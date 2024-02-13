Çalmaya Başladığı Anda Durdurabilene Aşk Olsun: Fena Gaza Getiren 13 Şarkı
Çalmaya Başladığı Anda Durdurabilene Aşk Olsun: Fena Gaza Getiren 13 Şarkı
Gaza getirecek şarkı arayanlar için muhteşem şarkılar bu listede...
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1. Beyonce - 7/11
2. 50 Cent - Get Up
3. Kanye West - Stronger
4. Eminem - Till I Collapse
5. David Guetta - Shot Me Down ft. Skylar Grey
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6. Snoop Dogg ft. David Guetta - Sweat
7. Jay-Z & Kanye West - Ni**as In Paris
8. Desiigner - Panda
9. Queen - Another One Bites the Dust
10. Metallica - Enter Sandman
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11. Madonna - 4 Minutes ft. Justin Timberlake & Timbaland
12. Lil Nas X - Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus
13. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I. & Pharrell
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