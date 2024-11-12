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Caddebostan'a Osmanlı'da Cadı Bostanı Dendiğini Biliyor muydunuz? Tüyler Ürperten Hikayesi Var!

Caddebostan'a Osmanlı'da Cadı Bostanı Dendiğini Biliyor muydunuz? Tüyler Ürperten Hikayesi Var!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 12:39

İstanbul’un en gözde semtlerinden biri olan Caddebostan aslında tarihte çok farklı bir yüzüyle tanınıyordu. Şimdi lüks mağazalar ve modern yapılarıyla ünlü olan bu semt bir zamanlar karanlık ve gizemli bir geçmişe sahipti. Peki bugün Caddebostan dediğimiz bu yerin ismi nereden geliyor? Hangi korkutucu efsaneler ve tarihi olaylar bu ismin şekillenmesine yol açtı? Gelin Caddebostan’ın geçmişine bir yolculuk yapalım.

Kaynak

Kaynak

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Şimdilerde İstanbul'un en popüler ve modern yerlerinden biri olan Caddebostan semtinin geçmişi oldukça ürkütücü. Osmanlı döneminde Caddebostan ve çevresi bir zamanlar suçluların ve ormanlara kaçan asker kaçaklarının sığındığı bir bölgeydi.

Şimdilerde İstanbul'un en popüler ve modern yerlerinden biri olan Caddebostan semtinin geçmişi oldukça ürkütücü. Osmanlı döneminde Caddebostan ve çevresi bir zamanlar suçluların ve ormanlara kaçan asker kaçaklarının sığındığı bir bölgeydi.

Bu kadar karanlık bir geçmişi olan bir semt nasıl oluyor da bugünün parlayan yıldızı olabiliyor? Gelin biraz geçmişe yolculuk yapalım:

Bu kadar karanlık bir geçmişi olan bir semt nasıl oluyor da bugünün parlayan yıldızı olabiliyor? Gelin biraz geçmişe yolculuk yapalım:

"Cadı Bostanı" Korkusuyla Başlayan Efsane

"Cadı Bostanı" Korkusuyla Başlayan Efsane

Evliya Çelebi Caddebostan’dan bahsederken buranın isminin 'cadı bostanı'ndan geldiğini yazmış. O dönemlerde bu bölgede cadılıkla uğraşan birçok kadının yaşadığı garip ritüeller yapıldığı söylenirmiş. Ancak bir başka iddiaya göre bu semtin adı buradaki bostancılara ve devriyelere atfen konmuştu. Çünkü burası kaçakların saklanmak için kullandığı devriyelerin sürekli denetim yaptığı ve bu yüzden bir tür yasak bölgeye dönüşmüştü. Karanlık olaylar ve gizemli figürler arasında hayal gücünün ürünü pek çok efsane doğmuştu. Herkesin dilinde dönen bu isim zamanla halk arasında yayılmış ve semt Cadı Bostanı olarak anılmaya başlanmış.

Yeniçeriler ve Semtin Karanlık Geçmişi

Yeniçeriler ve Semtin Karanlık Geçmişi

Semtin isminin derinlerinde bir başka karanlık figür de Yeniçeriler bulunuyor. Osmanlı döneminin güçlü askeri birliği olan Yeniçeriler zaman zaman İstanbul’a tehdit oluşturan asker kaçaklarıyla bir araya gelirlermiş. Caddebostan’ın ormanlık alanları kaçakların saklanabileceği bir sığınak halini almış. O dönemde karanlık işlerin içinde olan bazı Yeniçeriler buradaki kontrolü ellerinde tutuyor ve kimsenin bu bölgeye yaklaşmasına izin vermiyorlarmış. Bu sebeple 'Cadı Bostanı' adı halk arasında kötü anılara sebep olmuş.

Semtin Adı Nasıl Değişti?

Semtin Adı Nasıl Değişti?

Bugün Caddebostan olarak bildiğimiz bu semt aslında yıllar içinde önemli değişiklikler geçirmiş. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra bölgedeki bostanlar kaldırılmış ormanlar yakılmış ve bu karanlık dönem sona ermiş. Ardından semt Osmanlı'nın önemli paşalarının köşkleri ve konaklarıyla şekillenmeye başlamış.

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Ragıp Paşa Köşkü gibi yapılarla semt adeta bir değişim rüzgarına girmiş. Ancak o korkutucu ismin kaybolması zaman almış. Bir dönem halk arasında Caddebostanı olarak anılan semtin adı zamanla sadece Caddebostan olarak kalmış.

Ragıp Paşa Köşkü gibi yapılarla semt adeta bir değişim rüzgarına girmiş. Ancak o korkutucu ismin kaybolması zaman almış. Bir dönem halk arasında Caddebostanı olarak anılan semtin adı zamanla sadece Caddebostan olarak kalmış.

Caddebostan bugün megakentin en gözde semtlerinden biri olmanın yanı sıra Bağdat Caddesi’nin lüks mağazaları, güzel sahil yolu ve bisiklet yolları ile tanınıyor.

Caddebostan bugün megakentin en gözde semtlerinden biri olmanın yanı sıra Bağdat Caddesi’nin lüks mağazaları, güzel sahil yolu ve bisiklet yolları ile tanınıyor.

Ancak bu semtin geçmişindeki karanlık efsaneler hala dilden dile konuşulmaya devam ediyor. Ama İster tarihi merak, ister sadece semtin güzelliği için olsun Caddebostan her açıdan dikkat çekici bir yer.

Ancak bu semtin geçmişindeki karanlık efsaneler hala dilden dile konuşulmaya devam ediyor. Ama İster tarihi merak, ister sadece semtin güzelliği için olsun Caddebostan her açıdan dikkat çekici bir yer.

Özellikle de akşamları sahil keyfi yapmak isteyenler için bulunmaz bir nimet...

Özellikle de akşamları sahil keyfi yapmak isteyenler için bulunmaz bir nimet...

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