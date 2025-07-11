Amazon Prime Day’de Öne Çıkan Sepet İndirimleri
Prime Day’de sepette indirimlerle büyük tasarruf zamanı başladı! Süpermarket ürünlerinden giyime, spor ayakkabılardan kozmetiğe kadar birçok sevilen üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. İhtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla tamamlamak istiyorsanız, bu kampanyayı kaçırmayın deriz. Sepetiniz dolsun, cebiniz rahat etsin! 🛍️💸
Bu içerik 11.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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