Çalışanlara 16 Gün Tatil Fırsatı! Mayıs Ayında 5,5 Gün İzin Alarak 16 Gün Tatil Yapabilirsiniz

Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi, bu yıl bahar aylarında uzun süreli seyahat ve dinlenme planı yapanların yüzünü güldürecek. Özellikle ayın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma olması, herhangi bir ek izin kullanmaya gerek kalmadan tüm çalışanlara doğrudan 3 günlük bir hafta sonu tatili imkanı tanıyor.

Asıl büyük fırsat ise ayın ikinci yarısında ortaya çıkıyor. Yıllık izninden sadece 5,5 gün kullanabilen çalışanlar, bu süreyi stratejik günlere yayarak Mayıs ayının ortasından sonuna kadar tam 16 gün boyunca iş yerinden uzak kalabiliyor.

Bu formülü uygulamak isteyenlerin 18, 20, 21, 22, 25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde izin planlaması yapması yeterli oluyor. Bu sayede 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan tatil süreci, hiçbir kesintiye uğramadan 31 Mayıs Pazar akşamına kadar devam ediyor.

Böylece az sayıda izin günü kullanarak ayın yarısından fazlasını dinlenerek geçirmek mümkün hale geliyor. Baharın tadını çıkarmak ve iş stresinden tamamen uzaklaşmak isteyenler için bu takvim hilesi, yılın geri kalanı için büyük bir enerji depolama fırsatı sağlıyor.

Türkiye’de Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. 26 Mayıs Salı günü arefe, 27-28-29 ve 30 Mayıs Kurban Bayramı tatili.