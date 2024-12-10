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Bugün İndirimde Neler Var? Tefal Ingenio Tencere Seti'nden Kiehl's Ürünlerine 10 Aralık 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Tefal Ingenio Tencere Seti'nden Kiehl's Ürünlerine 10 Aralık 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 18:37

10 Aralık 2024 tarihinde alışveriş dünyasında neler olup bittiğine bir göz atalım. İndirimler, fırsatlar ve birbirinden cazip tekliflerle dolu bir gün sizi bekliyor. Öne çıkan ürünlerden biri, mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak olan Tefal Ingenio Tencere Seti. Kaliteli ve dayanıklı malzemeleriyle uzun ömürlü bir kullanım sunan bu set, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Ayrıca, cildinize iyi bakmanızı sağlayacak Kiehl's ürünleri de indirim listesinde. Cilt bakımında dünya çapında bir marka olan Kiehl's, bugün sizlere özel indirimlerle geliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişe hemen başlayın!

Bu içerik 10.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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9.999,99 TL yerine sepette 2.400,00 TL.

Bella Maison Ocaliptus Stoneware 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Yeşil

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2. Tefal Ingenio Xl Force Titanyum 2x 19 Parça Maxi Tava Tencere Seti

2. Tefal Ingenio Xl Force Titanyum 2x 19 Parça Maxi Tava Tencere Seti

8.799,00 TL'den 7.999,00 TL'ye düştü. 

Tefal Ingenio Xl Force Titanyum 2x 19 Parça Maxi Tava Tencere Seti

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4. Clinique Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı - Black Honey Pop

980,00 TL yerine indirimle 735,00 TL.

Clinique Pop Plush™ Kremsi Dudak Parlatıcısı - Black Honey Pop

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5. Victorinox Classic Çakı

Prime Fırsatı ile 1.099,00 TL.

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6. Spigen ArcPlay RGB Ingilizce Q Kablolu Mekanik Gaming Klavye

3.609,09 TL yerine indirimle  2.974,00 TL.

Spigen ArcPlay RGB Ingilizce Q Kablolu Mekanik Gaming Klavye

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7. Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve

7. Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve

Şimdi sadece 344 TL. 

Julius Meinl Jubilaeum 500 g Çekirdek Kahve

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8. LEGO Architecture Şehir Yapıları Koleksiyonu Paris 21044

Sadece 1.499,00 TL.

LEGO Architecture Şehir Yapıları Koleksiyonu Paris 21044

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9. VATKALI Deri Pantolon Siyah

9. VATKALI Deri Pantolon Siyah

Tüm ürünlerde %50'ye varan indirim!

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10. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

10. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

İkinci ürüne %50 indirim fırsatını kaçırmayın!

Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

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11. Emsan Nostalji Emaye Bej Kızartma Tenceresi

11. Emsan Nostalji Emaye Bej Kızartma Tenceresi

Emsan'da tüm ürünlerde geçerli 1500 TL'ye 200 TL kupon fırsatı!

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12. The Ceel Biberiye Suyu Dökülme Karşıtı ve Hızlı Saç Uzatma Etkili Saf Saç Toniği 100 ml

12. The Ceel Biberiye Suyu Dökülme Karşıtı ve Hızlı Saç Uzatma Etkili Saf Saç Toniği 100 ml

3 al 2 öde kampanyası ve mağazayı takip edenlere özel 50 TL kupon fırsatı var!

The Ceel Biberiye Suyu Dökülme Karşıtı ve Hızlı Saç Uzatma Etkili Saf Saç Toniği 100 ml

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Sena YİĞİT
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