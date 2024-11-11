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Bulunduğunuz Andan Uzaklaşmak İstediğinizde Dinlemeniz Gereken 13 Mild Orange Parçası

etiket Bulunduğunuz Andan Uzaklaşmak İstediğinizde Dinlemeniz Gereken 13 Mild Orange Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 22:12

Dinlediğiniz anda içinizin huzur dolmasını sağlayacak Mild Orange parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? Soft ve keyifli tarzları ile ruhunuzu dinlendirecek bu Yeni Zelandalı grup size çok iyi gelecek!

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1. Some Feeling

2. Freak In Me

3. Selfish Lover

4. Mysight

5. Now You Know

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6. Stranger

7. This Kinda Day

8. Terandara

9. What's Your Fire?

10. One

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11. Mood

12. Aurora

13. Oh Yeah

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