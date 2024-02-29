Çalışırken Arkada Çalması Gereken Şarkı Bu Testin Sonunda!
Çalışırken Arkada Çalması Gereken Şarkı Bu Testin Sonunda!
Bazen ders çalışırken veya iş yaparken odaklanmak çok zor oluyor. Ya da kendi müzik alemimizde kaybolup gidiyoruz ve bir anda kendimizi çalışmıyorken buluyoruz. İşte tam böyle anlar için çalışma playlistinde olması gereken o şarkıyı buluyoruz. Sen bize rutinini anlat, biz de cevabını söyleyelim!
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1. Öncelikle hala okuyor musun?
2. Gün içinde bir çalışma planın var mı?
3. Çalışma masanı seçer misin?
4. İlkokulda en sevdiğin ders hangisiydi?
5. Seni sakinleştirecek ortam bunlardan hangisi?
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6. Kolay bir şekilde işine odaklanabiliyor musun?
7. Peki bunlardan hangisinde asla çalışamazsın?
8. Son olarak bir işe/derse oturduğunda hiç kalkmadan kaç dakika çalışabilirsin?
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