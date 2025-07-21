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‘Bugün Ne Yesem?’ Diye Düşünenler Buraya: Sana En Uygun Hafif Yaz Öğününü Söylüyoruz!

etiket ‘Bugün Ne Yesem?’ Diye Düşünenler Buraya: Sana En Uygun Hafif Yaz Öğününü Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 20:32

Sıcaklar bastı, mutfağa girmek işkenceye dönüştü… Öyle tarifler olmalı ki hem pratik hem de yaz mevsimine uygun lezzetler olmalı. Bu testte işini kolaylaştırıyoruz! Artık 'Bu akşam ne yesem?' diye düşünmene gerek kalmayacak! O halde teste başlayalım ve sana en uygun lezzeti birlikte bulalım. 👇

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1. Yaz senin için ne demek?

2. Hangi yaz meyvesi senin vazgeçilmezin?

3. Saat 12:00, güne yeni başladın. İlk işin ne olur?

4. Terlediğinde ferahlamak için ne yaparsın?

5. Peki, en çok nerede yemek yemeyi seversin?

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6. Söyle bakalım, bu yazı nereden geçirmek istersin?

7. Sen mutfakta nasıl birisin?

8. Son olarak, yemekten sonra yemek isteyeceğin bir tatlı seç. 👇

Karpuz - beyaz peynir babağı!

Karpuz - beyaz peynir babağı!

Senin için yaz demek, her daim serinlemek demek. Bu nedenle yemeklerde de hafif seçeneklere yöneliyorsun. Çoğu zaman bir meyve salatası bile sana yetiyor. O yüzden yazın vazgeçilmez ikilisi karpuz ve beyaz peynir senin ideal yaz menün! Balkonda uzanırken buz gibi karpuzdan bir ısırık almak ve yanında hafif, tuzlu bir peynir… İşte senin için yaz bu! Hem karnın doyacak hem de ağırlık hissetmeyeceksin!

Soğuk sebzeli kinoa salatası!

Soğuk sebzeli kinoa salatası!

Sen bu yazı birbirinden lezzetli salatalarla geçireceksin. Rengarenk, hafif ve sağlıklı bir kinoa salatası tam sana göre! Klasik yemekler sana göre fazla sıradan; sen biraz daha farklı, besleyici ama hafif şeylerin peşindesin. Kinoa, salatalık, domates, nane ve biraz limon suyu… Tam bir yaz şöleni! Hafif ama doyurucu bir yaz öğünü senin için ideal!

Soğuk ayran aşı çorbası!

Soğuk ayran aşı çorbası!

Sen yaz sıcağında en pratik ve en ferahlatıcı çözümü seçenlerdensin! Ne pişirme derdi, ne ağır yağlar… Bir kase buz gibi ayran aşı çorbası senin günü kurtaran öğünün olabilir. Yoğurt, nane, biraz buğday ve nohut… Hem besleyici hem serinletici. Hele ki klima altında ya da gölgede uzanırken içildi mi, senden mutlusu yok! Kalorisi düşük, hazırlaması kolay, serinliği ise efsane. Sen bu tarifle yazın keyfini çıkaracaksın!

Mozzarella - domatesli sandviç!

Mozzarella - domatesli sandviç!

Sen hem pratik hem de doyurucu tarifler arıyorsun. Yaz sıcaklarında bunaltmayacak ama seni aç da bırakmayacak bir şeyler olmalı. Mozzarella, domates, fesleğen ve biraz zeytinyağı ile hazırlanan bir sandviç tam sana göre! Hafif ama tok tutan bu öğünle bir sahil pikniği ya da balkon keyfi çok daha güzel hale gelir. Yanına da buz gibi bir içecek alırsan, serin bir yaz günü seni bekliyor demektir!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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