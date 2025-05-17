onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Çaldığı An İlham Perilerinizi Uyandıracak 12 Şarkı

etiket Çaldığı An İlham Perilerinizi Uyandıracak 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 00:22

Bazen ilham perilerimizin kafamızın içinde canlanması için tek bir nota bize yeter. İşte önemli olan o notayı, doğru şarkıda bulabilmek. Bu listede daha çalmaya başlar başlamaz sizi uzak diyarlara götürecek parçaları derledik. Dinlemeye başlamak için kaydırın...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Experience

2. Your Hand In Mine

3. Hoppipolla

4. Near Light

5. Shake It Out

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mystery Of Love

7. Wait

8. Light of the Seven

9. Young And Beautiful

10. Holocene

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Time

12. Gülümse

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın