Çalışanların Aldığı Günlük Yemek Ücretleri Hakkında Tartışmalar Bitmiyor
Çalışanların Aldığı Günlük Yemek Ücretleri Hakkında Tartışmalar Bitmiyor
Türkiye dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu birkaç ülkeden biri, OECD ülkelerinin içinde ise en yakın rakibini iki-üçe katlayacak seviyelerde. Tabii bu gıda krizinin ve adı konmamış kıtlığın iş hayatına da etkisi oluyor. Özel sektörde gerek kupon gerek yemek kartı veya gerek nakdi olarak verilen öğlen yemeği yardımları da restoranların da yüksek fiyatları nedeniyle yetersiz bulunuyor. Bu da her yıl tartışmalara neden oluyor.
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Gönenç Gürkaynak özellikle İstanbul'da bu ücretin yetersiz olduğunu o yüzden 600 lira verdiğini açıkladı.
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Tabii ne kadar verirseniz o kadar zam geleceğini düşünenler de var.
Tabldot yemek yiyenler de menüden şikayetçi.
Tabii maaşların nasıl yetersiz olduğu ufak bir hesapla ortaya çıkıyor.
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Sorun İstanbul'la sınırlı değil.
Bu da var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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