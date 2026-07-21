Büyük Taşı Kaldırdılar: Altından 3 Bin 800 Yıllık Hazine Çıktı
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Büyük taşın altında yalnızca 22 santimetrelik bir alan gizleniyordu
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Parçalar insanları, hayvanları ve mitolojik karakterleri gösteriyor
Buluntu, Caral geleneğinin Peñico’da yaşamayı sürdürdüğünü düşündürüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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