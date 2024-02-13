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Çalmaya Başladığı Anda Durdurabilene Aşk Olsun: Fena Gaza Getiren 13 Şarkı

etiket Çalmaya Başladığı Anda Durdurabilene Aşk Olsun: Fena Gaza Getiren 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 18:16

Gaza getirecek şarkı arayanlar için muhteşem şarkılar bu listede...

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1. Beyonce - 7/11

2. 50 Cent - Get Up

3. Kanye West - Stronger

4. Eminem - Till I Collapse

5. David Guetta - Shot Me Down ft. Skylar Grey

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6. Snoop Dogg ft. David Guetta - Sweat

7. Jay-Z & Kanye West - Ni**as In Paris

8. Desiigner - Panda

9. Queen - Another One Bites the Dust

10. Metallica - Enter Sandman

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11. Madonna - 4 Minutes ft. Justin Timberlake & Timbaland

12. Lil Nas X - Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus

13. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I. & Pharrell

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