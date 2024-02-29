Çalışırken Arkada Çalması Gereken Şarkı Bu Testin Sonunda!

Bazen ders çalışırken veya iş yaparken odaklanmak çok zor oluyor. Ya da kendi müzik alemimizde kaybolup gidiyoruz ve bir anda kendimizi çalışmıyorken buluyoruz. İşte tam böyle anlar için çalışma playlistinde olması gereken o şarkıyı buluyoruz. Sen bize rutinini anlat, biz de cevabını söyleyelim!