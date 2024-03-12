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Bunu da Görmedik Demeyiz! Cesetle Bankaya Gidip Para Çekmeye Çalıştılar

Bunu da Görmedik Demeyiz! Cesetle Bankaya Gidip Para Çekmeye Çalıştılar

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.03.2024 - 23:19

Amerika'da iki kadın, buldukları cesetle bankaya giderek para çekti. 55 ve 63 yaşındaki suçluların kan donduran planı ve detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
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Amerika'nın Ohio Eyaleti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ohio'lu iki kadının ölü bir adamı arabalarına alarak banka hesabından yüzlerce dolar çektikleri ve cesedi hastaneye bıraktıkları iddia edildi.

Amerika'nın Ohio Eyaleti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ohio'lu iki kadının ölü bir adamı arabalarına alarak banka hesabından yüzlerce dolar çektikleri ve cesedi hastaneye bıraktıkları iddia edildi.

İddiaya göre 55 yaşındaki Loreen Bea Feralo ve 63 yaşındaki Karen Casbohm, 80 yaşındaki Douglas Layman'ın cesedini geçtiğimiz Pazartesi günü Ashtabula'daki bir banka şubesine götürmekle suçlandı.

The Star Beacon'a göre kadınlar, Layman'ı veznedarın görebilmesi için yolcu koltuğuna oturttu.

The Star Beacon'a göre kadınlar, Layman'ı veznedarın görebilmesi için yolcu koltuğuna oturttu.

Polis Şefi Robert Stell Star Beacon'a yaptığı açıklamada 'Banka daha önce de yanlarında kendisi olduğu sürece buna izin vermişti' dedi.

Stell ve savcılık avukatı Cecilia Cooper, kadınların yaklaşık 900 dolar çektikten sonra Layman'ı Ashtabula County Tıp Merkezi'ne götürdüklerini ve burada cesedini kimliklerini belirtmeden bıraktıklarını söyledi.

Stell ve savcılık avukatı Cecilia Cooper, kadınların yaklaşık 900 dolar çektikten sonra Layman'ı Ashtabula County Tıp Merkezi'ne götürdüklerini ve burada cesedini kimliklerini belirtmeden bıraktıklarını söyledi.

Yetkililer, polisin Casbohm ve Feralo'yu bulduğunu, Layman'ı teşhis ettiklerini ve kendisinin Ashtabula'daki evinde öldüğünü söylediklerini belirtti. Smoking Gun'a göre suçlular; saldırı, yasaklı madde bulundurma, haneye tecavüz, alkollü araç kullanma, hırsızlık suçlarından hüküm giydi.

Yetkililer, polisin Casbohm ve Feralo'yu bulduğunu, Layman'ı teşhis ettiklerini ve kendisinin Ashtabula'daki evinde öldüğünü söylediklerini belirtti. Smoking Gun'a göre suçlular; saldırı, yasaklı madde bulundurma, haneye tecavüz, alkollü araç kullanma, hırsızlık suçlarından hüküm giydi.

Layman'ın ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor.

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