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Can Kenarı Bileti Olanlar İçin Ankara’da Sevgililer Gününde Gidebileceği 12 Romantik Mekan

Can Kenarı Bileti Olanlar İçin Ankara’da Sevgililer Gününde Gidebileceği 12 Romantik Mekan

Sevgililer günü Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 07:31

Ankara’da Sevgililer Günü için mekan mı arıyorsunuz? Her biri birbirinden güzel ve bu özel günü daha da anlamlı hale getirecek mekan önerilerimiz sizinle… Gelin birlikte listemizde hangi mekanlar var birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://www.tripadvisor.com.tr/Restau...
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1. Çiçek Lokantası

1. Çiçek Lokantası

Çiçek Lokantası şıklığı ve nezih olmasıyla Sevgililer Gününde tercih edebileceğiniz bir mekan. Fiyatlar biraz pahalı bilginize…

Adres: Söğütözü, 2176. Sk. 5/45, 06510 Çankaya/Ankara

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Instagram: @ciceklokantasi

Ziyaretçi Yorumu: “Nezih ve lüks bir yer, yemekler çeşitli ve gayet lezzetli, tandır ve sarma tavsiye ederim. Kabak tatlısı ve kaymak çok başarılı tek kusur pahalı olması.”

2. Trilye Restoran

2. Trilye Restoran

Ankara’da özel gün denilince akla gelen yerlerden olan Trilye bu Sevgililer Gününde gönül rahatlığı ile tercih edeceğiniz ve memnun kalacağınız bir mekan.

Adres: Kazım Özalp, Kuleli Sokağı No: 32, 06680 Çankaya/Ankara

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Instagram: @trilyerestoran

Ziyaretçi Yorumu: “Ankara'da eşinizle gidebileceğiniz mezesinden yemeğine denenmesi gereken bir restaurant hizmet garson bilgi ve tecrübesiyle mükemmel bi işletme.”

3. Afitap Meyhane Söğütözü

3. Afitap Meyhane Söğütözü

Gelen misafirlerini mezeleriyle kendine aşık eden Afitap Sevgililer Gününde de sizin aşkınıza aşk katmak için bekliyor.

Adres: Emek, Söğütözü Cd. Kule İş Merkezi D:7/B, 06560 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın. 

Instagram: @afitaptunus

Ziyaretçi Yorumu: “Tüm mezelerin bağımlısı olabileceğiniz atmosferi şahane bir mekan. Hem hizmet kalitesi hem de yemeklerin kalitesi açısından çıtaları en yüksekte. Mutfakta çalışandan servis yapan personele kadar herkesin emeğine eline sağlık.”

4. L’avare Sahne

4. L’avare Sahne

Lavare Sahne hem dekorasyonu hem yemekleriyle büyülüyor, Sevgililer Gününde sevgilinizi büyülemek istiyorsanız mekan oldukça yerinde bir seçim olabilir.

Adres: Çankaya, 16/1, Üsküp Cd., 06690 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın. 

Instagram: @lavaresahne

Ziyaretçi Yorumu: “Erkek arkadaşımla en güzel anılarımızın şahidi olarak kalacak büyüleyici bir mekan. Geçmişten izler taşıyan, hem bir şeyler atıştırıp hem muhteşem performanslara şahit olabileceğiniz masal gibi bir yer. Ortamı çok sakin ve nezih, çalışanlar çok güler yüzlü ve nazikler. Porsiyon olarak doyurucu ve özel anlar için gayet uygun bir mekan. Performans ve sahne mükemmel... Pişman olmayacağınız bir mekan, hiç şüpheniz olmasın. Ankara'nın en güzel mekanlarından biri diyebilirim.”

5. Jw Steak House

5. Jw Steak House

Yemekleri ve hizmetleriyle Jw Steak House Sevgililer Gününde tercih edebileceğiniz bir mekan ama çocuk kabul etmiyorlar bilginize.

Adres: Söğütözü, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1, 06510 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın.

Instagram: @jwsteakhouseakara

Ziyaretçi Yorumu: “Eşimle evlilik yıl dönümümüz icin akşam yemeğine gittik. Etler çok lezzetliydi. İlgi  alakasından ve jestinden oturu Sertaç beye ayrıca teşekkür ederiz.”

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6. Deli Yengeç

6. Deli Yengeç

Mekanın ve güler yüzlü personelin enerjisini kaldığınız son saniyeye kadar hissedeceğiniz Deli Yengeç Sevgililer Gününde de sizin enerjinizi yükseltecek.

Adres: Gaziosmanpaşa, Filistin Cd. No:2 /B, 06680 Çankaya/Ankara

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Instagram: @deliyengecankara

Ziyaretçi Yorumu: “Mezeler ve deniz ürünleri harikaydı. Rakı su buz tarzı şeyler masanızda olmuyor. Ayrı bir yerde duruyorlar. Bittikçe garsonlar gelip dolduruyorlar. Fiyatlar gayet makuldu. Sanırım kişi başı 800 falan ödedik ama tıka basa yedik. Wcler de tertemizdi . Mekan iç dizaynı da çok tatlı .İsmini bilmediğim çalışan çok tatlı bir hanımefendi vardı. Sanırım işletmecisi. Kendisi de masamıza gelip ilgilendi. Teşekkür ederiz. ❤️”

7. Louise Cafe Brasserie & Loft

7. Louise Cafe Brasserie & Loft

Ankara’da Sevgililer Gününde lüks olduğu kadar başarılı bir mekan arıyorsanız Louise Cafe bu beklentinizi karşılayacak düzeyde…

Adres: 100. Yıl, Filistin Cd. No:37, 06700 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın.

Instagram: @louiseankara

Ziyaretçi Yorumu: “Ankara'nın lüks kelimesinin altını başarı ile dolduran mekanlarından. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir çeşitlilik içeren menüye sahip mekanın konumu oldukça güzel ve merkezi. Farklı damak tatlarına uygun bu çeşitlilikte makarnalar, et yemekleri ve kokteyller öne çıkmakta. Fiyatlar mekanın lüks konseptine uygun seviyede. Özel günler ve keyifli akşamlar için ideal bir tercih olacak mekanı imkanı ve zamanı olanların ziyaret etmesini öneririm.”

8. Ege Restaurant

8. Ege Restaurant

Fiyatıyla ve lezzetleriyle Ege Restaurant Sevgililer Gününde sevdiceğiniz ile güzel anılar biriktireceğiniz bir işletme.

Adres: Kavaklıdere Tunalı Hilmi Cad, Büklüm Cd 54/B, 06680 Çankaya/Ankara

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Instagram: @egerestaurant_tunali

Ziyaretçi Yorumu: “İsmine yakışır içeride tam bir Ege havası var ziyadesiyle memnun kaldık.”

9. Cezzar Steakhouse Yıldız

9. Cezzar Steakhouse Yıldız

Et seven çiftler için bu Sevgililer Gününde Cezzar Steakhouse güzel bir tercih olabilir. İlik çorbası tavsiye edilir.

Adres: Hilal, Turan Güneş Blv. No:106, 06550 Çankaya/Ankara

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Instagram: @cezzar_steakhouse

Ziyaretçi Yorumu: “Yıldız şubesine ilk defa geldim. Gerek güler yüzlü personel gerek hijyen gerek dekorasyon olsun her anlamda başarısı takdir edilebilecek bir işletme . Lezzet konusunda Ankaranın bir numarası ve gercekten dedikleri gibi etin başkenti . İlik çorbası da vazgeçilmezimiz . Kesinlikle tavsiye ederim.”

10. Zoie Brasserie & Lounge

10. Zoie Brasserie & Lounge

Yemekleri ve içkileriyle oldukça beğenilen Zoie özel günlerinizde özellikle Sevgililer Gününde gözü kapalı tercih edebileceğiniz bir mekan.

Adres: Çankaya, Çankaya Cd. No: 1/18, 06690 Çankaya/Ankara

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Instagram: @zoiebrasserie

Ziyaretçi Yorumu: “Mekan oldukça kaliteli. Çalışanların nezaketine hayran kaldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum ♥️.”

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11. Chinabloom

11. Chinabloom

Uzak doğu mutfağının en güzel lezzetleriyle midenizle ve sevgilinizle mutlu olmak istiyorsanız Sevgililer Gününde Chinabloom sizleri bekliyor.

Adres: Mutlukent Mahallesi 2432. Cadde No:97 B Blok /14, Galleria Alışveriş Merkezi, 06810 Çankaya/Ankara

Konum için tıklayın.

Instagram: @chinabloom

Ziyaretçi Yorumu: “Kesinlikle uzak doğu mutfağını mükemmel derecesinde yapan bir restoran garsonla alakalısı ilgisi çok iyi ortam çok çok keyifli hani özel VIP yer bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz inanılmaz derecede keyif aldım çalışanlara teşekkür ederim herkese tavsiye edeceğim.”

12. Mezzaluna

12. Mezzaluna

İtalyan lezzetlerini seven çiftler için Mezzaluna hem yemekleri hem dekorlarıyla Sevgililer Gününde unutulmaz bir akşam vaadediyor.

Adres: Gaziosmanpaşa, İran Cad, Turan Emeksiz Sk. No:1, 06700 Kavaklıdere/Ankara

Konum için tıklayın.

Instagram: @mezzalunatr

Ziyaretçi Yorumu: “Rossa ve Ricotta pizzalarıyla gönlümüzü fethetti. Krem brülesi bir efsane Fiyat performans ve ortamın kalitesiyle bizi mutlu etti.”

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