Kuvvetli Bir Alkış'ın Küçük Metin'i Rezdar Taştan'ın Gerçek Annesi Bilinmeyenleri Anlattı
Kuvvetli Bir Alkış'ın Küçük Metin'i Rezdar Taştan'ın Gerçek Annesi Bilinmeyenleri Anlattı
Kuvvetli Bir Alkış dizisine sardıranlardansanız, Küçük Metin'e epey bir hayran olmuş olmalısınız. Metin'i canlandıran Rezdar Taştan'ın gerçek annesi Fatoş Taştan'ı bulduk ve oğluyla ilgili merak edilenleri öğrendik.
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Kuvvetli Bir Alkış dizisi çoğumuzun gündeminde şu ara. Çünkü varoluş sancıları çeken Metin, hepimizin kafasını allak bullak etmiş durumda. Tüm oyuncular harika elbette ama Metin'in küçüklüğünü canlandıran Rezdar Taştan'ın yeteneği apayrı muhteşem.
Rezdar'la ilgili internette bilgi arayıp bulamadığım ve 10 yaşındaki bu müthiş yeteneği merak ettiğim için hemen annesi Fatoş Taştan'a ulaştım. Bakın Rezdar'la ilgili neler konuştuk?
Rezdar'ın oyunculuk serüveni nasıl başladı?
Kimlerden ders aldı?
Daha önce yer aldığı projeler oldu mu peki?
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Kuvvetli Bir Alkış dizisiyle yolları nasıl kesişti?
Rezdar dizideki o efsane tiradını nasıl ezberledi?
Evde de gerçekten dizideki gibi aşırı bilinçli bir çocuk mu?
Oyunculardan en çok kimi beğeniyor Rezdar?
Peki bir kariyer hedefi var mı?
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Dizi seti nasıl geçti?
Rezdar'ın kardeşi var mı yoksa tek çocuk mu?
Siz ebeveyn olarak diziyi seyrettiğinizde neler hissettiniz?
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