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Bugün Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?

etiket Bugün Mutlaka Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 17:52

Bugün modunu yakalamak için dinlemen gereken o şarkı hangisi?

Hazırsan bu testte söylüyoruz!

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1. Güne başlarken hangisi sensin?

2. Küçük şeylerle mutlu olduğunu söyleyebilir misin?

3. Arkadaşların seninle vakit geçirdiklerinde kendilerini daha iyi hissettiğini sık sık dile getiriyor mu?

4. Bu aralar en sık kurduğun cümle hangisi?

5. Peki ya uykunu sorsak?

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6. Canın sıkkınken ne yaparsın?

7. Peki ya hareketli müzikler senin modunu anında yükseltiyor mu?

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8. Son olarak sence müzik dinlemek için en iyi yer hangisi?

9. KÖFN X Simge - Yakışıklı (Official Video)

10. Özgün - Aşk Çiçeği

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