Karavanlara Park Yasağı Getirildi: 12 Ağustos’ta Başlayacak
Karavanlara Park Yasağı Getirildi: 12 Ağustos’ta Başlayacak
Karavanlara ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Kocaeli'nin 5 ilçesinde karavanlara getirilen park yasağı getirildi.
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Park yasağının, 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.
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Karavanlara ilişkin artan şikayetler üzerine harekete geçildi. Kocaeli'nin Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki bazı bölgelere karavan park edilmesi yasaklandı.
1 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1056 sayılı UTDK kararı ile Darıca Millet Bahçesi A otoparkı, Gölcük Değirmendere sahil şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer düğün salonu otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi yasaklandı.
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