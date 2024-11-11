Bulunduğunuz Andan Uzaklaşmak İstediğinizde Dinlemeniz Gereken 13 Mild Orange Parçası
Bulunduğunuz Andan Uzaklaşmak İstediğinizde Dinlemeniz Gereken 13 Mild Orange Parçası
Dinlediğiniz anda içinizin huzur dolmasını sağlayacak Mild Orange parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? Soft ve keyifli tarzları ile ruhunuzu dinlendirecek bu Yeni Zelandalı grup size çok iyi gelecek!
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1. Some Feeling
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2. Freak In Me
3. Selfish Lover
4. Mysight
5. Now You Know
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6. Stranger
7. This Kinda Day
8. Terandara
9. What's Your Fire?
10. One
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