Çağlayan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında? Çağlayan Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?
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Çağlayan Yıldırım, sosyal medyada özellikle “Çağlaca” ve “caglacaaa” kullanıcı adıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni. TikTok'taki paylaşımları ve canlı yayınlarıyla bilinen Yıldırım, daha önce yaşadığı olaylarla da gündeme gelmişti.
Çağlayan Yıldırım, Tuğba Ekinci ve Meli Bendeli'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmanın, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımına yönelik olduğu bildirildi.
Peki Çağlayan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?
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Çağlayan Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında?
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Çağlayan Yıldırım Neden Gözaltına Alındı?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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