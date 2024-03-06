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Kuvvetli Bir Alkış'ın Küçük Metin'i Rezdar Taştan'ın Gerçek Annesi Bilinmeyenleri Anlattı

Kuvvetli Bir Alkış'ın Küçük Metin'i Rezdar Taştan'ın Gerçek Annesi Bilinmeyenleri Anlattı

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
06.03.2024 - 15:20 Son Güncelleme: 06.03.2024 - 16:09

Kuvvetli Bir Alkış dizisine sardıranlardansanız, Küçük Metin'e epey bir hayran olmuş olmalısınız. Metin'i canlandıran Rezdar Taştan'ın gerçek annesi Fatoş Taştan'ı bulduk ve oğluyla ilgili merak edilenleri öğrendik.

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Kuvvetli Bir Alkış dizisi çoğumuzun gündeminde şu ara. Çünkü varoluş sancıları çeken Metin, hepimizin kafasını allak bullak etmiş durumda. Tüm oyuncular harika elbette ama Metin'in küçüklüğünü canlandıran Rezdar Taştan'ın yeteneği apayrı muhteşem.

Kuvvetli Bir Alkış dizisi çoğumuzun gündeminde şu ara. Çünkü varoluş sancıları çeken Metin, hepimizin kafasını allak bullak etmiş durumda. Tüm oyuncular harika elbette ama Metin'in küçüklüğünü canlandıran Rezdar Taştan'ın yeteneği apayrı muhteşem.

Rezdar'la ilgili internette bilgi arayıp bulamadığım ve 10 yaşındaki bu müthiş yeteneği merak ettiğim için hemen annesi Fatoş Taştan'a ulaştım. Bakın Rezdar'la ilgili neler konuştuk?

Rezdar'la ilgili internette bilgi arayıp bulamadığım ve 10 yaşındaki bu müthiş yeteneği merak ettiğim için hemen annesi Fatoş Taştan'a ulaştım. Bakın Rezdar'la ilgili neler konuştuk?

Rezdar'ın oyunculuk serüveni nasıl başladı?

Rezdar'ın oyunculuk serüveni nasıl başladı?

Rezdar'ın oyunculuk serüveni 4 yaşında başladı. 'Rezdar'ın çok güzel bir yüzü var, ajansa yazdır' diye çok bildirim alıyorumdum, ben de Zerrin Kültüral Çocuk Ajansı'na başvurdum ve böylece başladık...

Kimlerden ders aldı?

Kimlerden ders aldı?

Say sanat Gülay Say'dan drama eğitimi aldı 6 yaşında.

Daha önce yer aldığı projeler oldu mu peki?

Daha önce yer aldığı projeler oldu mu peki?

4 tane reklamda yer aldı: İlk reklamı Çamlı İstanbul. Daha sonra Civilim. com, Haribo dublajı ve Ducasoft reklamı.

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Kuvvetli Bir Alkış dizisiyle yolları nasıl kesişti?

Kuvvetli Bir Alkış dizisiyle yolları nasıl kesişti?

Yine ajansının yönlendirmesi ve Gülay Say'ın seçmelerine gittik.

Yönetmeni, görüşmesi derken Rezdar'ın seçildiğini söylediler.

Rezdar dizideki o efsane tiradını nasıl ezberledi?

Rezdar dizideki o efsane tiradını nasıl ezberledi?

Rezdar'ın çok inanılmaz güzel bir ezber kabiliyeti var,  inanın ben de bilmiyorum senaryoyu nasıl ezberliyor. Mesela senaryoyu okuyoruz, 3-4 dakika sonra 'ben senaryoyu ezberledim' diyebiliyor.

Evde de gerçekten dizideki gibi aşırı bilinçli bir çocuk mu?

Evde de gerçekten dizideki gibi aşırı bilinçli bir çocuk mu?

Evet Rezdar evde de gerçekten dizide olduğu kadar olmasa da çok akıllı, başarılı ve söz dinleyen bir çocuk.

Oyunculardan en çok kimi beğeniyor Rezdar?

Oyunculardan en çok kimi beğeniyor Rezdar?

Rezdar ayrım yapamıyor, hepsini ayrı ayrı seviyor ve hepsinin onun için ayr yeri var. Onun hayatında burada bir kişi seçmek çok zor çünkü hepsi mükemmel.

Peki bir kariyer hedefi var mı?

Peki bir kariyer hedefi var mı?

Güzel bir oyuncu olmak, bu konuda kendini geliştirmek, zamanı geldiğinde çok güzel eğitimler alıp yine bu işlere devam etmek istiyor. Tabii yanı sıra okul da var. Bir de yazılımcı olmak da istiyor. İki işi aynı anda yapmak istiyor yani: hem oyuncu hem yazılımcı

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Dizi seti nasıl geçti?

Dizi seti nasıl geçti?

Dizi seti muhteşem denecek kadar güzel geçti. Çok profesyonel insanlarla çalıştık, çok profesyonel bir yapımdı. Berkun Oya çok profesyonel bir yönetmen. Hem oyuncu koçumuz, hem pedagogumuz Gülay Sayan da hepsi ama hepsi çok profesyonel. Bizim için unutulma anlardı diyebilirim.

Rezdar'ın kardeşi var mı yoksa tek çocuk mu?

Rezdar'ın kardeşi var mı yoksa tek çocuk mu?

23 yaşında bir abisi var. İki çocuğumuz var yani.

Siz ebeveyn olarak diziyi seyrettiğinizde neler hissettiniz?

Siz ebeveyn olarak diziyi seyrettiğinizde neler hissettiniz?

Biz diziyi izlerken hem ağladık hem güldük. Muhteşem bir proje olmuş tek kelimeyle. Baştan sona iliklerimize kadar hissettik gerçekten, çocuğumuzla çok gurur duyduk. Bütün çocuklarla çok gurur duyduk, hepsi ayrı ayrı muhteşem bir iş çıkarmış, bayıldık biz. Babası, abisi, ben, çevremizdekiler, akrabalarımız, iş arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz herkes çok beğendi!

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