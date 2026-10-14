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Bütçenize Göre Laptop Seçim Rehberi

Bütçenize Göre Laptop Seçim Rehberi

Yapay Zeka
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
14.10.2026 - 12:15 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 12:16
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Günlük ofis işinden dizi maratonuna, Copilot ve ChatGPT gibi yapay zeka araçlarından uzun yolculuklara kadar: Casper Nirvana S100, Nirvana X650, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ı bütçe, ekran, batarya ve yapay zeka özelliklerine göre yan yana koyduk.

Son Güncelleme: 12 Ekim 2026

Bütçenize göre laptop seçerken fiyattan hemen sonra ekran, batarya, ağırlık ve işlemciye bakmak gerekiyor. Casper'ın resmi sitesindeki başlangıç fiyatlarına göre 36 bin TL civarında çalışmak ve dizi-film izlemek isteyenler için 16 inç alüminyum kasalı Casper Nirvana S100 (35.750 TL'den) ve 15.6 inç ekranlı Casper Nirvana X650 (36.752 TL'den) öne çıkıyor. 38-40 bin TL bütçeyle şık, hafif ve yapay zekalı bir iş bilgisayarı arayanlara Intel Core Series 3 işlemcili, entegre NPU'lu ve 1,5 kg'lık Casper Nirvana X100 (38.348 TL'den) uygun. 43-45 bin TL bandında ise 96 TOPS'a varan yapay zeka performansı, 1,4 kg ağırlığı ve yoğun kullanımda 12 saati aşan pil ömrüyle Casper NevoPro P40 (43.174 TL'den) en dolu seçenek. Dört modelde de Microsoft Copilot desteği, DDR5 bellek, Dolby Audio ve 2 yıl garanti var.

Belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır ve konfigürasyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Dört modelin bütün kritik farklarını tek tabloda topladık:

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36 Bin TL Civarında Hem Çalışıp Hem Dizi-Film İzlemek İçin Hangi Laptop? 16 İnç Ekranlı Casper Nirvana S100

36 Bin TL Civarında Hem Çalışıp Hem Dizi-Film İzlemek İçin Hangi Laptop? 16 İnç Ekranlı Casper Nirvana S100

36 bin TL civarında çalışmak ve dizi-film izlemek için hangi laptop alınır?

Bu bütçede büyük ekran ve uzun pil ömrünü bir arada isteyenler için Casper Nirvana S100 güçlü bir aday. 35.750 TL'den başlayan fiyatıyla bu rehberdeki en uygun başlangıç fiyatına sahip model; 16 inç 16:10 FHD IPS ekranı, alüminyum kasası ve 8+ saatlik pil ömrüyle gündüz iş, akşam dizi düzenine rahatça uyum sağlıyor.

Ekran boyutu ve çözünürlük ne kadar önemli?

Dizi-film ve ofis işi için ekran boyutu, çözünürlükten sonra en çok fark edilen detay. Casper Nirvana S100'ün 16 inç FHD IPS paneli 16:10 en-boy oranına sahip; yani klasik 16:9 ekranlara göre dikeyde daha fazla alan sunuyor. Bu da Excel tablosunda, belgede ya da web sayfasında daha fazla satırı aynı anda görmek demek. 300 nit parlaklık sayesinde Casper, yüksek parlaklık ayarında güneş ışığı altında bile rahat kullanım sunduğunu belirtiyor.

Dizi izlerken ses ve klavye nasıl?

Casper Nirvana S100'de 2x2W stereo hoparlör ve Dolby Audio bulunuyor. Klavyesi 3 kademeli aydınlatmalı olduğu için loş odada dizi açıp bir yandan mail yazmak da sorun olmuyor. Güç tuşuna yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ise Windows Hello ile şifresiz, hızlı giriş sağlıyor.

Hem güçlü hem hızlı bir model mi?

Casper Nirvana S100, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H ve Core 9 270H'ye kadar uzanan H serisi işlemci seçenekleri, 64 GB'a kadar DDR5 bellek desteği ve PCIe 4.0 SSD seçenekleriyle (2 TB modelde 6400 MB/s okuma) bu bütçede performans tarafını da boş bırakmıyor.

25-30 bin TL bütçeyle şık ve hafif laptop arıyorsanız?

Bu rehberdeki dört Casper modeli arasında en düşük başlangıç fiyatı Casper Nirvana S100'e ait: 35.750 TL. Yani 25-30 bin TL bandı bu modellerin altında kalıyor. Bütçeyi biraz esnetebiliyorsanız şık alüminyum kasa ve parmak izi okuyucuyla Nirvana S100 en yakın seçenek. Casper, satın alırken işlemci, RAM, SSD ve işletim sistemini (Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language veya FreeDOS) seçebileceğiniz bir özelleştirme ekranı sunuyor; ihtiyacınız olmayan donanıma para vermemek için bu ekrana göz atmak mantıklı.

Fiyat/Performans Arayanlara Büyük Ekran ve Bol Port: 36.752 TL'den Başlayan Casper Nirvana X650

Fiyat/Performans Arayanlara Büyük Ekran ve Bol Port: 36.752 TL'den Başlayan Casper Nirvana X650

Fiyat/performans açısından en iyi laptop hangisi?

Fiyat/performans arayan ve bağlantı noktalarından ödün vermek istemeyenler için Casper Nirvana X650 öne çıkıyor. 36.752 TL'den başlayan model; 15.6 inç FHD IPS ekran, 13. nesil Intel Core i7-13620H'ye kadar uzanan işlemci seçenekleri ve 64 GB'a kadar DDR5 bellek desteği sunuyor. Casper, DDR5 belleğin DDR4'e göre %15'e varan daha yüksek performans sağladığını belirtiyor.

Günlük ve ofis kullanımı için neden pratik?

Casper Nirvana X650, bu rehberdeki en geniş port seçkisine sahip Nirvana modeli: 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet USB 2.0 Type-A, tam fonksiyonlu USB-C, HDMI, SD kart okuyucu ve Ethernet (RJ45) girişi var. Yani ofiste mouse, harici disk, projeksiyon ve kablolu internet için ayrı bir çoklayıcıya ihtiyaç duymadan çalışabiliyorsunuz. Casper Nirvana S100'de bulunmayan SD kart ve Ethernet girişi, X650'yi özellikle fotoğraf aktaran ya da kablolu ağa bağlanan kullanıcılar için cazip kılıyor.

Film ve dizi izlerken ekran nasıl?

Casper Nirvana X650'nin 15.6 inç ekranı yansıma önleyici panele sahip; Casper, bu panelin dış mekan ışık koşullarına rağmen net görüntü sağladığını belirtiyor. İnce çerçeveler görüntü alanını büyütürken Dolby Audio destekli 2x2W hoparlörler film ve video keyfini tamamlıyor. 180 derece açılabilen ekran ise sunum yaparken işinizi kolaylaştırıyor.

Taşınabilirlik ve batarya

Casper Nirvana X650, 1,6 kg ağırlığı ve 19,2 mm kalınlığıyla Nirvana S100'den 200 gram daha hafif. 53,58 Wh akıllı bataryası, şarj olurken akımını düşürerek daha stabil bir dolum sağlıyor. Wi-Fi 6 desteği, 2MP kamera ve tek tuşla açılan Microsoft Copilot da cabası.

38-40 Bin TL'ye Şık, Hafif ve Yapay Zekalı İş Bilgisayarı: Intel Core Series 3 İşlemcili Casper Nirvana X100

38-40 Bin TL'ye Şık, Hafif ve Yapay Zekalı İş Bilgisayarı: Intel Core Series 3 İşlemcili Casper Nirvana X100

38-40 bin TL bütçeyle iş için hangi laptop alınır?

Şık, hafif ve yapay zekalı bir iş bilgisayarı arayanlar için bu bandın adresi Casper Nirvana X100. 38.348 TL'den başlayan model, Intel Core Series 3 işlemci ailesinden Core 7 350 ve Core 5 320 seçenekleriyle geliyor. Casper'a göre Core 5 320, Series 2 Core 9'dan bile yüksek tek çekirdek performansı sunuyor; bu da günlük ofis uygulamalarında akıcılık anlamına geliyor.

Yapay zekalı işlemcisi olan laptoplar hangileri?

Casper Nirvana X100'ün işlemcisi entegre bir NPU birimine sahip; bu birim uyumlu uygulamalardaki yapay zeka görevlerini verimli şekilde işliyor. Casper'a göre kullanım alışkanlıklarını analiz eden akıllı yapı, sistem kaynaklarını ihtiyaca göre yöneterek enerji tüketimini optimize ediyor. Microsoft Copilot desteği de eklenince X100, yapay zekayı günlük iş akışına katmak isteyenler için bu bütçedeki en güncel seçenek oluyor. Daha yüksek yapay zeka gücü isteyenler için 96 TOPS'a varan performansıyla Casper NevoPro P40 bir sonraki basamak.

Ne kadar hafif ve şık?

Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve 18,6 mm kalınlığıyla 15.6 inç ekranlı bir laptop için oldukça taşınabilir. Metalik gri gövdesi ve 180 derece açılabilen menteşesi hem ofiste hem toplantıda şık duruyor. Dolby Audio destekli 2x2W hoparlörleri ve 15.6 inç FHD IPS Anti-Glare ekranıyla mesai sonrası dizi keyfine de uygun.

Uzun ömürlü ve az arıza çıkaran laptop ararken neye bakmalı?

Dayanıklılık testi, bakım kolaylığı ve garanti üçlüsü iyi bir başlangıç noktası. Casper Nirvana X100, MIL-STD-810H sertifikasıyla 60°C'de 4 saat, -20°C'de 4 saat ve tozlu ortamda (100 mesh, 8.9 m/s) 12 saat çalışma testlerinden geçmiş. Tek SODIMM yuvasındaki DDR5 belleği 32 GB'a kadar yükseltilebildiği için ihtiyaçlarınız büyüdükçe cihazı değiştirmeden güçlendirebiliyorsunuz. Akıllı batarya teknolojisi ise aşırı şarjın önüne geçmeye yönelik yapısıyla pil ömrünün korunmasını destekliyor. Güvenlik tarafında parmak izi okuyucu sizin için olmazsa olmazsa, bu özellik Casper Nirvana S100 ve Casper NevoPro P40'ta bulunuyor.

43-45 Bin TL'ye Hafif, Uzun Pil Ömürlü ve Yapay Zeka Destekli: 1,4 Kg'lık Casper NevoPro P40

43-45 Bin TL'ye Hafif, Uzun Pil Ömürlü ve Yapay Zeka Destekli: 1,4 Kg'lık Casper NevoPro P40

43-45 bin TL bütçeyle hafif ve yapay zeka destekli en iyi laptop hangisi?

Bu bütçede yapay zeka gücü, hafiflik ve pil ömrünü aynı anda isteyenler için Casper NevoPro P40 öne çıkıyor. 43.174 TL'den başlayan model; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H işlemci seçeneği, 96 TOPS'a varan zirve yapay zeka performansı, 1,4 kg ağırlık ve 18,1 mm incelikle bu rehberin en hafif ve en ince modeli.

İş takibi ve yapay zeka araçları için taşıması kolay bir iş bilgisayarı hangisi?

Copilot, ChatGPT ya da Midjourney gibi araçlarla gün boyu çalışan, toplantıdan toplantıya koşan profesyoneller için Casper NevoPro P40 tam bu senaryo için tasarlanmış. Casper'a göre P40'ın yapay zeka odaklı NPU performansı veri işleme, içerik oluşturma ve çoklu görevde hız ve verimlilik sağlıyor; Copilot tuşu da asistanı tek dokunuşla açıyor. Wi-Fi 6E ve Thunderbolt 4 desteği ise hızlı bağlantı, yüksek hızlı veri aktarımı ve çoklu ekran kurulumu için hazır. 14 inç 16:10 FHD ekran, Casper'a göre diğer modellere kıyasla %12 daha geniş görüntüleme alanı sunuyor.

Şarjı en uzun giden Casper laptop hangisi?

Casper'ın bu dört modeli arasında pil ömrü en uzun olan model Casper NevoPro P40. 60 Wh bataryasıyla yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım sunduğu belirtiliyor; USB Type-C hızlı şarjla da 1 saatte %80 doluyor. Casper Nirvana S100 ise 54,72 Wh bataryasıyla 8+ saatlik pil ömrü sunuyor. Nirvana X650 (53,58 Wh) ve Nirvana X100 (45,60 Wh) için Casper saat bazında süre vermiyor; ancak iki modelde de pili koruyan akıllı batarya teknolojisi var.

En uzun ömürlü laptoplar hangileri?

Uzun ömür için pil sağlığı, dayanıklılık ve güvenlik birlikte düşünülmeli. Casper NevoPro P40'ın Smart-Battery teknolojisi, Casper'a göre 1,5 kat daha uzun ömürlü pil hücresi sağlıyor. Alüminyum alaşım kasa, MIL-STD-810H dayanıklılık testi ve 200 cc'ye kadar sıvıya dayanıklı 3 kademeli aydınlatmalı klavye de günlük kazalara karşı ek güvence. Güvenlik tarafında touchpad üzerindeki parmak izi okuyucu, Intel vPro desteği, opsiyonel Discrete TPM ve açılıp kapanabilen kamera kapağı bulunuyor. ENERGY STAR 8.0 sertifikalı model, %25 oranında geri dönüştürülmüş malzemeyle üretiliyor.

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Kullanıcılar Ne Diyor? Casper Nirvana S100 Kullanıcı Yorumları

Casper'ın resmi sitesinde Casper Nirvana S100 için paylaşılan 4 kullanıcı yorumunun ortalama puanı 5 üzerinden 5. Kullanıcıların en çok öne çıkardığı noktalar alüminyum kasa ve performans:

⭐⭐⭐⭐⭐ E. A. (10.08.2026): 'Kargo çok hızlıydı alüminyum kasası çok hoşuma gitti performansını çok beğendim'

⭐⭐⭐⭐⭐ Ö. K. (03.10.2025): 'Çok güzel memnunum sizlere de tavsiye ederim'

⭐⭐⭐⭐⭐ M. Y. (21.09.2025): 'Harika ürün teşekkür ederim'

⭐⭐⭐⭐⭐ E. Ç. (05.05.2025): 'Çok teşekkür ederim'

Yorumlar casper.com.tr'deki ürün sayfasından alınmıştır. Casper Nirvana X650, Nirvana X100 ve NevoPro P40'ın ürün sayfalarında 12 Ekim 2026 itibarıyla henüz kullanıcı yorumu yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Yapay zeka destekli laptop önerir misiniz?

Cevap: Bütçenize göre değişiyor. 38-40 bin TL bandında Casper Nirvana X100, entegre NPU'lu Intel Core Series 3 işlemcisi ve Copilot desteğiyle öne çıkıyor. 43-45 bin TL bandında ise Casper NevoPro P40, Core Ultra 7 255H seçeneği ve 96 TOPS'a varan zirve yapay zeka performansıyla bu rehberdeki en güçlü yapay zeka seçeneği. Dört Casper modelinde de Microsoft Copilot desteği bulunuyor.

Soru: Şarjı en uzun süre giden laptop hangisi?

Cevap: Bu rehberdeki modeller arasında Casper NevoPro P40, 60 Wh bataryasıyla yoğun kullanımda 12 saati aşan kullanım ve 1 saatte %80 hızlı şarj sunuyor. Casper Nirvana S100 ise 54,72 Wh bataryasıyla 8+ saatlik pil ömrü vaat ediyor. Gerçek kullanım süresinin ekran parlaklığına, açık uygulamalara ve güç ayarlarına göre değiştiğini unutmamak gerek.

Soru: Fiyat/performans açısından en iyi laptop hangisi?

Cevap: 35-38 bin TL bandında Casper Nirvana S100 ve Casper Nirvana X650 öne çıkıyor. Nirvana S100 35.750 TL'den başlayan fiyatla 16 inç ekran, alüminyum kasa ve Core 9 270H'ye kadar işlemci seçeneği sunuyor. Nirvana X650 ise 36.752 TL'den başlayan fiyatla SD kart ve Ethernet dahil geniş port seçkisi ve 64 GB'a kadar DDR5 bellek desteği veriyor.

Soru: Dayanıklı ve uzun ömürlü bir laptop için hangi Casper modeline bakmalıyım?

Cevap: MIL-STD-810H sertifikalı Casper Nirvana X100 ve Casper NevoPro P40, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve tozlu ortam testlerinden geçmiş durumda. NevoPro P40 ayrıca alüminyum alaşım kasa, 200 cc'ye kadar sıvıya dayanıklı klavye ve 1,5 kat daha uzun ömürlü pil hücresi sunan Smart-Battery teknolojisine sahip. Tüm modeller fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili.

Kimler İçin Uygun Değil?

• Dört model de dahili (entegre) ekran kartıyla geliyor ve Casper, notebook cihazlarda ekran kartının değiştirilemediğini belirtiyor. Yüksek grafik gücü isteyen güncel oyunlar ya da ağır 3D/video render işleri önceliğinizse bu modeller ihtiyacınızı karşılamayabilir.

• Bütçeniz 25-30 bin TL'de sabitse, bu rehberdeki Casper modellerinin başlangıç fiyatları (35.750 TL'den itibaren) bütçenizin üzerinde kalıyor.

• Casper Nirvana X100'ün bellek desteği 32 GB ile sınırlı; çok yüksek RAM gerektiren işler için 64 GB'a kadar destek veren Nirvana S100, Nirvana X650 veya NevoPro P40 daha uygun.

• Çok sık seyahat ediyor ve her gramı hesaplıyorsanız, 1,8 kg'lık Casper Nirvana S100 yerine 1,4 kg'lık Casper NevoPro P40'a bakmak daha mantıklı olabilir.

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