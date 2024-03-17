Bugüne Kadar Duyacağınız En Üzücü Gerçekler Ağlamaktan Gözlerinizi Kan Çanağına Dönüştürecek
Bugüne Kadar Duyacağınız En Üzücü Gerçekler Ağlamaktan Gözlerinizi Kan Çanağına Dönüştürecek
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatta birçok iyi şey olsa da, bazı noktaları gerçekten insanın kalbini kırıyor. Bugün, en üzücü 15 hayat gerçeğini sizin için topladık. Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Epilepsi hastalarının 3'te 1'i ilaçlara cevap vermiyor ve SUDEP adlı bir durumdan dolayı uykularında aniden ölebiliyorlar."
2. "Soyu tükenmeden önce son kalan Kauai O'o Kuşu'nun söylediği çiftleşme şarkısının kaydı var..."
3. "Challanger Patlaması sonrasında büyük ihtimalle astronotlar hemen ölmedi ve yere çakılmadan önce 3 dakika boyunca düştüler."
4. "2020 yılında 50 milyon demans hastası var ve her 20 yılda bu sayının 20 milyon artarak büyümesi bekleniyor."
5. "Florida'nın Mercan Kayalığı Yolu 1970'lerden itibaren içerisindeki mercanların yüzde 95'ini kaybetti bile."
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6. "Yaşlı insanlara yapılan otopsilerde bulunan tümör miktarına inanamazsınız."
7. "Sevdiklerinle geçirdiğin son anın ne zaman olacağını asla bilmiyorsun ve genelde anladığında çok geç oluyor."
8. "Hayvan barınaklarına terk edilmiş evcil hayvan sayısına inanamazsınız..."
9. "WWF'ye göre son 40 yılda dünyadaki vahşi yaşam popülasyonu yüzde 60 azaldı."
10. "Yediğimiz etlerin birçoğu hapishane gibi tasarlanmış "et çiftliklerinden" geliyor."
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11. "Dünyanın yüzde 30'u temiz su kaynağına erişemiyor."
12. "Her yıl 8 milyon ton plastik okyanuslara atılıyor."
13. "Çocuk işçilerin geçmişte kaldığını düşünsek de hala dünya etrafında milyonlarca çocuk işçi bulunuyor."
14. "Depresyon düşündüğümüzden çok daha ciddi bir durumda ve dünyada en az 300 milyonun depresyonda olduğu tahmin ediliyor."
15. "Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi kalan yüzde 99'luk kesimden çok daha fazla paraya sahip..."
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