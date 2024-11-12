Caddebostan'a Osmanlı'da Cadı Bostanı Dendiğini Biliyor muydunuz? Tüyler Ürperten Hikayesi Var!
Caddebostan'a Osmanlı'da Cadı Bostanı Dendiğini Biliyor muydunuz? Tüyler Ürperten Hikayesi Var!
İstanbul’un en gözde semtlerinden biri olan Caddebostan aslında tarihte çok farklı bir yüzüyle tanınıyordu. Şimdi lüks mağazalar ve modern yapılarıyla ünlü olan bu semt bir zamanlar karanlık ve gizemli bir geçmişe sahipti. Peki bugün Caddebostan dediğimiz bu yerin ismi nereden geliyor? Hangi korkutucu efsaneler ve tarihi olaylar bu ismin şekillenmesine yol açtı? Gelin Caddebostan’ın geçmişine bir yolculuk yapalım.
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Şimdilerde İstanbul'un en popüler ve modern yerlerinden biri olan Caddebostan semtinin geçmişi oldukça ürkütücü. Osmanlı döneminde Caddebostan ve çevresi bir zamanlar suçluların ve ormanlara kaçan asker kaçaklarının sığındığı bir bölgeydi.
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Bu kadar karanlık bir geçmişi olan bir semt nasıl oluyor da bugünün parlayan yıldızı olabiliyor? Gelin biraz geçmişe yolculuk yapalım:
"Cadı Bostanı" Korkusuyla Başlayan Efsane
Yeniçeriler ve Semtin Karanlık Geçmişi
Semtin Adı Nasıl Değişti?
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Ragıp Paşa Köşkü gibi yapılarla semt adeta bir değişim rüzgarına girmiş. Ancak o korkutucu ismin kaybolması zaman almış. Bir dönem halk arasında Caddebostanı olarak anılan semtin adı zamanla sadece Caddebostan olarak kalmış.
Caddebostan bugün megakentin en gözde semtlerinden biri olmanın yanı sıra Bağdat Caddesi’nin lüks mağazaları, güzel sahil yolu ve bisiklet yolları ile tanınıyor.
Ancak bu semtin geçmişindeki karanlık efsaneler hala dilden dile konuşulmaya devam ediyor. Ama İster tarihi merak, ister sadece semtin güzelliği için olsun Caddebostan her açıdan dikkat çekici bir yer.
Özellikle de akşamları sahil keyfi yapmak isteyenler için bulunmaz bir nimet...
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