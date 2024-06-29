Bugüne Kadar Duyacağınız En İlginç ama Gereksiz 15 Bilgi
Bugüne Kadar Duyacağınız En İlginç ama Gereksiz 15 Bilgi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Dünya gerçekten sırlarla ve ilginç varlıklarla dolu. Bugünkü içeriğimizde şu ana kadar duyabileceğiniz en ilginç ama bir o kadar da gereksiz 15 bilgiye bakacağız.
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1. "İneklerin doğduğu yere göre aksanı vardır."
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2. "Helikopter böceği poposundan su çeker ve yorulduğunda bir jet gibi bu suyu fışkırarak uçar."
3. "Filler aynı kediler gibi mırıldaybilir."
4. "Abraham Lincoln Amerika'nın başkanı olmadan önce güreşçiydi ve çıktığı 300 maçtan sadece birisinde kaybetmişti."
5. "Balinaların sütü o kadar yoğundur ki kıvamı bir diş macununa benzer."
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6. "Penguenlerin tuzlu deniz suyunu içilebilir içme suyuna dönüştüren bir organı bulunmaktadır."
7. "Kanada'da dünyanın geri kalanından daha fazla göl var."
8. "Antartika'nın üzerinde bulunan ozon deliği sonunda tamamıyla kayboldu!"
9. "Hamamböcekleri kafası olmadan 168 saate kadar yaşıyabilir."
10. "Gandhi, Londra'ya geldikten hemen sonra Karındeşen Jack cinayetleri gerçekleşemeye başladı ve o ayrıldıktan sonra cinayetler durdu."
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11. "Donald Duck'ın orta adı Fauntleroy'dir."
12. "Kaplan köpekbalıkları bilerek hava soluduktan sonra daha derinlere yüzmek için gaz çıkarır."
13. "Bazı kurbağa türlerinin insanlar gibi popo yanakları bulunmaktadır."
14. "Marijuana 2015 yılına kadar Jamaika'da yasal değildi!"
15. "Wombatların dışkısı kare şeklinde çıkıyor!"
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