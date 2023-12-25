Bütün Kızlar Toplansın: Arabada Kız Kıza Koparken Dinleyebileceğiniz 12 Slay'leme Şarkısı
Bütün Kızlar Toplansın: Arabada Kız Kıza Koparken Dinleyebileceğiniz 12 Slay'leme Şarkısı
Yalnızca erkekler mi arabayla gezerken son ses müzikle eğlenecek? Kadınlar da böyle eğlenir, hem de en kralını yaparlar! Bu şarkılar ile eğlencenin dozunu artıralım bakalım...
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1. GALA - Freed From Desire
2. INJI – DROP TOP (feat. Eddie Zuko)
3. Troye Sivan - Rush
4. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)
5. Britney Spears - Womanizer
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6. Majestic, Boney M. - Rasputin
7. Stromae - tous les mêmes
8. Charlotte Cardin - Meaningless
9. SHOUSE - Love Tonight
10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove
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11. Aaron Smith - Dancin (KRONO Remix)
12. Syzz - Gimme Gimme Gimme
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