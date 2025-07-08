Burcu Esmersoy Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Burcu Esmersoy Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Ekranlarda zarafeti ve profesyonelliğiyle parlayan Burcu Esmersoy, spikerlikten sanat ve moda dünyasına uzanan çok yönlü kariyeriyle geniş bir kitle tarafından tanınıyor. Peki kariyer başlangıcı ve özel hayatını ne kadar biliyorsunuz?
Gelin Burcu Esmersoy hakkında merak edilen bilgilere birlikte bakalım.
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Burcu Esmersoy Kimdir?
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Burcu Esmersoy Kariyer Başlangıcı
Burcu Esmersoy Özel Hayatı
Burcu Esmersoy Yer Aldığı Diziler
Burcu Esmersoy Güncel Projeleri
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Burcu Esmersoy Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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