onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Kozmetik
Amazon Prime Day’de Öne Çıkan Sepet İndirimleri

etiket Amazon Prime Day’de Öne Çıkan Sepet İndirimleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 17:50

Prime Day’de sepette indirimlerle büyük tasarruf zamanı başladı! Süpermarket ürünlerinden giyime, spor ayakkabılardan kozmetiğe kadar birçok sevilen üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. İhtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla tamamlamak istiyorsanız, bu kampanyayı kaçırmayın deriz. Sepetiniz dolsun, cebiniz rahat etsin! 🛍️💸

Bu içerik 11.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süpermarket ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatı!

Süpermarket ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatı!

Süpermarket ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatı tam da ev alışverişinizi kolaylaştıracak cinsten! Tıraş bıçaklarından pişirme kağıtlarına, deterjanlardan temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacınızı avantajlı fiyatlarla karşılayabilir, evinizin eksiklerini keyifle tamamlayabilirsiniz.

Süpermarket Ürünlerinde 3 Al 2 Öde

Kişisel bakım ve kozmetikte 2. ürüne %25 indirim fırsatı!

Kişisel bakım ve kozmetikte 2. ürüne %25 indirim fırsatı!

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 2. ürüne %25 indirim fırsatıyla kendinize küçük bir iyilik yapmanın tam zamanı! Deodorantlardan şampuanlara, rujlardan cilt bakım ürünlerine kadar birçok favorinizi avantajlı fiyatlarla sepete ekleyebilirsiniz. Hem bakım rutininizi yenileyin hem de bu cazip kampanyayı kaçırmayın!

Kişisel Bakım ve Kozmetik 2 Ürüne %25

Porland ürünlerinde sepette %25 indirim!

Porland ürünlerinde sepette %25 indirim!

Porland ürünlerinde sepette %25 indirim fırsatı mutfak alışverişinizi keyfe dönüştürüyor! Bardaklardan tabaklara, sunum tabaklarından kahve fincanlarına kadar birçok şık ve kaliteli ürünü indirimli fiyatlarla keşfedebilirsiniz.

Porland Ürünlerinde Sepette %25 İndirim

Kırtasiye malzemelerinde 4 al 3 öde fırsatları!

Kırtasiye malzemelerinde 4 al 3 öde fırsatları!

Kırtasiye alışverişi yapacaklara harika bir haber: 4 al 3 öde fırsatları başladı! Kalemlerden defterlere, not kağıtlarından boyalara kadar birçok ürün bu kampanyayla sizi bekliyor. Hem okul hem ofis ihtiyaçlarınızı avantajlı şekilde tamamlamak isterseniz, bu renkli ve kullanışlı ürünleri kaçırmayın!

4 al 3 öde

Çoklu süpermarket ₺150'ye sepette %25 indirim!

Çoklu süpermarket ₺150'ye sepette %25 indirim!

150 TL ve üzeri alışverişlerinizde sepette %25 indirim fırsatı sizi bekliyor. Hazır yemeklerden atıştırmalıklara, cipslerden bisküvilere kadar pek çok üründe geçerli bu kampanyayla dolabınızı avantajlı fiyatlarla doldurabilirsiniz.

Çoklu Süpermarket ₺150'ye Sepette %25

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçili ayakkabılarda sepette %10 indirim!

Seçili ayakkabılarda sepette %10 indirim!

Under Armour’dan adidas’a, Crocs’tan daha birçok sevilen markaya kadar seçili ayakkabılarda sepette %10 indirim sizi bekliyor. Spor yaparken, yürüyüşte ya da günlük kombinlerinizde rahatlığı ve şıklığı bir arada arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmadan favori modelinizi kapın!

Seçili Ayakkabılarda Sepette %10

Julius Meinl ₺750'ye ₺250 indirim!

Julius Meinl ₺750'ye ₺250 indirim!

Julius Meinl ürünlerinde 750 TL’lik alışverişinize tam 250 TL indirim fırsatı sizi bekliyor. Lezzetiyle öne çıkan bu özel kahvelerle sabahlarınıza enerji, molalarınıza keyif katmak isterseniz, bu kampanya tam size göre.

Julius Meinl ₺750'ye ₺250 indirim!

Outdoor ürünlerinde sepette %30 indirim!

Outdoor ürünlerinde sepette %30 indirim!

Açık hava tutkunlarına özel fırsat! Outdoor ürünlerinde sepette %30 indirimle spor ayakkabılardan tişörtlere, birçok sevilen parça şimdi çok daha avantajlı. İster doğa yürüyüşü ister şehirde konforlu bir gün için aradığınız ne varsa bu kampanyada sizi bekliyor.

Outdoor ürünlerinde sepette %30 indirim

L'Oreal ürünlerinde ikinciye %50 indirim!

L'Oreal ürünlerinde ikinciye %50 indirim!

Nemlendiricilerden saç bakım ürünlerine kadar birçok favoride ikinci ürüne %50 indirim sizi bekliyor. Cilt bakım rutininizi yenilemek ya da eksiklerinizi tamamlamak istiyorsanız, bu kampanyayı kaçırmayın deriz.

L'Oreal Ürünlerinde İkinciye %50

1 ürüne, sepette %10 indirim!

1 ürüne, sepette %10 indirim!

DeFacto ürünlerinde tişörtlerden şortlara birçok parçada ilk ürüne özel %10 indirim fırsatı sizi bekliyor. Rahat ve şık kombinler için aradığınız parçaları avantajlı fiyatlarla yakalamak isterseniz, bu kampanyaya mutlaka göz atın!

1 ürüne, sepette %10 indirim!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın