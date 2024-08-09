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Mesajlaşma Platformu Signal’i Engellediler

Mesajlaşma Platformu Signal’i Engellediler

Rusya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.08.2024 - 21:03

Rusya, şifreli bir mesajlaşma uygulaması olan Signal'in ülkede engellendiğini açıkladı.

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Rusya'da başı belaya giren ABD merkezli mesajlaşma uygulaması Signal, özellikle gizliliğe yönelik uçtan uca şifreleme gibi kullandığı teknolojilerle tanınıyor.

Rusya'da başı belaya giren ABD merkezli mesajlaşma uygulaması Signal, özellikle gizliliğe yönelik uçtan uca şifreleme gibi kullandığı teknolojilerle tanınıyor.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere, son olarak da 1 Ağustos’ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti. Şimdi sıra Signal'e geldi.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere, son olarak da 1 Ağustos’ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti. Şimdi sıra Signal'e geldi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), şifreli bir mesajlaşma uygulaması olan Signal'in yerel yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle ülkede engellendiğini açıkladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), şifreli bir mesajlaşma uygulaması olan Signal'in yerel yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle ülkede engellendiğini açıkladı.
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