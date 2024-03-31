Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun Kimdir? Adem Uzun'un Hayatı ve Siyasi Kariyeri

2014 ila 2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde (Sivas BİLSEM) merkez müdürü olarak görev aldı. 2022 yılından itibaren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak hizmet verirken, belediye başkan adaylığı sebebiyle bu görevinden ayrıldı.

2003 yılında Ocak Yayınları tarafından 'PKK’dan KADEK’e Bir Terör Örgütü’nün Anatomisi' adlı kitabı yayınlandı. Şu ana kadar 1 kitap, 2 ulusal makale, 7 uluslararası makale ve 8 kitap bölümü yazmıştır. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda 23 bildiri sunmuştur. AB ve TÜBİTAK'tan birçok proje ödülü kazanmıştır. Sivas BİLSEM'deki görev süresi boyunca, birçok projenin hayata geçirilmesine öncülük etmiş ve Türkiye'nin en modern eğitim kurumlarından birinin Sivas'a kazandırılmasını sağlamıştır.

Türk Ocakları Sivas Şubesi ve İlbeyliler Derneği yönetim kurullarında görev yapmıştır. İlbeyliler Derneği başkanlığı döneminde birçok sosyal projeye koordinatörlük yapmış ve bu nedenle 2023 yılında Uluslararası Sivas Enleri Aşık Veysel Ödülleri'nde 'Gönüllere Dokunan Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı' ödülünü almıştır.