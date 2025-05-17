Çaldığı An İlham Perilerinizi Uyandıracak 12 Şarkı
Bazen ilham perilerimizin kafamızın içinde canlanması için tek bir nota bize yeter. İşte önemli olan o notayı, doğru şarkıda bulabilmek. Bu listede daha çalmaya başlar başlamaz sizi uzak diyarlara götürecek parçaları derledik. Dinlemeye başlamak için kaydırın...
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1. Experience
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2. Your Hand In Mine
3. Hoppipolla
4. Near Light
5. Shake It Out
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6. Mystery Of Love
7. Wait
8. Light of the Seven
9. Young And Beautiful
10. Holocene
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11. Time
12. Gülümse
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