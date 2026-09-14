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Buzdolabının Kapağını Açınca Ne Aradığını Unutuyorsan Bunun Bilimsel Bir Sebebi Var

Buzdolabının Kapağını Açınca Ne Aradığını Unutuyorsan Bunun Bilimsel Bir Sebebi Var

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 16:18
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Sahne çok tanıdık: kanepeden kalkıyorsun, mutfağa geçiyorsun, buzdolabını açıyorsun. Ve birden ne aradığını hatırlayamıyorsun. Rafa bakıyorsun, kapıya bakıyorsun, belki telefona bakıyorsun. Sonra salona geri dönüyorsun ve tam o anda kafada ampul yanıyor.

Ancak sıkça karşılaştığımız bu durum bir unutkanlık belirtisi değil. Beynin günlük hayatı yönetmek için kullandığı sistemin yan etkisi. Buna bilimdeki adı ise 'Kapı Etkisi' (Doorway Effect).

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2011 araştırması: Kapıdan geçmek belleği yeniden düzenliyor

2011 araştırması: Kapıdan geçmek belleği yeniden düzenliyor

Notre Dame Üniversitesi'nden biliş psikologa Gabriel Radvansky ve ekibi, 2011'de Journal of Experimental Psychology'de yayımlanan bir dizi deneyle bu fenomeni resmen belgeleyen ilk araştırmacılar oldu.

Denekte katılımcılar hem sanal hem gerçek ortamlarda nesneleri taşıdı. Sonuç: bir kapıdan geçmek, ne kadar kısa bir mesafe alınmış olursa olsun, amaç ve nesneyle ilgili anıyları hatırlamayı belirgin biçimde zorlaştırıyordu. Kapı boyutu ve oda büyüklüğü önemli değildi; kapıdan geçmek yeterliydi.

Beyin yaşantıyı bölümlere ayırıyor; kapıdan geçmek yeni bölüm açıyor

Beyin yaşantıyı bölümlere ayırıyor; kapıdan geçmek yeni bölüm açıyor

Beyin yaşantıyı sürekli bir akış olarak değil, bölümler halinde depoluyor. 'Olay Sınırı Kuramı' (Event Segmentation Theory) bunu açıklıyor: beyin, ortamdaki belirgin değişiklikleri bir bölümün bittiği, yenisinin başladığının işareti olarak okuyor.

Mutfağa girdiğinde yer, ışık, koku, ses, hatta yer döşemesinin dokusu değişiyor. Hipokampüs bu değişiklikleri alıyor ve aktif hafızayı sıfırlıyor: “Yeni ortam. Yeni bölüm. Yeni hedef.” Önceki hedefiniz çalışan hafızadan uzun vadeli depoya atılıyor. Oradan geri çağırmak, hala bildiğiniz ama ulaşmak biraz daha efor gerektiriyor. Salona geri döndüğünüzdeyse ters yönde bir sınır aşılıyor ve hedef birdenbire yeniden erişilebilir hale geliyor.

Bu bir kusur değil, evrimsel bir özellik ve çözümü var

Bu bir kusur değil, evrimsel bir özellik ve çözümü var

Bu bir kusur değil, bir optimizasyon. Beyin, her yeni ortam için çalışan hafızayı temizleyip yeniden yapılandırıyor; çünkü günlük hayatta bu genellikle doğru strateji. Ata ortamında bir maağara odayından diğerine geçerken önceki odada ne olduğunu değil, şimdi nerede olduğunu bilmek daha önemliydi.

Pratik çözüm basit: amaç sesli söylenerek veya görülbülgeye alınarak kapı eğeri geçilirse etkisi azalıyor. Araştırmacılar ayrıca hedefi zihinde net bir görsel olarak tutmanın, onu soyut bir düşünce olarak taşımaktan daha dirensçli olduğunu belirtiyor. Yani sadece 'bir şey alacaktım' değil, 'soğuk kola alacaktım' düşünmek fark yaratıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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