Çağlayan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Çağlayan Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?

Çağlayan Yıldırım, sosyal medyada “Çağlaca” veya “caglacaaa” kullanıcı adıyla tanınıyor. Özellikle TikTok'ta yaptığı paylaşımlar ve canlı yayınlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yıldırım, sosyal medya fenomeni olarak biliniyor.

Yıldırım'ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili ise güvenilir kaynaklarda doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Çağlayan Yıldırım'ın kaç yaşında olduğu konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Çağlaca, sosyal medya içeriklerinin yanı sıra daha önce başka bir sosyal medya fenomeni olan Cansum Şener ile yaşadığı olay nedeniyle de gündeme gelmişti.

2024 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde Cansum Şener ile Çağlayan Yıldırım arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında Şener, Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurmuştu. Yıldırım hastaneye kaldırılırken, olay anını sosyal medya hesabından canlı yayınladığı görüntüler de gündeme gelmişti.