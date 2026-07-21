Altınbaş Üniversitesi, “Hayatının Altın Hamlesi”ni Yapacak Adayları Bekliyor!

2025-2026 Akademik Yılı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından açılışı gerçekleştirilen Altınbaş Teknopark ile girişimcilik ekosisteminde de öne çıkan üniversite, Türkiye’nin teknoparka sahip 7 vakıf üniversitesinden biri olarak öne çıkıyor. URAP verilerine göre Türkiye’nin ilk 20 vakıf üniversitesi arasında da yer alan Altınbaş, yapay zekâ araştırmalarında da Türkiye’nin en iyi üniversitesi olma unvanını taşıyor.