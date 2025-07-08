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Burcu Esmersoy Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Burcu Esmersoy Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Burcu Esmersoy Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Burcu Esmersoy Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 18:33

Ekranlarda zarafeti ve profesyonelliğiyle parlayan Burcu Esmersoy, spikerlikten sanat ve moda dünyasına uzanan çok yönlü kariyeriyle geniş bir kitle tarafından tanınıyor. Peki kariyer başlangıcı ve özel hayatını ne kadar biliyorsunuz?

Gelin Burcu Esmersoy hakkında merak edilen bilgilere birlikte bakalım.

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Burcu Esmersoy Kimdir?

Burcu Esmersoy Kimdir?

Kamile Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976’da İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı, ardından New York Üniversitesi’nde “Hospitality, Tourism and Sports Management” eğitimi aldı. 1997’de katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında dördüncü oldu ve aynı yıl Miss International’da Türkiye’yi “Dostluk Güzeli” olarak temsil etti.

Burcu Esmersoy Kaç Yaşında?

2 Ekim 1976 doğumlu olan Esmersoy, 2025 itibarıyla 49 yaşında.

Burcu Esmersoy Nereli?

Aslen İstanbullu olan Burcu Esmersoy dede tarafından Mısır, babaanne tarafında Çerkes kökenlidir.

Burcu Esmersoy Kariyer Başlangıcı

Burcu Esmersoy Kariyer Başlangıcı

Medya kariyerine 1998’de Günel’in “Didem” klibinde yer alarak adım attı. Kanal D’de çocuk programcılığı ve sunuculuk yaptıktan sonra, 2000–2005 yılları arasında CNN Türk spor muhabiri ve spikeri olarak öne çıktı. 2006’da NTV Spor’a transfer olan Esmersoy, özellikle Formula 1 yayınlarındaki sunuculuğuyla dikkat çekti.

Burcu Esmersoy Özel Hayatı

Burcu Esmersoy Özel Hayatı

Burcu Esmersoy üç kez evlendi:

Massimo Cusimano (2005–2008)

Berk Suyabatmaz (2018–2019)

Nazım Akmandil 2023 yılında evlendi.

Burcu Esmersoy Yer Aldığı Diziler

Burcu Esmersoy Yer Aldığı Diziler

  • Dedektif Memoli (2011): Zeyno rolünde, 10 bölüm.

  • Çocuklar Duymasın (2012): Aylin Youlin olarak konuk oyuncu.

  • Bir Erkek Bir Kadın (2013): Melda karakteriyle konuk star

Burcu Esmersoy Yer Aldığı Filmler

  • Romantik Komedi (2010): Ezgi rolünde.

  • The Pirates! In an Adventure with Scientists! (2012): Türkçe dublajda konuk seslendirme yaptı.

Burcu Esmersoy Güncel Projeleri

Burcu Esmersoy Güncel Projeleri

Dijital platformlarda aktif olarak içerik üretiyor.

Yeni koleksiyon ve iş birliklerine imza atıyor.

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Burcu Esmersoy Ödülleri ve Adaylıkları

Burcu Esmersoy Ödülleri ve Adaylıkları

  • Altın Kelebek: 2013’de “En İyi Kadın Sunucu” dalında ödül

  • Elle Style Awards 2023: “Yılın Marka İşbirliği” ödülü aldı

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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