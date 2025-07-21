‘Bugün Ne Yesem?’ Diye Düşünenler Buraya: Sana En Uygun Hafif Yaz Öğününü Söylüyoruz!
Sıcaklar bastı, mutfağa girmek işkenceye dönüştü… Öyle tarifler olmalı ki hem pratik hem de yaz mevsimine uygun lezzetler olmalı. Bu testte işini kolaylaştırıyoruz! Artık 'Bu akşam ne yesem?' diye düşünmene gerek kalmayacak! O halde teste başlayalım ve sana en uygun lezzeti birlikte bulalım. 👇
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1. Yaz senin için ne demek?
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2. Hangi yaz meyvesi senin vazgeçilmezin?
3. Saat 12:00, güne yeni başladın. İlk işin ne olur?
4. Terlediğinde ferahlamak için ne yaparsın?
5. Peki, en çok nerede yemek yemeyi seversin?
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6. Söyle bakalım, bu yazı nereden geçirmek istersin?
7. Sen mutfakta nasıl birisin?
8. Son olarak, yemekten sonra yemek isteyeceğin bir tatlı seç. 👇
Karpuz - beyaz peynir babağı!
Soğuk sebzeli kinoa salatası!
Soğuk ayran aşı çorbası!
Mozzarella - domatesli sandviç!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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