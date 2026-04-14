Burak Özçivit Kimlerle Aşk Yaşadı? Evliliği, Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Kariyeri

Burak Özçivit, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile dünya evine girmiştir. Çiftin Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunmaktadır. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan ikili, mutlu evlilikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmektedir.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin tanışma hikayesi, Türk televizyon tarihinin en romantik serüvenlerinden biri olarak kabul edilir. İkilinin yolları ilk kez 2013 yılında, Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri 'Çalıkuşu' dizisinin setinde kesişti. Dizide Kamran ve Feride karakterlerine hayat veren ikili arasındaki profesyonel uyum, kısa sürede yerini derin bir dostluğa bıraktı.

İlişkinin aşka dönüşmesi ise 2015 yılında çekilen 'Aşk Sana Benzer' sinema filmiyle gerçekleşti. Bu filmin çekimleri sırasında birbirlerine bağlanan çift, uzun süren birlikteliklerini 29 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle taçlandırdı. Bugün Karan ve Kerem adında iki oğulları olan çift, Türkiye'nin en sevilen 'power couple' örneklerinden biri olarak gösteriliyor.