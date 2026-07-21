Büyük Taşı Kaldırdılar: Altından 3 Bin 800 Yıllık Hazine Çıktı

Bulunan 43 nesnenin bir bölümünde kazıma yöntemiyle oluşturulmuş ayrıntılı desenler yer alıyor. Koleksiyonda mitolojik karakterlerin yanı sıra bir kadın figürü, yönetici veya otoriteyi temsil ettiği düşünülen insan biçimli tasvirler bulunuyor.

Hayvan biçimli parçalar arasında kuşlar, yılanlar ve iribaşlar dikkat çekiyor. Bazı nesnelerde ise doğrudan bir canlıyı temsil etmek yerine geometrik desenler ve soyut şekiller kullanılmış. Parçaların bir kısmında görülen yanık izleri, ateşin de gerçekleştirilen törenin bir parçası olabileceğini gösteriyor.

Bazı figürlerde mineral veya yarı değerli taşların yerleştirilmesi için açılmış küçük boşluklar da tespit edildi. Aynı alandan üç boncuk, üç krizokol taşı parçası, kara salyangozu kabuğundan yapılmış boncuk kalıntıları ve heykellere takılmak üzere hazırlandığı düşünülen dokuz kabuk göz çıkarıldı. İşlevi henüz kesinleştirilemeyen sekiz küçük parça üzerindeki incelemeler ise sürüyor.