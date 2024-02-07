Burak Deniz'in Darp, Tehdit ve Hakaret Suçlarından Beraat Ettiği Davaya Nilperi Şahinkaya İtiraz Etti!

Geçtiğimiz yıl Adana Film Festivali'nde Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz arasında oldukça tatsız olaylar yaşandığı iddiasıyla Burak Deniz için suç duyurusunda bulunulmuş; darp, tehdit ve hareketle yargılanan Deniz bu davadan beraat etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilperi Şahinkaya davaya itiraz etti, Burak Deniz için yeni duruşma tarihi belli oldu!