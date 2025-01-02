Çalışanların Aldığı Günlük Yemek Ücretleri Hakkında Tartışmalar Bitmiyor

Türkiye dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu birkaç ülkeden biri, OECD ülkelerinin içinde ise en yakın rakibini iki-üçe katlayacak seviyelerde. Tabii bu gıda krizinin ve adı konmamış kıtlığın iş hayatına da etkisi oluyor. Özel sektörde gerek kupon gerek yemek kartı veya gerek nakdi olarak verilen öğlen yemeği yardımları da restoranların da yüksek fiyatları nedeniyle yetersiz bulunuyor. Bu da her yıl tartışmalara neden oluyor.