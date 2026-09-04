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Bülent Arınç Melih Gökçek Hakkında İsmail Saymaz'a Konuştu

Bülent Arınç Melih Gökçek Hakkında İsmail Saymaz'a Konuştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.09.2026 - 11:24
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuştu. Geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili 2015'te dile getirdiği iddiaları hatırlatan eski TBMM Başkanı; 'Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim.' ifadelerini kullandı.

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Parsel parsel çıkışıyla gündemi sarsmıştı.

Parsel parsel çıkışıyla gündemi sarsmıştı.

“Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim. Ben sözümün eriyim. Yıllarca ceza avukatlığı yaptım. Şahitliğin ne olduğunu bilirim. Ama bana sordukları şeyler mutlaka 2015 öncesine ait şeyler olmalı. Yoksa bu olaylar yeni, üzerine bir şey söylemem, bir şey de bilmiyorum. Duyuma ait şeyleri konuşmayı sevmem. Bizzat yaşadığım gördüğüm şeyleri anlatırım. Tahkikat genişleyecekse, eskiye ait de bir şeyler konuşulacaksa, beni de lütfeder çağırırlarsa, sorduklarına cevap veririm. Ama 2017 sonrasına ait bir şey yaşamadım, görmedim. Sadece duyuyorum. Ceza hukukunda duyuma dair şeyler ciddi sayılmaz.”

Saymaz'ın “Sizce neden ‘Parsel Parsel’ dediğinizde değil de bugün soruşturma açıldı?” sorusunu ise Arınç, “Ah, onu bir bilebilsem, bir bilebilsem…” sözleriyle cevapladı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili gündeme getirdiği iddiaların ardından 29 Ağustos'ta “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gökçek'in bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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