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Buralar Alev Alır! Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan Password Türkiye Programıyla Yeniden Bir Arada!

Buralar Alev Alır! Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan Password Türkiye Programıyla Yeniden Bir Arada!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 18:06

İki yakın arkadaş olan Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan, TV ekranlarına bomba gibi bir yarışma programıyla geliyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Yaz sezonunda dizi krizinin yaşandığı TV ekranlarında pek çok yarışma programı yayınlanmaya başladı.

Yaz sezonunda dizi krizinin yaşandığı TV ekranlarında pek çok yarışma programı yayınlanmaya başladı.

Daha önce Balina adlı tiyatro oyununda bir araya gelen ve yakın arkadaş oldukları bilinen Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan da harika bir programla ekrandaki yerlerini alacak.

Daha önce Balina adlı tiyatro oyununda bir araya gelen ve yakın arkadaş oldukları bilinen Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan da harika bir programla ekrandaki yerlerini alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1961 yılından beri yapılan ve dünya genelinde fenomen olan Password yarışması ülkemize uyarlanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 1961 yılından beri yapılan ve dünya genelinde fenomen olan Password yarışması ülkemize uyarlanacak.

İkilinin sunacağı programda her takımdan bir yarışmacıya bir şifre gösterilecek, oyuncular takım arkadaşlarına tek kelimelik tüyolarla şifreyi söyletmeye çalışacak.

İkilinin sunacağı programda her takımdan bir yarışmacıya bir şifre gösterilecek, oyuncular takım arkadaşlarına tek kelimelik tüyolarla şifreyi söyletmeye çalışacak.

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan ikilisiyle son derece eğlenceli olacağını düşündüğümüz yarışma yaz sezonu boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan ikilisiyle son derece eğlenceli olacağını düşündüğümüz yarışma yaz sezonu boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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