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Bugüne Kadar Duyacağınız En Üzücü Gerçekler Ağlamaktan Gözlerinizi Kan Çanağına Dönüştürecek

Bugüne Kadar Duyacağınız En Üzücü Gerçekler Ağlamaktan Gözlerinizi Kan Çanağına Dönüştürecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 08:31

Hayatta birçok iyi şey olsa da, bazı noktaları gerçekten insanın kalbini kırıyor. Bugün, en üzücü 15 hayat gerçeğini sizin için topladık. Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Epilepsi hastalarının 3'te 1'i ilaçlara cevap vermiyor ve SUDEP adlı bir durumdan dolayı uykularında aniden ölebiliyorlar."

1. "Epilepsi hastalarının 3'te 1'i ilaçlara cevap vermiyor ve SUDEP adlı bir durumdan dolayı uykularında aniden ölebiliyorlar."

2. "Soyu tükenmeden önce son kalan Kauai O'o Kuşu'nun söylediği çiftleşme şarkısının kaydı var..."

2. "Soyu tükenmeden önce son kalan Kauai O'o Kuşu'nun söylediği çiftleşme şarkısının kaydı var..."

'O kadar ötse de dünyada onun şarkısını duyacak hiçbir canlı kalmamış olması çok üzücüydü... Ne yazık ki soyları onunla beraber tükendi.'

3. "Challanger Patlaması sonrasında büyük ihtimalle astronotlar hemen ölmedi ve yere çakılmadan önce 3 dakika boyunca düştüler."

3. "Challanger Patlaması sonrasında büyük ihtimalle astronotlar hemen ölmedi ve yere çakılmadan önce 3 dakika boyunca düştüler."

4. "2020 yılında 50 milyon demans hastası var ve her 20 yılda bu sayının 20 milyon artarak büyümesi bekleniyor."

4. "2020 yılında 50 milyon demans hastası var ve her 20 yılda bu sayının 20 milyon artarak büyümesi bekleniyor."

5. "Florida'nın Mercan Kayalığı Yolu 1970'lerden itibaren içerisindeki mercanların yüzde 95'ini kaybetti bile."

5. "Florida'nın Mercan Kayalığı Yolu 1970'lerden itibaren içerisindeki mercanların yüzde 95'ini kaybetti bile."

'Dünyayı yok ediyoruz...'

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6. "Yaşlı insanlara yapılan otopsilerde bulunan tümör miktarına inanamazsınız."

6. "Yaşlı insanlara yapılan otopsilerde bulunan tümör miktarına inanamazsınız."

'Çok az nedenden dolayı veya sebepsiz yere ne kadar kolay ölebileceğimizin kanıtı.'

7. "Sevdiklerinle geçirdiğin son anın ne zaman olacağını asla bilmiyorsun ve genelde anladığında çok geç oluyor."

7. "Sevdiklerinle geçirdiğin son anın ne zaman olacağını asla bilmiyorsun ve genelde anladığında çok geç oluyor."

8. "Hayvan barınaklarına terk edilmiş evcil hayvan sayısına inanamazsınız..."

8. "Hayvan barınaklarına terk edilmiş evcil hayvan sayısına inanamazsınız..."

'İnsanlar bazenleri çok kalpsiz olabiliyorlar.'

9. "WWF'ye göre son 40 yılda dünyadaki vahşi yaşam popülasyonu yüzde 60 azaldı."

9. "WWF'ye göre son 40 yılda dünyadaki vahşi yaşam popülasyonu yüzde 60 azaldı."

10. "Yediğimiz etlerin birçoğu hapishane gibi tasarlanmış "et çiftliklerinden" geliyor."

10. "Yediğimiz etlerin birçoğu hapishane gibi tasarlanmış "et çiftliklerinden" geliyor."
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11. "Dünyanın yüzde 30'u temiz su kaynağına erişemiyor."

11. "Dünyanın yüzde 30'u temiz su kaynağına erişemiyor."

12. "Her yıl 8 milyon ton plastik okyanuslara atılıyor."

12. "Her yıl 8 milyon ton plastik okyanuslara atılıyor."

13. "Çocuk işçilerin geçmişte kaldığını düşünsek de hala dünya etrafında milyonlarca çocuk işçi bulunuyor."

13. "Çocuk işçilerin geçmişte kaldığını düşünsek de hala dünya etrafında milyonlarca çocuk işçi bulunuyor."

14. "Depresyon düşündüğümüzden çok daha ciddi bir durumda ve dünyada en az 300 milyonun depresyonda olduğu tahmin ediliyor."

14. "Depresyon düşündüğümüzden çok daha ciddi bir durumda ve dünyada en az 300 milyonun depresyonda olduğu tahmin ediliyor."

15. "Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi kalan yüzde 99'luk kesimden çok daha fazla paraya sahip..."

15. "Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi kalan yüzde 99'luk kesimden çok daha fazla paraya sahip..."

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