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Can Bonomo ve Öykü Karayel'den Aşk Pozu! 6 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Can Bonomo ve Öykü Karayel'den Aşk Pozu! 6 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
06.03.2024 - 17:26

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Sefo, Madrid'de:

2. Eda Ece, arkadaşının doğum gününü kutladı.

3. Metin Akdülger'den yeni paylaşım geldi.

4. Enis Arıkan:

4. Enis Arıkan:

5. Demet Özdemir:

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6. Can Bonomo ve Öykü Karayel'in aşk pozu, gözlerimizden kalp çıkmasına sebep oldu.

7. Didem Soydan'dan ayna pozu:

7. Didem Soydan'dan ayna pozu:

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