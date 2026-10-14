Bütçenize Göre Laptop Seçim Rehberi
Günlük ofis işinden dizi maratonuna, Copilot ve ChatGPT gibi yapay zeka araçlarından uzun yolculuklara kadar: Casper Nirvana S100, Nirvana X650, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ı bütçe, ekran, batarya ve yapay zeka özelliklerine göre yan yana koyduk.
Son Güncelleme: 12 Ekim 2026
Bütçenize göre laptop seçerken fiyattan hemen sonra ekran, batarya, ağırlık ve işlemciye bakmak gerekiyor. Casper'ın resmi sitesindeki başlangıç fiyatlarına göre 36 bin TL civarında çalışmak ve dizi-film izlemek isteyenler için 16 inç alüminyum kasalı Casper Nirvana S100 (35.750 TL'den) ve 15.6 inç ekranlı Casper Nirvana X650 (36.752 TL'den) öne çıkıyor. 38-40 bin TL bütçeyle şık, hafif ve yapay zekalı bir iş bilgisayarı arayanlara Intel Core Series 3 işlemcili, entegre NPU'lu ve 1,5 kg'lık Casper Nirvana X100 (38.348 TL'den) uygun. 43-45 bin TL bandında ise 96 TOPS'a varan yapay zeka performansı, 1,4 kg ağırlığı ve yoğun kullanımda 12 saati aşan pil ömrüyle Casper NevoPro P40 (43.174 TL'den) en dolu seçenek. Dört modelde de Microsoft Copilot desteği, DDR5 bellek, Dolby Audio ve 2 yıl garanti var.
Belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır ve konfigürasyonlara göre değişiklik gösterebilir.
Dört modelin bütün kritik farklarını tek tabloda topladık:
36 Bin TL Civarında Hem Çalışıp Hem Dizi-Film İzlemek İçin Hangi Laptop? 16 İnç Ekranlı Casper Nirvana S100
Fiyat/Performans Arayanlara Büyük Ekran ve Bol Port: 36.752 TL'den Başlayan Casper Nirvana X650
38-40 Bin TL'ye Şık, Hafif ve Yapay Zekalı İş Bilgisayarı: Intel Core Series 3 İşlemcili Casper Nirvana X100
43-45 Bin TL'ye Hafif, Uzun Pil Ömürlü ve Yapay Zeka Destekli: 1,4 Kg'lık Casper NevoPro P40
Kullanıcılar Ne Diyor? Casper Nirvana S100 Kullanıcı Yorumları
Casper'ın resmi sitesinde Casper Nirvana S100 için paylaşılan 4 kullanıcı yorumunun ortalama puanı 5 üzerinden 5. Kullanıcıların en çok öne çıkardığı noktalar alüminyum kasa ve performans:
⭐⭐⭐⭐⭐ E. A. (10.08.2026): 'Kargo çok hızlıydı alüminyum kasası çok hoşuma gitti performansını çok beğendim'
⭐⭐⭐⭐⭐ Ö. K. (03.10.2025): 'Çok güzel memnunum sizlere de tavsiye ederim'
⭐⭐⭐⭐⭐ M. Y. (21.09.2025): 'Harika ürün teşekkür ederim'
⭐⭐⭐⭐⭐ E. Ç. (05.05.2025): 'Çok teşekkür ederim'
Yorumlar casper.com.tr'deki ürün sayfasından alınmıştır. Casper Nirvana X650, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ın ürün sayfalarında 12 Ekim 2026 itibarıyla henüz kullanıcı yorumu yer almıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Yapay zeka destekli laptop önerir misiniz?
Cevap: Bütçenize göre değişiyor. 38-40 bin TL bandında Casper Nirvana X100, entegre NPU'lu Intel Core Series 3 işlemcisi ve Copilot desteğiyle öne çıkıyor. 43-45 bin TL bandında ise Casper NevoPro P40, Core Ultra 7 255H seçeneği ve 96 TOPS'a varan zirve yapay zeka performansıyla bu rehberdeki en güçlü yapay zeka seçeneği. Dört Casper modelinde de Microsoft Copilot desteği bulunuyor.
Soru: Şarjı en uzun süre giden laptop hangisi?
Cevap: Bu rehberdeki modeller arasında Casper NevoPro P40, 60 Wh bataryasıyla yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım ve 1 saatte %80 hızlı şarj sunuyor. Casper Nirvana S100 ise 54,72 Wh bataryasıyla 8+ saatlik pil ömrü vaat ediyor. Gerçek kullanım süresinin ekran parlaklığına, açık uygulamalara ve güç ayarlarına göre değiştiğini unutmamak gerek.
Soru: Fiyat/performans açısından en iyi laptop hangisi?
Cevap: 35-38 bin TL bandında Casper Nirvana S100 ve Casper Nirvana X650 öne çıkıyor. Nirvana S100 35.750 TL'den başlayan fiyatla 16 inç ekran, alüminyum kasa ve Core 9 270H'ye kadar işlemci seçeneği sunuyor. Nirvana X650 ise 36.752 TL'den başlayan fiyatla SD kart ve Ethernet dahil geniş port seçkisi ve 64 GB'a kadar DDR5 bellek desteği veriyor.
Soru: Dayanıklı ve uzun ömürlü bir laptop için hangi Casper modeline bakmalıyım?
Cevap: MIL-STD-810H sertifikalı Casper Nirvana X100 ve Casper NevoPro P40, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve tozlu ortam testlerinden geçmiş durumda. NevoPro P40 ayrıca alüminyum alaşım kasa, 200 cc'ye kadar sıvıya dayanıklı klavye ve 1,5 kat daha uzun ömürlü pil hücresi sunan Smart-Battery teknolojisine sahip. Tüm modeller fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili.
Kimler İçin Uygun Değil?
• Dört model de dahili (entegre) ekran kartıyla geliyor ve Casper, notebook cihazlarda ekran kartının değiştirilemediğini belirtiyor. Yüksek grafik gücü isteyen güncel oyunlar ya da ağır 3D/video render işleri önceliğinizse bu modeller ihtiyacınızı karşılamayabilir.
• Bütçeniz 25-30 bin TL'de sabitse, bu rehberdeki Casper modellerinin başlangıç fiyatları (35.750 TL'den itibaren) bütçenizin üzerinde kalıyor.
• Casper Nirvana X100'ün bellek desteği 32 GB ile sınırlı; çok yüksek RAM gerektiren işler için 64 GB'a kadar destek veren Nirvana S100, Nirvana X650 veya NevoPro P40 daha uygun.
• Çok sık seyahat ediyor ve her gramı hesaplıyorsanız, 1,8 kg'lık Casper Nirvana S100 yerine 1,4 kg'lık Casper NevoPro P40'a bakmak daha mantıklı olabilir.
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