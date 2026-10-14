Bütçenize Göre Laptop Seçim Rehberi

36 bin TL civarında çalışmak ve dizi-film izlemek için hangi laptop alınır?

Bu bütçede büyük ekran ve uzun pil ömrünü bir arada isteyenler için Casper Nirvana S100 güçlü bir aday. 35.750 TL'den başlayan fiyatıyla bu rehberdeki en uygun başlangıç fiyatına sahip model; 16 inç 16:10 FHD IPS ekranı, alüminyum kasası ve 8+ saatlik pil ömrüyle gündüz iş, akşam dizi düzenine rahatça uyum sağlıyor.

Ekran boyutu ve çözünürlük ne kadar önemli?

Dizi-film ve ofis işi için ekran boyutu, çözünürlükten sonra en çok fark edilen detay. Casper Nirvana S100'ün 16 inç FHD IPS paneli 16:10 en-boy oranına sahip; yani klasik 16:9 ekranlara göre dikeyde daha fazla alan sunuyor. Bu da Excel tablosunda, belgede ya da web sayfasında daha fazla satırı aynı anda görmek demek. 300 nit parlaklık sayesinde Casper, yüksek parlaklık ayarında güneş ışığı altında bile rahat kullanım sunduğunu belirtiyor.

Dizi izlerken ses ve klavye nasıl?

Casper Nirvana S100'de 2x2W stereo hoparlör ve Dolby Audio bulunuyor. Klavyesi 3 kademeli aydınlatmalı olduğu için loş odada dizi açıp bir yandan mail yazmak da sorun olmuyor. Güç tuşuna yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ise Windows Hello ile şifresiz, hızlı giriş sağlıyor.

Hem güçlü hem hızlı bir model mi?

Casper Nirvana S100, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H ve Core 9 270H'ye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, 64 GB'a kadar DDR5 bellek desteği ve PCIe 4.0 SSD seçenekleriyle (2 TB modelde 6400 MB/s okuma) bu bütçede performans tarafını da boş bırakmıyor.

25-30 bin TL bütçeyle şık ve hafif laptop arıyorsanız?

Bu rehberdeki dört Casper modeli arasında en düşük başlangıç fiyatı Casper Nirvana S100'e ait: 35.750 TL. Yani 25-30 bin TL bandı bu modellerin altında kalıyor. Bütçeyi biraz esnetebiliyorsanız şık alüminyum kasa ve parmak izi okuyucuyla Nirvana S100 en yakın seçenek. Casper, satın alırken işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemini (Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language veya FreeDOS) seçebileceğiniz bir özelleştirme ekranı sunuyor; ihtiyacınız olmayan donanıma para vermemek için bu ekrana göz atmak mantıklı.