. Zoie Brasserie & Lounge
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11. Chinabloom
12. Mezzaluna
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