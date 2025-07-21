‘Bugün Ne Yesem?’ Diye Düşünenler Buraya: Sana En Uygun Hafif Yaz Öğününü Söylüyoruz!

Sen hem pratik hem de doyurucu tarifler arıyorsun. Yaz sıcaklarında bunaltmayacak ama seni aç da bırakmayacak bir şeyler olmalı. Mozzarella, domates, fesleğen ve biraz zeytinyağı ile hazırlanan bir sandviç tam sana göre! Hafif ama tok tutan bu öğünle bir sahil pikniği ya da balkon keyfi çok daha güzel hale gelir. Yanına da buz gibi bir içecek alırsan, serin bir yaz günü seni bekliyor demektir!