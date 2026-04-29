Çalışanlara 16 Gün Tatil Fırsatı! Mayıs Ayında 5,5 Gün İzin Alarak 16 Gün Tatil Yapabilirsiniz

Çalışanlara 16 Gün Tatil Fırsatı! Mayıs Ayında 5,5 Gün İzin Alarak 16 Gün Tatil Yapabilirsiniz

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 11:55 Son Güncelleme: 29.04.2026 - 12:22

Mayıs ayı, çalışanlar için yılın en uzun tatil fırsatlarından birini beraberinde getiriyor. Ayın ilk haftasındaki resmi tatille başlayan süreç, doğru planlanan 5,5 günlük bir izinle birleştiğinde tam 16 günlük dev bir dinlenme dönemine dönüşüyor. İşte bahar aylarında kesintisiz tatil yapmanın formülü ve merak edilen tüm detaylar.

Çalışma hayatının yoğun temposuna mola vermek isteyenler için Mayıs ayı kaçırılmayacak bir takvim avantajı sunuyor.

Çalışma hayatının yoğun temposuna mola vermek isteyenler için Mayıs ayı kaçırılmayacak bir takvim avantajı sunuyor.

Resmi tatillerin hafta sonlarıyla birleşmesi, bu yıl bahar aylarında uzun süreli seyahat ve dinlenme planı yapanların yüzünü güldürecek. Özellikle ayın ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma olması, herhangi bir ek izin kullanmaya gerek kalmadan tüm çalışanlara doğrudan 3 günlük bir hafta sonu tatili imkanı tanıyor.

Asıl büyük fırsat ise ayın ikinci yarısında ortaya çıkıyor. Yıllık izninden sadece 5,5 gün kullanabilen çalışanlar, bu süreyi stratejik günlere yayarak Mayıs ayının ortasından sonuna kadar tam 16 gün boyunca iş yerinden uzak kalabiliyor. 

Bu formülü uygulamak isteyenlerin 18, 20, 21, 22, 25 ve 26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde izin planlaması yapması yeterli oluyor. Bu sayede 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan tatil süreci, hiçbir kesintiye uğramadan 31 Mayıs Pazar akşamına kadar devam ediyor.

Böylece az sayıda izin günü kullanarak ayın yarısından fazlasını dinlenerek geçirmek mümkün hale geliyor. Baharın tadını çıkarmak ve iş stresinden tamamen uzaklaşmak isteyenler için bu takvim hilesi, yılın geri kalanı için büyük bir enerji depolama fırsatı sağlıyor. 

Türkiye’de Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. 26 Mayıs Salı günü arefe, 27-28-29 ve 30 Mayıs Kurban Bayramı tatili.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
