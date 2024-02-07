Burak Deniz'in Darp, Tehdit ve Hakaret Suçlarından Beraat Ettiği Davaya Nilperi Şahinkaya İtiraz Etti!
Burak Deniz'in Darp, Tehdit ve Hakaret Suçlarından Beraat Ettiği Davaya Nilperi Şahinkaya İtiraz Etti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Geçtiğimiz yıl Adana Film Festivali'nde Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz arasında oldukça tatsız olaylar yaşandığı iddiasıyla Burak Deniz için suç duyurusunda bulunulmuş; darp, tehdit ve hareketle yargılanan Deniz bu davadan beraat etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nilperi Şahinkaya davaya itiraz etti, Burak Deniz için yeni duruşma tarihi belli oldu!
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Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl Adana Film Festivali sırasında herkesi şaşırtan olaylar yaşadığını iddia etmişti.
İddialara Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin oturduğu masaya giden Burak Deniz'in alkollü olduğu ve kavga çıkardığı iddialar arasındaydı.
Olayla ilgili bir açıklama yapmayacağını dile getiren Şahinkaya, konuyu yargıya taşımıştı.
Çok geçmeden de Şahinkaya tarafından "Şakalaşmak isterken dozajın kaçabileceğini düşünemedim" diyerek özür dileyen Burak Deniz hakkında darp, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açılmıştı.
Burak Deniz'in beraat ettiği davaya Nilperi Şahinkaya tarafından itiraz edildi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nilperi Şahinkaya‘nın avukatı Nail Gönenli karara itiraz etti ve dava yeniden açıldı.
Buna göre Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz arasındaki yargılamanın ilk duruşması 16 Nisan saat 14.00’de Adana 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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