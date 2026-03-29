Büyük İskender Tarafından Kurulan Binlerce Yıllık Kayıp Şehir Bulundu

Büyük İskender Tarafından Kurulan Binlerce Yıllık Kayıp Şehir Bulundu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 18:59

Büyük İskender’in Hindistan seferi dönüşünde kurduğu tahmin edilen antik şehrin kalıntıları, yüzyıllardır ortaya çıkartılamamıştı. Modern teknolojiler sayesinde, binlerce yıllık şehir, Irak’ın güneyinde yapılan araştırmalarla gün yüzüne çıkarıldı.

Büyük İskender'in antik şehri sonunda bulundu.

Büyük İskender'in antik şehri sonunda bulundu.

Charax Spasinou Projesi sayesinde, Büyük İskender’in kurduğu ve uzun yıllardır kayıp olan antik yerleşim yeri gün yüzüne çıkarıldı. Irak’ın güneyinde ulaşılan kalıntıların ardındana raştırmacılar, bu kentin yüzyıllardır kumlar ve değişen nehir yatakları altında kaldığını açıkladı. Şehir, ancak gelişmiş teknoloji sayesinde tespit edilebildi.

Büyük İskender'in bu şehri M.Ö. 324 yılı civarında kurdurduğu ve antik kaynaklarda isminin “Dicle Üzerindeki İskenderiye” olarak geçtiği aktarılıyor. Stratejik bir konumda bulunan şehir, Irak’ın güneyindeki Jebel Khayyaber bölgesinde tespit edildi.

Konstanz Üniversitesi’nden Stefan R. Hauser liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştirilen aramada, klasik kazı yöntemleri yerine yüksek çözünürlüklü jeofizik taramalar ve insansız hava araçları kullandı. Bu sayede toprağın altındaki yapıların detaylı bir haritası çıkarıldı.

Şehir planının büyük ölçüde korunduğu ortaya çıktı.

Şehir planının büyük ölçüde korunduğu ortaya çıktı.

Elde edilen bulgular, yerleşimin yaklaşık 6,5 kilometrekarelik bir alana yayıldığını gösteriyor. Şehirde düzenli sokak sistemleri, savunma duvarları, tapınaklar, üretim alanları ve geniş konut bloklarının bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca liman yapısının ve kanal sisteminin, bölgenin deniz ve nehir ticaretinde kritik rol oynadığı düşünülüyor.

Araştırmacılara göre, şehrin kaybolmasının nedeni ise tamamen doğal yollar. Dicle Nehri’nin zamanla yön değiştirmesinin, yerleşimin su kaynaklarından ve ticaret yollarından kopmasına yol açtığı tahmin ediliyor. Nehir yataklarının değişmesi ve alüvyon birikimi de kentin zamanla tamamen örtülmesine neden olmuş olabilir. Bu süreçle birlikte şehir terk edilmiş ve yüzyıllar boyunca da unutulmuş olabilir.

İlerleyen yıllarda, bu şehre dair daha farklı detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
