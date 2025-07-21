Bulaşıkçılıktan Dünyanın En Değerli Şirketinin Kuruculuğuna mı? İşte Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Kariyeri

Biraz deterjan, bir avuç hayal gücü ve bitmek bilmeyen bir azim... Jensen Huang’ın hikayesi, yalnızca teknoloji dünyasının değil, modern girişimcilik tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden biri. Tayvan doğumlu bu dahi, gençlik yıllarında bulaşıkçılık yaparak başladığı kariyerine bugün Nvidia'nın kurucusu ve CEO’su olarak devam ediyor. Nvidia'nın, güncel olarak dünyanın en değerli şirketi olduğunu da belirtelim!

Fakat, Jensen Huang şu anki olduğu konuma sihirli bir değnek sayesinde gelmedi.

İşte Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın kariyeri ve ilham verici hikayesi.