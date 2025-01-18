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Bugün Ne Sınavı Var? Hafta Sonu Sınav Takvimi 18-19 Ocak 2025

Bugün Ne Sınavı Var? Hafta Sonu Sınav Takvimi 18-19 Ocak 2025

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 09:30

Hafta sonları sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk pek çok kişinin ''Bugün ne sınavı var?'' sorusunu sormasına neden oluyor. Özellikle de okul yakınlarında yaşanan trafik ve kalabalığı görenler, bu hafta sonu sınav var mı sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün hangi sınav var? Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte, 18-19 Ocak sınav takvimi ve detaylar...

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Hafta Sonu Sınav Var mı?

Hafta Sonu Sınav Var mı?

Bu hafta sonu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının uygulanacağı biliniyor. Bununla birlikte, ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisini ölçme amacıyla yapılan e-YDS sınavı da yine bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Bugün Ne Sınavı Var?

Bugün Ne Sınavı Var?

Bugün e-YDS ve AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları var. Eğer okul yakınlarında bir kalabalık görürseniz, AÖF sınavlarının olduğunu anlayabilirsiniz.

Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var? 18-19 Ocak 2025 Sınav Takvimi

Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var? 18-19 Ocak 2025 Sınav Takvimi

  • Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce): 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.45

  • AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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