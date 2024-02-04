Can Kenarı Bileti Olanlar İçin Ankara’da Sevgililer Gününde Gidebileceği 12 Romantik Mekan

Lavare Sahne hem dekorasyonu hem yemekleriyle büyülüyor, Sevgililer Gününde sevgilinizi büyülemek istiyorsanız mekan oldukça yerinde bir seçim olabilir.

Adres: Çankaya, 16/1, Üsküp Cd., 06690 Çankaya/Ankara

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Instagram: @lavaresahne

Ziyaretçi Yorumu: “Erkek arkadaşımla en güzel anılarımızın şahidi olarak kalacak büyüleyici bir mekan. Geçmişten izler taşıyan, hem bir şeyler atıştırıp hem muhteşem performanslara şahit olabileceğiniz masal gibi bir yer. Ortamı çok sakin ve nezih, çalışanlar çok güler yüzlü ve nazikler. Porsiyon olarak doyurucu ve özel anlar için gayet uygun bir mekan. Performans ve sahne mükemmel... Pişman olmayacağınız bir mekan, hiç şüpheniz olmasın. Ankara'nın en güzel mekanlarından biri diyebilirim.”