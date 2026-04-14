article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burak Özçivit Kimlerle Aşk Yaşadı? Evliliği, Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Kariyeri

Esra Demirci - TV Editörü
14.04.2026 - 14:38

Burak Özçivit, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en popüler oyuncuların başında gelmektedir. Model olarak başladığı kariyer basamaklarını hızla tırmanan ünlü yıldız, bugün dünya çapında milyonlarca hayrana sahip bir ekran yüzüdür. Bu içerikte, Özçivit’in biyografisinden son projelerine, ailesinden servetine kadar merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burak Özçivit'in Biyografisi ve Erken Yaşamı

24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Burak Özçivit, aslen Gazianteplidir. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan oyuncu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunudur. Kariyerine 2003 yılında 'Best Model of Turkey' yarışmasında 'Gelecek Vadeden' seçilerek ilk adımını atmıştır. 2005 yılında ise aynı yarışmada birinci seçilmiş ve dünya çapındaki model yarışmasında (Best Model of The World) dünya ikinciliğini elde etmiştir.

Burak Özçivit'in Kariyerindeki Dönüm Noktaları ve Popüler Dizileri

Burak Özçivit'in oyunculuk serüveni Zoraki Koca ve Baba Ocağı gibi dizilerle başlasa da, asıl büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisindeki 'Malkoçoğlu' karakteriyle yapmıştır. Ardından gelen Çalıkuşu ve uluslararası başarı yakalayan Kara Sevda dizileriyle ününü pekiştirmiştir. Son olarak uzun yıllar boyunca Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat vererek tarihi drama türünde de rüştünü ispatlamıştır.

Burak Özçivit Özel Hayatı ve Ailesi

Burak Özçivit, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile dünya evine girmiştir. Çiftin Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunmaktadır. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan ikili, mutlu evlilikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmektedir.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin tanışma hikayesi, Türk televizyon tarihinin en romantik serüvenlerinden biri olarak kabul edilir. İkilinin yolları ilk kez 2013 yılında, Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri 'Çalıkuşu' dizisinin setinde kesişti. Dizide Kamran ve Feride karakterlerine hayat veren ikili arasındaki profesyonel uyum, kısa sürede yerini derin bir dostluğa bıraktı.

İlişkinin aşka dönüşmesi ise 2015 yılında çekilen 'Aşk Sana Benzer' sinema filmiyle gerçekleşti. Bu filmin çekimleri sırasında birbirlerine bağlanan çift, uzun süren birlikteliklerini 29 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle taçlandırdı. Bugün Karan ve Kerem adında iki oğulları olan çift, Türkiye'nin en sevilen 'power couple' örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Burak Özçivit'in Serveti ve Yeni Projeleri (2026)

2026 yılı itibarıyla Burak Özçivit, sadece oyunculuktan değil, aynı zamanda dev reklam anlaşmalarından da büyük gelir elde etmektedir. Son dönemde bir inşaat firmasıyla yaptığı 45 milyon TL'lik reklam anlaşması ve Rusya'daki etkinliklerden elde ettiği gelirlerle servetinin 1 milyar TL'yi aştığı iddia edilmektedir. Şu sıralar kariyerinde bir ilke imza atarak 'İstanbul'un En Güzel Kızı' adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Burak Özçivit kaç yaşında ve burcu ne?

Burak Özçivit 2026 itibarıyla 41 yaşındadır ve 24 Aralık doğumlu olduğu için Oğlak burcudur.

2. Burak Özçivit'in boyu ve kilosu kaç?

Ünlü oyuncunun boyu 1.84 metre, kilosu ise yaklaşık 80 kilogramdır.

3. Burak Özçivit aslen nerelidir?

İstanbul doğumlu olmasına rağmen oyuncu aslen Gazianteplidir.

4. Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan neden ayrıldı?

Beş sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman dizisi, Burak Özçivit’in kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ancak 2026 yılına gelindiğinde, oyuncunun diziden ayrılışı büyük ses getirdi. Kulislerde konuşulan iddialara göre, yeni sezon için talep ettiği bölüm başı ücretin (4 milyon TL) yapım şirketiyle uzlaşmaya varılamaması nedeniyle diziden ayrılmıştır. Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'a veda etmesinin ardından dizi Kuruluş Orhan ismiyle devam etti ve başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu.

5. Burak Özçivit şu an ne iş yapıyor?

Televizyon dizilerine bir süre ara veren oyuncu, şu anda reklam yüzü olduğu markaların projeleriyle ilgilenmekte ve kendi tiyatro oyununun provalarını sürdürmektedir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın