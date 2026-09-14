Buzdolabının Kapağını Açınca Ne Aradığını Unutuyorsan Bunun Bilimsel Bir Sebebi Var

Sahne çok tanıdık: kanepeden kalkıyorsun, mutfağa geçiyorsun, buzdolabını açıyorsun. Ve birden ne aradığını hatırlayamıyorsun. Rafa bakıyorsun, kapıya bakıyorsun, belki telefona bakıyorsun. Sonra salona geri dönüyorsun ve tam o anda kafada ampul yanıyor.

Ancak sıkça karşılaştığımız bu durum bir unutkanlık belirtisi değil. Beynin günlük hayatı yönetmek için kullandığı sistemin yan etkisi. Buna bilimdeki adı ise 'Kapı Etkisi' (Doorway Effect).