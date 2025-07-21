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Bulaşıkçılıktan Dünyanın En Değerli Şirketinin Kuruculuğuna mı? İşte Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Kariyeri

Bulaşıkçılıktan Dünyanın En Değerli Şirketinin Kuruculuğuna mı? İşte Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Kariyeri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 09:59

Biraz deterjan, bir avuç hayal gücü ve bitmek bilmeyen bir azim... Jensen Huang’ın hikayesi, yalnızca teknoloji dünyasının değil, modern girişimcilik tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden biri. Tayvan doğumlu bu dahi, gençlik yıllarında bulaşıkçılık yaparak başladığı kariyerine bugün Nvidia'nın kurucusu ve CEO’su olarak devam ediyor. Nvidia'nın, güncel olarak dünyanın en değerli şirketi olduğunu da belirtelim!

Fakat, Jensen Huang şu anki olduğu konuma sihirli bir değnek sayesinde gelmedi. 

İşte Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın kariyeri ve ilham verici hikayesi.

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Jensen Huang Kimdir?

Jensen Huang Kimdir?

Öncelikle Jensen Huang'ı yakından tanıyalım: Jensen Huang, dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia'nın kurucu ortağı, başkanı ve CEO'sudur. 1993 yılında şirketi kuran isim, kuruluşundan bu yana da başkan, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev alır. Yani dünyanın en değerli şirketini kendi elleriyle kurmuş, kendi elleriyle yükseltmiştir.

Şimdi çocukluk yıllarına gidelim mi?

Jensen Huang, 1963 yılında Tayvan'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlardayken ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etti. Eğitim hayatında parlak bir öğrenci olan Huang, Oregon Eyalet Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği okudu.  Daha sonra Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Ancak onun hikayesini asıl eşsiz kılan, akademik başarılarının çok daha ötesinde…

Gerçekten bulaşıkçı mıydı?

Gerçekten bulaşıkçı mıydı?

Evet! 

Huang'ın kariyer yolculuğu oldukça mütevazıydı. Gençliğinde restoranlarda bulaşıkçılık yaparak para kazandı, yatılı okullarda disiplinle yetişti. Bu dönem, hem karakterinin şekillenmesinde hem de çalışma azminin temelinde büyük rol oynadı. Hayatın her alanında gösterdiği dirayet, onu daha sonra iş dünyasında fark yaratan bir lider haline getirdi. 

Öncelikle birkaç farklı şirkette çalışan başarılı isim, Nvidia'nın tohumlarını burada attı.1993 yılında, bilgisayar grafiklerinin geleceğini gören Huang, Chris Malachowsky ve Curtis Priem ile birlikte Nvidia’yı kurdu. Üç arkadaş, bankadaki 40 bin dolarlarıyla bu yola adım attı.

O dönem için riskli bir karar olarak görülen bu girişim, zamanla bilgisayar donanımı alanında devrim niteliğinde ürünlere imza attı. Nvidia, özellikle grafik işlem birimleri (GPU) konusundaki öncülüğüyle sektörün çehresini değiştirdi.

Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, bugün yapay zeka girişimleriyle gündemde.

Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, bugün yapay zeka girişimleriyle gündemde.

Huang, Harvard Business Review tarafından 2019 yılında, dünyada görev süreleri boyunca en iyi performans gösteren 100 CEO listesinde 1. sıraya yerleştirildi.

Nvidia'nın asıl büyük çıkışı ise yapay zeka alanında oldu. Huang’ın öngörüsü sayesinde şirket, yalnızca oyun sektörüne değil; otomotiv, sağlık, eğitim ve savunma gibi birçok farklı alana yönelik çözümler üretmeye başladı. Bu vizyoner yaklaşım sayesinde Nvidia'nın hisseleri inanılmaz bir yükseliş yaşadı.

2024 itibarıyla Nvidia, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi ünvanını elde etti. Huang'ın 2013'te 13.5 milyar dolar olan kişisel serveti, 2025 şubat 110 milyar dolara ulaştı. 

Jensen Huang, yalnızca teknolojik yeniliklerle değil, karizması ve samimi liderliğiyle de dikkat çekiyor. Her sunumda giydiği deri ceketiyle adeta bir ikon haline gelen Huang, sahneye çıktığında sadece ürün tanıtmıyor; vizyon sunuyor. Çalışanlarına olan yaklaşımı, sade yaşam tarzı ve etkileyici hitabetiyle yeni nesil girişimciler için güçlü bir rol model.

Anlayacağınız, başarı öyle havadan gelmiyor :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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