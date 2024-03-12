Bunu da Görmedik Demeyiz! Cesetle Bankaya Gidip Para Çekmeye Çalıştılar
Bunu da Görmedik Demeyiz! Cesetle Bankaya Gidip Para Çekmeye Çalıştılar
Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
Amerika'da iki kadın, buldukları cesetle bankaya giderek para çekti. 55 ve 63 yaşındaki suçluların kan donduran planı ve detaylar içeriğimizde...👇
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Amerika'nın Ohio Eyaleti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ohio'lu iki kadının ölü bir adamı arabalarına alarak banka hesabından yüzlerce dolar çektikleri ve cesedi hastaneye bıraktıkları iddia edildi.
The Star Beacon'a göre kadınlar, Layman'ı veznedarın görebilmesi için yolcu koltuğuna oturttu.
Stell ve savcılık avukatı Cecilia Cooper, kadınların yaklaşık 900 dolar çektikten sonra Layman'ı Ashtabula County Tıp Merkezi'ne götürdüklerini ve burada cesedini kimliklerini belirtmeden bıraktıklarını söyledi.
Yetkililer, polisin Casbohm ve Feralo'yu bulduğunu, Layman'ı teşhis ettiklerini ve kendisinin Ashtabula'daki evinde öldüğünü söylediklerini belirtti. Smoking Gun'a göre suçlular; saldırı, yasaklı madde bulundurma, haneye tecavüz, alkollü araç kullanma, hırsızlık suçlarından hüküm giydi.
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