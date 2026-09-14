Buzdolabının Kapağını Açınca Ne Aradığını Unutuyorsan Bunun Bilimsel Bir Sebebi Var
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Sahne çok tanıdık: kanepeden kalkıyorsun, mutfağa geçiyorsun, buzdolabını açıyorsun. Ve birden ne aradığını hatırlayamıyorsun. Rafa bakıyorsun, kapıya bakıyorsun, belki telefona bakıyorsun. Sonra salona geri dönüyorsun ve tam o anda kafada ampul yanıyor.
Ancak sıkça karşılaştığımız bu durum bir unutkanlık belirtisi değil. Beynin günlük hayatı yönetmek için kullandığı sistemin yan etkisi. Buna bilimdeki adı ise 'Kapı Etkisi' (Doorway Effect).
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2011 araştırması: Kapıdan geçmek belleği yeniden düzenliyor
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Beyin yaşantıyı bölümlere ayırıyor; kapıdan geçmek yeni bölüm açıyor
Bu bir kusur değil, evrimsel bir özellik ve çözümü var
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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