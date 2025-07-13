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1000 TL ve Altına Alabileceğiniz Prime Day Fırsatları

etiket 1000 TL ve Altına Alabileceğiniz Prime Day Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 14:05

Prime Day fırsatları kapsamında, 1000 TL ve altı bütçenize uygun birçok ürünü sizler için bir araya getirdik. Spor ve günlük yaşamınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz Under Armour t-shirtler, her erkeğin vazgeçilmezi olan Philips traş makineleri ve ağız sağlığınız için önemli bir yere sahip olan OralB diş fırçaları, cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu sevilen ürünleri uygun fiyatlarla sepetinize ekleyerek, alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.

Bu içerik 13.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Under Armour Campus Oversize SS Tişört Kadın

Under Armour Campus Oversize SS Tişört Kadın

Spor şıklığı oversize rahatlıkla buluşturan Under Armour Campus tişört, günlük kombinlerin yıldızı olmaya aday! Hareket özgürlüğü ve cool duruş bir arada.

%48 indirim oranıyla fiyatı şaunda 547,98TL.

Under Armour Campus Oversize SS Tişört Kadın

Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve

Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve

Kolombiya, Honduras ve Uzak Doğu çekirdeklerinin özenle harmanlandığı bir Espresso karışımı. Fındık, çikolata ve odunsu notaların ardından kırmızı meyve ve vanilya dokunuşları ile damakta dengeli ve yumuşak bir tat bırakıyor.

İndirimli fiyatıyla 847,00TL .

Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve

Anthony Jackson 10 Çift Kutulu BAMBU Premium Bay-Bayan Patik Çorap

Anthony Jackson 10 Çift Kutulu BAMBU Premium Bay-Bayan Patik Çorap

Anthony Jackson’ın 10 çiftlik kutulu bambu patik çorapları, rahatlığı ve yumuşak dokusuyla çok satanlar listesinde yerini almış. Hem kadın hem erkekler için ideal bir konfor paketi!

Prime Day Fırsatıyla fiyatı 351,00 TL.

Anthony Jackson 10 Çift  Patik Çorap

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10, hem yüz hem de vücut için pratik tıraş deneyimi sunan hibrit bir cihaz. Cilt dostu bıçağıyla tahriş etmeden tıraş eder, suya dayanıklı yapısıyla duşta da kullanılabilir.

%12 indirim oranıyla fiyatı 854,00TL. 

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Levi's Half Sleeve Tee Tişört Erkek

Levi's Half Sleeve Tee Tişört Erkek

Levi's Half Sleeve Tee, sade şıklığı ve ikonik tarzıyla erkek gardırobunun vazgeçilmezlerinden. Rahat kesimiyle her kombine uyum sağlıyor!

İndirimli fiyatıyla 799,90TL.

Levi's Half Sleeve Tee Tişört Erkek

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Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal

Yağlıya dönük saç derileri için geliştirilmiş bir kepek karşıtı şampuan. İçeriğindeki Selenium DS (disülfid selenyum), salisilik asit ve mentol sayesinde ilk kullanımdan itibaren görünür kepeği azaltır, kaşıntıyı yatıştırır ve saç derisinin mikrobiyal dengesini yeniden sağlamaya yardımcı olur.

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal

SoundPEATS Air4 Bluetooth kulaklık

SoundPEATS Air4 Bluetooth kulaklık

SoundPEATS Air4, ses kalitesi, kayıpsız aptX destekli kodekler ve stabil bağlantı ile uygun fiyatlı bir seçenek. Adaptif ANC sayesinde rahatsız edici ortam sesleri azaltılıyor, 6 mikrofon ise görüşmeleri temiz kılıyor.

Prime Day Fırsatıyla fiyatı 765,00TL.

SoundPEATS Air4 Bluetooth kulaklık

Razer DeathAdder Essential

Razer DeathAdder Essential

Oyun tutkunları için tasarlanmış, ergonomik ve performans odaklı bir fare modeli. 6400 DPI optik sensörü, 220 IPS hızlanma ve 30 G ivme desteğiyle hızlı ve hassas hareketler sunar. 5 adet programlanabilir tuşu sayesinde oyun içi komutları kişiselleştirebilir ve rekabetçi avantaj elde edebilirsiniz.

899,00TL yerine 644,00TL.

Razer DeathAdder Essential

HONEYWELL TurboForce Turbo Vantilatör HT900E

HONEYWELL TurboForce Turbo Vantilatör HT900E

Turbo Vantilatör HT900E kompakt yapısı ve güçlü performansıyla sıcak yaz günlerinde serinlik arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

1.499,00TL yerine indirim fırsatıyla 900,00TL.

HONEYWELL TurboForce Turbo Vantilatör HT900E

Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Finish Quantum Infinity Shine 83 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

3 bölmeli kapsül teknolojisi sayesinde, her yıkamada etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. İçeriğindeki toz deterjan, yağları çözerken; Powerball son dokunuşu ile camlarınızda mükemmel parlaklık sağlar. %24 indirim oranıyla sepete ekleyin.

Deterjanı Tableti

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BRITA Maxtra Pro All-In-1 Su Arıtma Filtresi

BRITA Maxtra Pro All-In-1 Su Arıtma Filtresi

Su Arıtma Filtresi, musluk suyunu dört aşamalı gelişmiş bir filtreleme teknolojisiyle temizler ve daha lezzetli içme suyu sağlar.

Prime Day Fırsatıyla şuanda 899,00TL.

BRITA Maxtra Pro All-In-1 Su Arıtma Filtresi

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro Siyah Koruma ve Temizlik

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro Siyah Koruma ve Temizlik

Oral-B Vitality Pro Şarjlı Diş Fırçası, etkili 2D temizlik ve 3 farklı fırçalama modu sunar. Uzun pil ömrü ve şık siyah tasarımıyla günlük ağız bakımını kolaylaştırır. Pratik zamanlayıcı sayesinde doğru sürede fırçalama yapmanızı sağlar.

Prime Day Fırsatıyla şuanda 998,00TL .

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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