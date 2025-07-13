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Under Armour Ayakkabılarda Amazon Prime Day'e Özel Şahane İndirimler

etiket Under Armour Ayakkabılarda Amazon Prime Day'e Özel Şahane İndirimler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 11:35

Under Armour’un en sevilen spor ayakkabı modellerinde Prime Day’e özel harika indirimler başladı! Konforu ve şıklığı bir araya getiren bu modeller, ister koşu ister günlük kullanımda adımlarınıza güç katacak. Her tarza uygun seçeneklerle dolu bu fırsatlara göz atmadan geçmeyi, hem ayaklarınız rahat etsin hem de siz tasarrufun tadını çıkarın! 

Bu içerik 13.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Hem günlük tempoya hem de antrenmanlara ayak uyduracak şekilde tasarlanmış. Şık gri rengiyle kombinlerinize kolayca uyum sağlarken, Charged Cushioning teknolojisi sayesinde her adımda yumuşak ve destekleyici bir zemin sunar. 

-%28 indirim fırsatıyla şuanda 1.487,98TL.

Charged Surge 4 Erkek Gri Koşu Ayakkabısı

Under Armour ayakkabılardaki fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Under Armour UA Charged Rogue 4 Koşu Ayakkabısı

Under Armour UA Charged Rogue 4 Koşu Ayakkabısı

Sağlam yapısı ve destekleyici tabanıyla koşu ve antrenmanlarınızda size eşlik etmeye hazır. Hem dayanıklılık hem de konfor sunan bu model, tempolu günlerinizde güvenle kullanabileceğiniz bir spor ayakkabı arayanlar için birebir.

-%36 indirim fırsatıyla 2.791,93TL yerine 1.780,11TL.

Under Armour UA Charged Rogue 4 Koşu Ayakkabısı

Under Armour ayakkabılardaki fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Charged Assert 10 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

Charged Assert 10 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

Darbe etkilerine karşı güçlendirilmiş kauçuk dış tabanıyla öne çıkıyor. Hem ağırlığı azaltıyor hem de dayanıklılığı artırıyor, tam da performansınıza ayak uyduracak bir model. Günlük antrenmanlarda güvenle tercih edebileceğiniz bu ayakkabı, koşularınızı daha konforlu hale getirecek! 

Şuanda %24 indirim oranıyla hemen sepetinize ekleyin!

Charged Assert 10 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

Under Armour ayakkabılardaki fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dynamic Select Erkek Siyah Antrenman Ayakkabısı

Dynamic Select Erkek Siyah Antrenman Ayakkabısı

Hafifliği ve süper dayanıklı yırtılmaz üst yüzeyiyle zorlu antrenmanlara meydan okuyor. Ekstra yanal destek sağlayan kalıplı TPU klipsi ve kaymayı önleyen yastıklı iç taban sayesinde her adımda tam denge ve konfor sunuyor.

Prime Day Fırsatıyla indirimli fiyatı  2.021,11 TL.

Dynamic Select Erkek Siyah Antrenman Ayakkabısı

Under Armour ayakkabılardaki fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Charged Surge 4 Spor Ayakkabı, kadın koşu ayakkabılarında en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. Hem hafif yapısı hem de yastıklama desteğiyle koşu performansını artırmak isteyenlerin favorisi.

İndirimli  fiyatıyla  1.644,98TL.

Under Armour UA W Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Under Armour ayakkabılardaki fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Under Armour UA HOVR Turbulence 2 Spor Ayakkabı

Under Armour UA HOVR Turbulence 2 Spor Ayakkabı

Uzun mesafe koşuları için hem konfor hem performans şart diyorsanız, Under Armour UA HOVR Turbulence 2 tam size göre!  %34 indirim oranıyla fiyatı şuanda 2.241,78TL.

Kullanıcı yorumu;

Bu fiyata bu ayakkabı gerçekten zor çok iyi bir ayakkabı herkese de tavsiye ederim.

Under Armour UA HOVR Turbulence 2 Spor Ayakkabı

Under Armour ayakkabılardaki fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı, sadece koşu performansınızla değil, stilinizle de öne çıkmak isteyenler için birebir! Şık tasarımıyla spor kombinlerinize harika bir uyum sağlayacak.

İndirimli fiyatıyla  1.655,98TL.

Under Armour Erkek UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı

Under Armour ayakkabılardaki fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Under Armour UA HOVR Sonic 6 Koşu Ayakkabısı

Under Armour UA HOVR Sonic 6 Koşu Ayakkabısı

Sonic 6 Koşu Ayakkabısı, file üst yüzeyi ve dikişsiz ön kısmıyla nefes alabilirlikte fark yaratıyor. Uzun koşularda bile ayağınızı serin tutar, hafif yapısıyla yormaz.

Prime Day Fırsatıyla 2.485,98 TL.

Kullanıcı yorumu;

Bir numara büyük alın. Mükemmel bir tabanı var ayaklarım çok rahat etti. Çok keyifli bir ayakkabı

Under Armour UA HOVR Sonic 6 Koşu Ayakkabısı

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Isıyı dengede tutarak daha uzun ve hızlı koşulara yardımcı olur. Hafifliği ve konforuyla performansını destekleyen bu model, spor rutininin vazgeçilmezi olmaya aday! -%25 indirim oranıyla fiyatı şuanda 1.468,98TL.

Under Armour UA Charged Surge 4 Spor Ayakkabı

Under Armour ayakkabılardaki fırsatların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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