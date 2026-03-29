Büyük İskender Tarafından Kurulan Binlerce Yıllık Kayıp Şehir Bulundu

Elde edilen bulgular, yerleşimin yaklaşık 6,5 kilometrekarelik bir alana yayıldığını gösteriyor. Şehirde düzenli sokak sistemleri, savunma duvarları, tapınaklar, üretim alanları ve geniş konut bloklarının bulunduğu tahmin ediliyor. Ayrıca liman yapısının ve kanal sisteminin, bölgenin deniz ve nehir ticaretinde kritik rol oynadığı düşünülüyor.

Araştırmacılara göre, şehrin kaybolmasının nedeni ise tamamen doğal yollar. Dicle Nehri’nin zamanla yön değiştirmesinin, yerleşimin su kaynaklarından ve ticaret yollarından kopmasına yol açtığı tahmin ediliyor. Nehir yataklarının değişmesi ve alüvyon birikimi de kentin zamanla tamamen örtülmesine neden olmuş olabilir. Bu süreçle birlikte şehir terk edilmiş ve yüzyıllar boyunca da unutulmuş olabilir.

İlerleyen yıllarda, bu şehre dair daha farklı detayların ortaya çıkması bekleniyor.