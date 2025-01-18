Bugün Ne Sınavı Var? Hafta Sonu Sınav Takvimi 18-19 Ocak 2025

Hafta sonları sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk pek çok kişinin ''Bugün ne sınavı var?'' sorusunu sormasına neden oluyor. Özellikle de okul yakınlarında yaşanan trafik ve kalabalığı görenler, bu hafta sonu sınav var mı sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün hangi sınav var? Bu hafta sonu ne sınavı var? İşte, 18-19 Ocak sınav takvimi ve detaylar...