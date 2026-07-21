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Büyük Taşı Kaldırdılar: Altından 3 Bin 800 Yıllık Hazine Çıktı

Büyük Taşı Kaldırdılar: Altından 3 Bin 800 Yıllık Hazine Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 14:00
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Peru’daki Peñico antik kentinde büyük bir taşın altından, ahşap ve kemikten yapılmış 43 parçalık ritüel sunu çıkarıldı. Yaklaşık 3 bin 800 yıllık buluntu, Caral medeniyetinin ana kentleri önemini kaybettikten sonra inanç ve tören geleneklerinin bölgede yaşamayı sürdürdüğünü gösteriyor.

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Büyük taşın altında yalnızca 22 santimetrelik bir alan gizleniyordu

Büyük taşın altında yalnızca 22 santimetrelik bir alan gizleniyordu

Peru’nun Huaura bölgesindeki Peñico antik kentinde çalışan arkeologlar, kentin en önemli kamusal yapılarından birinde yeni bir platformun inşasıyla bağlantılı ritüel alanı ortaya çıkardı. Yuvarlak taşlarla yarım daire biçiminde çevrilen küçük bölümün üzeri, özellikle yerleştirildiği anlaşılan büyük bir taşla kapatılmıştı.

Taş kaldırıldığında yalnızca 22 santimetre uzunluğundaki dar bir alana dikkatle bırakılmış çok sayıda nesne bulundu. Alanın küçüklüğüne rağmen içerisinden ahşap ve kemikten yapılmış 43 parça çıkarılması, nesnelerin rastgele atılmadığını; belirli bir tören kapsamında yan yana yerleştirildiğini düşündürdü.

Kazı ekibine göre sunu, yapının yeni platformu oluşturulurken toprağın altına bırakıldı.

Parçalar insanları, hayvanları ve mitolojik karakterleri gösteriyor

Parçalar insanları, hayvanları ve mitolojik karakterleri gösteriyor

Bulunan 43 nesnenin bir bölümünde kazıma yöntemiyle oluşturulmuş ayrıntılı desenler yer alıyor. Koleksiyonda mitolojik karakterlerin yanı sıra bir kadın figürü, yönetici veya otoriteyi temsil ettiği düşünülen insan biçimli tasvirler bulunuyor.

Hayvan biçimli parçalar arasında kuşlar, yılanlar ve iribaşlar dikkat çekiyor. Bazı nesnelerde ise doğrudan bir canlıyı temsil etmek yerine geometrik desenler ve soyut şekiller kullanılmış. Parçaların bir kısmında görülen yanık izleri, ateşin de gerçekleştirilen törenin bir parçası olabileceğini gösteriyor.

Bazı figürlerde mineral veya yarı değerli taşların yerleştirilmesi için açılmış küçük boşluklar da tespit edildi. Aynı alandan üç boncuk, üç krizokol taşı parçası, kara salyangozu kabuğundan yapılmış boncuk kalıntıları ve heykellere takılmak üzere hazırlandığı düşünülen dokuz kabuk göz çıkarıldı. İşlevi henüz kesinleştirilemeyen sekiz küçük parça üzerindeki incelemeler ise sürüyor.

Buluntu, Caral geleneğinin Peñico’da yaşamayı sürdürdüğünü düşündürüyor

Buluntu, Caral geleneğinin Peñico’da yaşamayı sürdürdüğünü düşündürüyor

Yaklaşık MÖ 1800’de kurulan Peñico’nun MÖ 1500’e kadar kullanıldığı tahmin ediliyor. 19,44 hektarlık bir alana yayılan antik kentte bugüne kadar 15 kamusal yapı belirlendi. Kent, Amerika kıtasının bilinen en eski medeniyetlerinden Caral’ın ana merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Peñico’nun yalnızca yerleşim amacıyla kurulmadığı, kıyı bölgeleri ile And Dağları arasında ekonomik ve kültürel bağlantı sağlayan bir merkez olduğu düşünülüyor. Kentte Amazon bölgesinden getirildiği anlaşılan ürünlerin bulunması, bu bağlantının kıtanın iç kesimlerine kadar uzandığını ortaya koyuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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