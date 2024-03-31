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Sivas Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Sivas Yerel Seçim Sonuçları! Sivas'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Sivas Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Sivas Yerel Seçim Sonuçları! Sivas'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Seçim Haberleri YSK seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:38

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise hâlâ devam ediyor. Peki Sivas'ta son durum nasıl? Sivas'ta Hangi aday önde? Sivas Belediye Başkanı kim oldu?

İşte, Sivas 31 Mart Seçim Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sivas 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Sivas 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart Pazar günü gerçekleşen 2024 Yerel Seçimlerinin ardından tüm Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere odaklandı. Sivas'ta 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

 Peki, Sivas'ta hangi aday önde? Sivas Belediye Başkanı kim oldu? 

İşte, Sivas Yerel Seçim sonucu 👇

Sivas'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Sivas'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?

Saat 19.35 itibarıyla Sivas genelinde sandıkların yüzde 34,09'u açıldı.

Sivas'ta Hangi Aday Önde?

Sivas'ta Hangi Aday Önde?

Şu ana kadar Sivas genelinde sandıkların yüzde 34,09'u açıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre yüzde 44,65 oy oranıyla Büyük Birlik Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı ... önde. İşte, Sivas'ta son durum: 

  • BBP Adem Uzun: %44,65 

  • AK Parti Hilmi Bilgin: %31,33

  • MHP Reha Kars: %9,81

  • CHP Tacettin Kepenek: %5,93

Sivas'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Sivas'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?

Henüz oy sayımı sona ermediği için Sivas Belediye Başkanı adayının kim olduğu ya da hangi partinin seçildiği belli değil. 

Seçim devam ediyor, bilgiler güncellenecek.

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