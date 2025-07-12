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Camper Ayakkabılarda Amazon Prime Day’e Özel Şahane İndirimler

etiket Camper Ayakkabılarda Amazon Prime Day’e Özel Şahane İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 12:49

Camper markasının sevilen ayakkabı modellerinde Prime Day kapsamında başlayan muhteşem indirimler sizleri bekliyor. Spor ayakkabılardan sandaletlere, her zevke ve tarza hitap eden bu modellerle adımlarınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Fırsatları kaçırmamak için hemen göz atın ve alışverişin keyfini çıkarın. 

Bu içerik 12.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Camper Chasis Ayakkabı Erkek

Camper Chasis Ayakkabı Erkek

Camper Chasis Erkek Ayakkabı, şıklığı ve konforu bir arada sunarak çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Günlük kombinlerinize kolayca uyum sağlayacak bu zamansız model, şu anda %55’e varan indirimle sizi bekliyor.

İndirimli fiyatıyla 5.359,00TL yerine 2.411,55TL.

Camper Chasis Ayakkabı

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Deri tasarımıyla spor kombinlerinize şıklık katacak iddialı bir model. Hem rahat hem de stil sahibi olmak isteyenler için birebir! Üstelik Prime Day’e özel %41 indirim fırsatıyla şu an tam zamanı.

4.759,15TL yerine 2.799,50TL.

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Camper Smith Yürüyüş Ayakkabısı, şehirde ya da doğada konforlu adımlar atmak isteyenler için ideal bir model.

Camper Smith Yürüyüş Ayakkabısı, şehirde ya da doğada konforlu adımlar atmak isteyenler için ideal bir model.

Modern ve sade tasarımıyla hem günlük hem de aktif kombinlerinize uyum sağlarken, Camper kalitesiyle uzun süreli kullanım sunuyor.

Üstelik şuan %50 indirim fırsatıyla 2.919,50TL.

Camper Smith Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Runner Four Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Runner Four Yürüyüş Ayakkabısı

Hem hafta sonu kaçamaklarına hem de şehirde tempolu geçen günlere eşlik edecek bir ayakkabı arıyorsanız, Camper Runner Four tam size göre! Hafif yapısı sayesinde gün boyu konfor sağlarken, modern tasarımıyla stilinizi sade ama iddialı şekilde tamamlıyor. İndirimli fiyatıyla 3.499,50TL.

Camper Runner Four Yürüyüş Ayakkabısı

Kullanıcı yorumu;

Ürün son derece kaliteli. Tam ayak bedeninizi alın. Tavsiye ederim.

Camper Pelotas Soller Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Pelotas Soller Yürüyüş Ayakkabısı

Zamana meydan okuyan bir tasarım arıyorsanız, Camper Pelotas Soller sizi kendine çekecek. İkonik taban yapısıyla tanınan bu model, hem nostaljik hem de modern bir duruş sergiliyor.

Kullanıcı yorumu;

Camper kalitesi ve rahatlığı ilk kullanımda hissediliyor.

Camper Pelotas Soller Yürüyüş Ayakkabısı

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Camper Erkek Pelotas Athens Ayakkabı

Camper Erkek Pelotas Athens Ayakkabı

Camper Pelotas Athens Erkek Ayakkabı, sportif şıklığı sevenlerin favorisi olmaya aday! Özellikle eşofman ve rahat kombinlerle harika bir uyum yakalayan bu model, hem konforlu hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor. 

-%36 indirim fırsatıyla şuanda 2.116,95TL.

Camper Erkek Pelotas Athens Ayakkabı

Camper Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Pelotas XLF, sade ama etkileyici beyaz tasarımıyla tam anlamıyla dolabınızın yıldız parçası olmaya aday. Yumuşak tabanı sayesinde gün boyu konfor sunarken, ikonik detaylarıyla her kombine modern bir hava katıyor.

3.399,15TL  yerine 2.399,40TL

,Camper Pelotas XLF Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Pelotas Flota Sandal Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Pelotas Flota Sandal Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Pelotas Flota Sandal Yürüyüş Ayakkabısı, bu yazın favori parçası olmaya aday! Hem sandalet rahatlığını hem de yürüyüş ayakkabısının desteğini bir araya getiren bu model, sıcak günlerde konforu ve tarzı bir arada sunuyor. Hafif yapısı ve modern çizgisiyle tatilden şehre her ortamda sizinle!

Prime Day'e özel -%55 indirim fırsatı da mevcut. 

Camper Pelotas Flota Sandal Yürüyüş Ayakkabısı

Camper Runner Four K100226 Spor Ayakkabı

Camper Runner Four K100226 Spor Ayakkabı

rahatlığı ve şıklığı bir araya getirirken kumaş pantolonlarınızla harika uyum sağlayacak. Günlük ya da ofis kombinlerinize modern bir dokunuş katmak istiyorsanız, bu model tam size göre!

4.549,35TL yerine indirimli fiyatıyla 2.799,60TL.

Camper Runner Four K100226 Spor Ayakkabı

Camper Drift Trail Ayakkabı

Camper Drift Trail Ayakkabı

Camper Drift Trail Ayakkabı, kendine has taban tasarımıyla adeta kombininizin yıldız parçası olmaya geliyor.

Kullanıcı yorumu;

Sonunda aradığım markayı buldum. Kalite olarak mükemmel. Rahatlık olarak üst derece mükemmel.. Kargoda çok hızlı geldi. Ama yarım beden ufak alınabilir.

Camper Drift Trail Ayakkabı

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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