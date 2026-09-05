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Çağlayan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Çağlayan Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Çağlayan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Çağlayan Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 19:13
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Çağlayan Yıldırım, sosyal medyada özellikle “Çağlaca” ve “caglacaaa” kullanıcı adıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni. TikTok'taki paylaşımları ve canlı yayınlarıyla bilinen Yıldırım, daha önce yaşadığı olaylarla da gündeme gelmişti.

Çağlayan Yıldırım, Tuğba Ekinci ve Meli Bendeli'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımına yönelik olduğu bildirildi.

Peki Çağlayan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

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Çağlayan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında?

Çağlayan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında?

Çağlayan Yıldırım, sosyal medyada “Çağlaca” veya “caglacaaa” kullanıcı adıyla tanınıyor. Özellikle TikTok'ta yaptığı paylaşımlar ve canlı yayınlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yıldırım, sosyal medya fenomeni olarak biliniyor.

Yıldırım'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili ise güvenilir kaynaklarda doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Çağlayan Yıldırım'ın kaç yaşında olduğu konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Çağlaca, sosyal medya içeriklerinin yanı sıra daha önce başka bir sosyal medya fenomeni olan Cansum Şener ile yaşadığı olay nedeniyle de gündeme gelmişti.

2024 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde Cansum Şener ile Çağlayan Yıldırım arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında Şener, Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurmuştu. Yıldırım hastaneye kaldırılırken, olay anını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı görüntüler de gündeme gelmişti.

Çağlayan Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Çağlayan Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Çağlayan Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Çağlayan Yıldırım, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Çağlayan Yıldırım, Meli Bendeli olarak bilinen Ahmet Melih Yılmaz ve diğer bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları ve bazı platformlarda ücret karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntü ve videolar paylaştıklarının tespit edildiği bildirildi.

Operasyonda 7 şüpheliden 5'i gözaltına alınırken, bir şüphelinin aranmasına devam edildiği, bir diğer şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu aktarıldı.

Çağlayan Yıldırım hakkında da bu soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla işlem yapıldığı belirtiliyor. Gözaltı kararı, Yıldırım'ın söz konusu suçları işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor; soruşturma süreci devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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