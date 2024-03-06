6 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kuvvetli Bir Alkış dizisine sardıranlardansanız, Küçük Metin'e epey bir hayran olmuş olmalısınız. Metin'i canlandıran Rezdar Taştan'ın gerçek annesi Fatoş Taştan'ı bulduk ve oğluyla ilgili merak edilenleri öğrendik.
2. Geçtiğimiz yıllarda Doğaç Ergezen ile dünyaevine giren Yağmur Ün, son haliyle gündem oldu. 'Alemin Kralı' adlı diziyle tanıdığımı Yağmur 'ün'ün son halini sizin için derledik.
3. Sahneden düşerek kaburgalarını kıran komedyen Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş, Turhan'ın güncel sağlık durumunu açıkladı.
4. Neredeyse 3 yıldır aşk yaşayan Derya Şensoy ve Celal Can Algül'ün bir süre önce Cihangir'den ev alarak tadilatına başladığı söylenmişti. Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; çift beklenmedik bir şekilde ayrılık kararı aldı.
5. Paris Moda Haftası'nda ortalığı kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuran Hande Erçel'in ülkeye dönmesinden sonra yine gitmesi bir oldu. Bir etkinlik için gittiği Hindistan'da poz üstüne poz paylaşan ünlü oyuncunun kareleri tabii ki sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
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6. Kainatın en ünlü milyarderlerinden biri olan, 43 yaşındaki Kim Kardashian'ı tanımayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Eski eşi Kanye West ile boşanmalarından sonra eskisi kadar sık olmasa da, ara ara gündeme düşen Kardashian bu sefer bizleri çok şaşırttı. Çünkü Paris'te Ritz Hotel'den ayrılırken giydiği kıyafet, Kanye'nin şimdiki eşi Bianca Censori'nin tarzını aratmadı.
7. Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Ali Atay, abisinin çocukken kendisine çektirdiklerini anlattı! Atay'ın itirafları hem güldürdü hem üzdü...
8. Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti ikizlerine kavuşarak minik bir aile oldular. İkizlerden minik İbrahim Ayel'in kalbinde ise bir problem olduğunu öğrenmiştik. Yasemin Şefkatli son olaram hastaneye gittiklerini duyurarak "güzel bir haberle geleceğiz inşallah" dedi.
9. Ünlü manken Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
10. Hepimizin 'Kuşum Aydın' olarak tanıdığı Muharrem Aydın Uğurlular, son dönemde yaptığı açıklamalar ve estetik haberleriyle gündeme geliyor. Şimdi de sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiren Kuşum Aydın'ın filtreli ve filtresiz pozları dillere düştü.
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11. Ünlü şarkıcı Hadise'yi hep kız kardeşleriyle görmeye alışkın olduğumuz için erkek kardeşini tanımayan çoktur. Murat Açıkgöz'e ve Hadise ile benzerliğine beraber baktık.
13. Rihanna'nın sahne aldığı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant'ın düğününden ilginç detaylar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde gelinin gökdelen altındaki dansı ve damadın ayağındaki terlikler dikkat çekti.
14. Dünyaca ünlü oyuncu Emma Corin, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Miu Miu defilesine katıldı. Corrin'in moda haftası kombini ise 'Bağcılar'a gidecekken yolu karıştırmış' dedirtti!
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