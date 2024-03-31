Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun Kimdir? Adem Uzun'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun Kimdir? Adem Uzun'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri
Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanma işlemi tamamlandı. Sandıkların açılmaya başladığı anlardan itibaren bazı belediye başkan adayları ise ülkenin gündemine oturdu. Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun da onlardan biri oldu. Peki, BBP Belediye Başkan adayı Adem Uzun kimdir?
İşte, detaylar...
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Adem Uzun'un Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı olduğunu parti genel başkanı Mustafa Destici tarafından ilan edilmişti.
Adem Uzun Kimdir?
Adem Uzun'un Kariyer Yaşamı
Adem Uzun'un Özel Hayatı
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