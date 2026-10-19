Teknolojik Aletlerinizi Yenilemeden Önce İki Kere Düşünmenize Sebep Olacak E-Atık Gerçekleri

Çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, kullanılmayan tabletler ve çalışmayan bilgisayarlar da elektronik atıkların bir parçası. Üstelik bu ürünlerin içinde bakır, alüminyum, altın ve lityum gibi yeniden değerlendirilebilecek değerli malzemeler bulunuyor. Bu cihazlar doğru şekilde geri dönüştürülmediğinde hem doğal kaynaklar boşa harcanıyor hem de yeni ürünler için yeniden hammadde çıkarılması gerekiyor. Bu da daha fazla üretim ve daha fazla enerji tüketimi anlamına geliyor. Kısacası kullanılmayan bir cihaz bile aslında önemli bir kaynak.