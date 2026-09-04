Bülent Arınç Melih Gökçek Hakkında İsmail Saymaz'a Konuştu
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuştu. Geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili 2015'te dile getirdiği iddiaları hatırlatan eski TBMM Başkanı; 'Savcı ‘Buyurun, tanık sıfatıyla size şunları soracağız’ derse koşa koşa giderim.' ifadelerini kullandı.
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Parsel parsel çıkışıyla gündemi sarsmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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