Caddebostan'a Osmanlı'da Cadı Bostanı Dendiğini Biliyor muydunuz? Tüyler Ürperten Hikayesi Var!

Evliya Çelebi Caddebostan’dan bahsederken buranın isminin 'cadı bostanı'ndan geldiğini yazmış. O dönemlerde bu bölgede cadılıkla uğraşan birçok kadının yaşadığı garip ritüeller yapıldığı söylenirmiş. Ancak bir başka iddiaya göre bu semtin adı buradaki bostancılara ve devriyelere atfen konmuştu. Çünkü burası kaçakların saklanmak için kullandığı devriyelerin sürekli denetim yaptığı ve bu yüzden bir tür yasak bölgeye dönüşmüştü. Karanlık olaylar ve gizemli figürler arasında hayal gücünün ürünü pek çok efsane doğmuştu. Herkesin dilinde dönen bu isim zamanla halk arasında yayılmış ve semt Cadı Bostanı olarak anılmaya başlanmış.