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Prime Day İndirimlerinde Yer Alan Bilgisayarlar

etiket Prime Day İndirimlerinde Yer Alan Bilgisayarlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 16:58

Prime Day indirimlerinde, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bilgisayarlarla karşınızdayız. Lenovo'dan ASUS'a kadar geniş bir marka ve model yelpazesinde sunulan indirimli ürünleri, siz değerli teknoloji severler için özenle bir araya getirdik. Farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap eden bu ürünler, hem iş hem de eğlence amaçlı kullanımlarınızda size eşsiz bir deneyim sunacak.

Bu içerik 12.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç FHD IPS ekranı ve 144 Hz tazeleme hızıyla oyun deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Güçlü AMD Ryzen™ 7 8845HS işlemcisi sayesinde performanstan ödün vermeyen bu model, büyük indirimle favoriniz olmaya aday.

-%19 indirimiyle fiyatı şuan 37.999,00TL yerine 30.888,00TL.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

Lenovo LOQ i5-12450HX

Lenovo LOQ i5-12450HX

16GB RAM ve 512GB SSD ile donatılmış 15.6' FHD 144Hz ekranıyla okulda tüm ihtiyaçlarınıza kolayca cevap verir. Hem performans hem de hız isteyen öğrencilere harika bir seçenek! 

30.999,00TL yerine 27.499,00TL.

Lenovo LOQ i5-12450HX

MSI NB CYBORG 15 A13VE-1863XTR, Dizüstü Bilgisayar

MSI NB CYBORG 15 A13VE-1863XTR, Dizüstü Bilgisayar

15.6' FHD 144Hz ekranı ve güçlü i5-13420H işlemcisiyle performans tutkunlarının favorisi olacak bir dizüstü bilgisayar. Hem oyun hem iş için ideal, hızlı ve dayanıklı bir model arıyorsanız tam size göre!

İndirimli fiyatıyla  28.499,00TL.

MSI NB CYBOR Dizüstü Bilgisayar

ASUS Vivobook S 14 Dizüstü Bilgisayarı

ASUS Vivobook S 14 Dizüstü Bilgisayarı

ASUS Vivobook S 14, AMD Ryzen 7 3500U işlemcisiyle performansı ve taşınabilirliği bir arada sunuyor. Hem iş hem de günlük kullanım için ideal olan bu dizüstü bilgisayar, şık tasarımıyla da göz dolduruyor. Hafif yapısıyla her yere kolayca taşıyabilir, işlerinizi hızlıca halledebilirsiniz!

ASUS Vivobook S 14 Dizüstü Bilgisayarı

MSI THIN 15 B12UC-2636XTR Dizüstü Bilgisayar

MSI THIN 15 B12UC-2636XTR Dizüstü Bilgisayar

Uygun fiyatlı ama performanstan ödün vermeyen bir dizüstü bilgisayar mı arıyorsunuz? 

MSI THIN 15 B12UC-2636XTR, Core i5-12450H işlemcisi ve 15.6' FHD 144Hz ekranıyla tam size göre! Hem günlük işler hem de hafif oyunlar için ideal bir seçenek. 

MSI THIN 15 Dizüstü Bilgisayar

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MSI 27" MAG 27C6F Gaming Monitör

MSI 27" MAG 27C6F Gaming Monitör

FHD çözünürlük ve 16:9 kavisli ekranıyla oyun deneyiminizi yepyeni bir seviyeye taşıyor. 0,5 ms tepki süresi sayesinde en hızlı aksiyonlarda bile takılma yaşamadan akıcı görüntüler sunuyor. Parlaklığı ve renkleri optimize eden yapısıyla hem oyun hem de multimedya için ideal bir tercih!

-%18 indirim oranıyla 4.999,00TL'ye düşüyor.

MSI 27' MAG 27C6F Gaming Monitör

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

Güçlü Intel Core i7 işlemcisi sayesinde yüksek performans sunan bu model, hem oyun hem de yaratıcı işler için ideal. Hız ve kaliteyi bir arada arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

56.999,00TL yerine 49.999,00TL.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

HP OmniBook Ultra Flip X360 Laptop

HP OmniBook Ultra Flip X360 Laptop

HP OmniBook Ultra Flip X360, 14 inç 2.8K OLED dokunmatik ekranıyla hem gözlerinizi hem de kullanım deneyiminizi şımartıyor. Yüksek parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde hem işlerinizi kolayca halleder hem de multimedya keyfini maksimuma çıkarırsınız. Hem dizüstü hem tablet gibi kullanabileceğiniz bu esnek model, teknoloji tutkunlarının favorisi! 

-%20 indirim fırsatıyla 43.999,00TL.

HP OmniBook Ultra Flip X360 Laptop

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167, 3.1 GHz hızındaki güçlü AMD Ryzen™ 7 7435HS işlemcisiyle performanstan ödün vermeyenler için harika bir seçenek. Oyunlarda akıcı grafikler, işlerde hızlı işlem gücü arıyorsanız, bu dizüstü bilgisayar tam size göre!

38.799,00TL yerine 32.500,00TL.

ASUS TUF Gaming A15 FA507NUR-LP167 Dizüstü Bilgisayarı

ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ396 Dizüstü Bilgisayar

ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ396 Dizüstü Bilgisayar

15.6 inç FHD ekranıyla hem iş hem de günlük kullanım için ideal bir dizüstü bilgisayar. Şık tasarımı ve güçlü performansıyla gündelik işlerinizde size kolaylık sağlarken, taşınabilirliğiyle her yere rahatlıkla götürebilirsiniz.

ASUS Vivobook  Dizüstü Bilgisayar

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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