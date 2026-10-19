Teknolojik Aletlerinizi Yenilemeden Önce İki Kere Düşünmenize Sebep Olacak E-Atık Gerçekleri
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Telefon, bilgisayar, tablet... Teknoloji dünyasında neredeyse her ay yeni bir model karşımıza çıkıyor. Eski cihazımız hala çalışıyor olsa bile daha gelişmiş özellikler bizi yenisini almaya yönlendirebiliyor. Ancak sık sık elektronik cihaz değiştirmek sadece bütçemizi değil, çevreyi ve enerji kaynaklarını da etkiliyor. Üstelik bu etkinin büyük bir kısmı fark etmediğimiz alanlarda ortaya çıkıyor. Gelin, yeni bir teknolojik ürün almadan önce bilmeniz gereken e-atık gerçeklerine birlikte bakalım. 👇
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E-atık yalnızca çöpe atılan telefonlardan ibaret değil!
Her yeni cihaz, daha fazla elektrik ihtiyacı anlamına geliyor.
Kullandığımız elektriğin önemli bir kısmı hala kömürden üretiliyor.
Üstelik kullanılan kömürün tamamı yerli değil!
Bu nedenle yeni bir cihaz almak yerine eskisini tamir etmeyi düşünebilirsiniz.
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Kullanmadığınız elektronik ürünleri çekmecede bekletmeyin!
Sonuç olarak, teknolojiyi nasıl kullandığınız çok önemli!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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