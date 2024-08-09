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Karavanlara Park Yasağı Getirildi: 12 Ağustos’ta Başlayacak

Karavanlara Park Yasağı Getirildi: 12 Ağustos’ta Başlayacak

Kocaeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.08.2024 - 22:26

Karavanlara ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Kocaeli'nin 5 ilçesinde karavanlara getirilen park yasağı getirildi. 

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Park yasağının, 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.

Park yasağının, 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.

Karavanlara ilişkin artan şikayetler üzerine harekete geçildi. Kocaeli'nin Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki bazı bölgelere karavan park edilmesi yasaklandı.

Karavanlara ilişkin artan şikayetler üzerine harekete geçildi. Kocaeli'nin Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki bazı bölgelere karavan park edilmesi yasaklandı.

1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1056 sayılı UTDK kararı ile Darıca Millet Bahçesi A otoparkı, Gölcük Değirmendere sahil şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer düğün salonu otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi yasaklandı.

1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1056 sayılı UTDK kararı ile Darıca Millet Bahçesi A otoparkı, Gölcük Değirmendere sahil şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer düğün salonu otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi yasaklandı.
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