Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bütün Kızlar Toplansın: Arabada Kız Kıza Koparken Dinleyebileceğiniz 12 Slay'leme Şarkısı

etiket Bütün Kızlar Toplansın: Arabada Kız Kıza Koparken Dinleyebileceğiniz 12 Slay'leme Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 19:31

Yalnızca erkekler mi arabayla gezerken son ses müzikle eğlenecek? Kadınlar da böyle eğlenir, hem de en kralını yaparlar! Bu şarkılar ile eğlencenin dozunu artıralım bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. GALA - Freed From Desire

2. INJI – DROP TOP (feat. Eddie Zuko)

3. Troye Sivan - Rush

4. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

5. Britney Spears - Womanizer

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Majestic, Boney M. - Rasputin

7. Stromae - tous les mêmes

8. Charlotte Cardin - Meaningless

9. SHOUSE - Love Tonight

10. MARUV & BOOSIN - Drunk Groove

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Aaron Smith - Dancin (KRONO Remix)

12. Syzz - Gimme Gimme Gimme

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın