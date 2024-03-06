Kuvvetli Bir Alkış'ın Küçük Metin'i Rezdar Taştan'ın Gerçek Annesi Bilinmeyenleri Anlattı

Güzel bir oyuncu olmak, bu konuda kendini geliştirmek, zamanı geldiğinde çok güzel eğitimler alıp yine bu işlere devam etmek istiyor. Tabii yanı sıra okul da var. Bir de yazılımcı olmak da istiyor. İki işi aynı anda yapmak istiyor yani: hem oyuncu hem yazılımcı