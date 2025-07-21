Bulaşıkçılıktan Dünyanın En Değerli Şirketinin Kuruculuğuna mı? İşte Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Kariyeri
Biraz deterjan, bir avuç hayal gücü ve bitmek bilmeyen bir azim... Jensen Huang’ın hikayesi, yalnızca teknoloji dünyasının değil, modern girişimcilik tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden biri. Tayvan doğumlu bu dahi, gençlik yıllarında bulaşıkçılık yaparak başladığı kariyerine bugün Nvidia'nın kurucusu ve CEO’su olarak devam ediyor. Nvidia'nın, güncel olarak dünyanın en değerli şirketi olduğunu da belirtelim!
Fakat, Jensen Huang şu anki olduğu konuma sihirli bir değnek sayesinde gelmedi.
İşte Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın kariyeri ve ilham verici hikayesi.
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Jensen Huang Kimdir?
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Gerçekten bulaşıkçı mıydı?
Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, bugün yapay zeka girişimleriyle gündemde.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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