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Amazon Prime Day İndirimlerinin Son Gününde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

etiket Amazon Prime Day İndirimlerinin Son Gününde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 12:04 Son Güncelleme: 14.07.2025 - 12:21

🎉 Büyük Final Başladı!

Prime Day indirimlerinin son gününe geldik ve kaçırmamanız gereken fırsatları sizin için özenle derledik. Kozmetik kategorisinden mutfağa, Philips kalitesinden Porland şıklığına kadar birçok marka ve üründe Prime Day’e özel büyük indirimler sizi bekliyor. Aşağıda yer alan seçkide her zevke ve ihtiyaca uygun fırsatları kolayca bulabilirsiniz. Ama unutmayın, indirimlerin bitmesine çok az kaldı!

Bu içerik 14.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Prime Day'e özel birçok kategoride öne çıkan indirimler.👇🏽

Prime Day'e özel birçok kategoride öne çıkan indirimler.👇🏽

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Prime Day fırsatıyla fiyatı 4.759,15TL yerine  2.799,50TL

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Roborock Q7 Max Siyah Akıllı Robot Süpürge

Roborock Q7 Max Siyah Akıllı Robot Süpürge

Prime Day fırsatı ile 12.799 TL 

Roborock Q7 Max Siyah Akıllı Robot Süpürge

BRITA Flow Filtreli Su Sebili 1xMAXTRA PRO ALL-IN-1 Filtreli

BRITA Flow Filtreli Su Sebili 1xMAXTRA PRO ALL-IN-1 Filtreli

Prime Day fırsatına özel fiyatı 1.299,00TL.

BRITA Flow Filtreli Su

Hawk Gaming Chair Future Coal Kumaş Oyuncu Koltuğu

Hawk Gaming Chair Future Coal Kumaş Oyuncu Koltuğu

Prime Day fırsatına özel fiyatı 10.499,00TL.

Hawk Gaming Chair Future Coal Kumaş Oyuncu Koltuğu

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Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

%34 indirim oranıyla fiyatı 22.499,00TL yerine 14.888,00TL.

Next YE-58GFSG8-QLED 58'  Google TV

Braun IPL Silk·expert Pro 5

Braun IPL Silk·expert Pro 5

%7 indirim oranıyla şuanda fiyatı 16.799,00TL.

Braun IPL Silk·expert Pro 5

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal/Yağlı Saçlar İçin

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal/Yağlı Saçlar İçin

İndirimli fiyatıyla şuanda 798,90TL.

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras

Crocs 10001 Classic Gri Unisex Terlik

Crocs 10001 Classic Gri Unisex Terlik

İndirimli fiyatıyla şuanda  1.405,57TL.

Crocs 10001 Classic Gri Unisex Terlik

Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

%24 indirim oranıyla  289,65TL .

Finish Quantum Infinity Shine

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MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar

MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar

42.499,00TL yerine 39.564,62TL.

Dizüstü Bilgisayar

Camper Smith Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Smith Yürüyüş Ayakkabısı

%50 indirim oranıyla fiyatı 5.839,00TL yerine 2.919,50TL.

Camper Smith Yürüyüş Ayakkabısı

adidas Erkek TERREX TRACEFINDER 2 Ayakkabı

adidas Erkek TERREX TRACEFINDER 2 Ayakkabı

2.624,00TL yerine indirimden 1.818,90TL'ye alabilirsiniz.

adidas Erkek TERREX TRACEFINDER 2 Ayakkabı

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler

Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler

4 al 3 öde fırsatıyla hemen sepete eklenmeli!

Kendime Düşünceler

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

%12 indirim oranıyla şuan 854,00TL.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

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Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

İndirimli fiyatıyla 1.304,23TL.

Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon Erkek

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

%37 indirim oranıyla fiyatı 1.446,98TL'ye düşmüş.

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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