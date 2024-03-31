Sivas Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Sivas Yerel Seçim Sonuçları! Sivas'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
Sivas Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Sivas Yerel Seçim Sonuçları! Sivas'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy sayımı ise hâlâ devam ediyor. Peki Sivas'ta son durum nasıl? Sivas'ta Hangi aday önde? Sivas Belediye Başkanı kim oldu?
İşte, Sivas 31 Mart Seçim Sonuçları...
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Sivas 31 Mart Seçimleri: 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Sivas'ta Sandıkların Yüzde Kaçı Açıldı?
Sivas'ta Hangi Aday Önde?
Sivas'ta Belediye Seçimlerini Kim Kazandı?
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