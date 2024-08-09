Bülent Arınç'tan Dikkat Çeken 'Can Atalay' Açıklaması: ''En Kötü Anayasa Uygulanmayan Anayasadır''
Bülent Arınç'tan Dikkat Çeken 'Can Atalay' Açıklaması: ''En Kötü Anayasa Uygulanmayan Anayasadır''
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, 'Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir' dedi.
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Anayasa Mahkemesi’nin, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini ‘yok hükmünde’ saydığı 22 Şubat tarihli gerekçeli kararı 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır Anayasa’ya göre seçildiğine dikkat çekerek:
“Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıldan beri Cumhurbaşkanlığı görevinde. 2014 yılından bu yana bu Anayasa’ya göre seçiliyor, bu Anayasa’ya göre ant içiyor ve bu Anayasa’ya göre YÖK ve HSK üyelerini atıyor, Yargıtay başsavcısını ve Anayasa Mahkemesi üyelerini seçiyor. Anayasa’da kendine tanınan bütün hak ve yetkileri kullanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar biz hem 90’ıncı madde hem 148’den 153’üncü maddelerine kadar Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına, AİHM kararlarına uymayı kendimize bir vecibe biliyorduk. Şimdi Anayasa Mahkemesi’nin defaatle verdiği kararlar ortada; ki en son 10’adört bir karar vermiş görünüyor ve o dört üyenin de esastan bir itirazları yok, usulden itirazları var. Durum böyle iken Can Atalay’ın tekrar milletvekili olabilmesi için önünde hiçbir engel kalmamıştır. Çünkü bu Anayasa’ya göre bu kararlar uygulanmalıdır.”
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunan Bülent Arınç, “Sayın TBMM başkanımıza seslenmek istiyorum. Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay’ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir. Bu kişi seçildi, mazbatasını aldı. Meclise geldi, meclis komisyonlarına seçildi fakat ant içmesi mümkün olmadı. Şu anda yasama görevine katılamıyor. Anayasa Mahkemesi’nin bu kadar kesin ve kati kararlarına karşı direnmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Sayın TBMM Başkanım; lütfen kendi iradenizle, hukuk düşüncenizle, siyasî birikiminizle bu işi daha fazla uzatmadan çözüme kavuşturalım. Bu onurlu işi bir başkasına havale etmeyelim. Unutmayalım ki sizin de çok değer verdiğinizi bildiğim Or. Prof. Ali Fuat Başgil’in şu sözlerini hatırlatmakta fayda görüyorum: ‘En iyi anayasa uygulanan anayasadır, en kötü anayasa uygulanmayan anayasadır“ dedi.
İşte o paylaşım:
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Fetoculerin hiçbir açıklamasına ihtiyacımız yok hesap vermeleri gerekirdi..
neye uyduğunu söyle bilelim, tam kanunsuzluk hakim
barınç beyciğim (bey derken lafın gelişi) anayasa özellikle son 10 yılda deline deline makarna süzgecine döndü şaka mısınız, azıcık akıl geriden mi geliyo, y... Devamını Gör
can atalay halkın vekilidir o ayrı, ama bu gerçeği sizden duymak ironik oluyo biraz.