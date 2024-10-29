Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Wayfarer'den NYX Buttermelt Blush'a 29 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Ray-Ban Wayfarer'den NYX Buttermelt Blush'a 29 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 16:03

29 Ekim 2024 tarihinde sizler için birbirinden cazip indirimlerle dolu bir liste hazırladık. Göz alıcı RayBan Wayfarer güneş gözlükleri ve NYX Buttermelt Blush allık, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu ürünlerin kalitesi ve şıklığına hayran kalacaksınız. Kendinizi özel hissetmeniz için tasarlanmış bu ürünler, bugün sizler için indirimde. Bu fırsatları kaçırmayın ve stilinizi yansıtan bu ürünlerle kendinizi şımartın. Unutmayın, bu indirimler sadece bugüne özel. Kendinize bir iyilik yapın ve bu eşsiz fırsatlardan yararlanın.

Bu içerik 29.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cream Co. Canlandırıcı Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı Dolgunlaştırıcı Nemlendirici İkili

1. Cream Co. Canlandırıcı Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı Dolgunlaştırıcı Nemlendirici İkili

Cream Co.'nun tüm ürünlerinde olan 550 TL'ye 100 TL KUPON + 2.ürüne EK İNDİRİM + FLAŞLAR ile süper fiyatlar!

Cream Co. Canlandırıcı Cilt Tonu Eşitleyici Aydınlatıcı Dolgunlaştırıcı Nemlendirici İkili

Trendyol

2. Nandy Home Tripot Model 3'lü Saksı Seti

2. Nandy Home Tripot Model 3'lü Saksı Seti

2.ürüne % 10 indirim fırsatı sizi bekliyor.

Nandy Home Tripot Model 3'lü Saksı Seti

Trendyol

3. NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık - 04 U Know Butta

3. NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık - 04 U Know Butta

Tüm ürünlerin altında 30,150-250-400-500 TL kuponlar var!

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pembe Pudra Allık - 04 U Know Butta

Trendyol

4. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal Ve Kuru Ciltler Için Nemlendirici Yüz Ve Vücut Bakım Kremi 200 ml

4. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal Ve Kuru Ciltler Için Nemlendirici Yüz Ve Vücut Bakım Kremi 200 ml

Seçili yüz nemlendiricilerinde 200 TL indirim, en sevilen yüz temizleme jellerinde 300 TL indirim kuponu var.

Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal Ve Kuru Ciltler Için Nemlendirici Yüz Ve Vücut Bakım Kremi 200 ml

Trendyol

5. TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV [Enerji Sınıfı F]

5. TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV [Enerji Sınıfı F]

Fiyatı 13.999,00 TL.

TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV [Enerji Sınıfı F]

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Plartree Sebze Kıyıcı, 13'ü 1 Arada

6. Plartree Sebze Kıyıcı, 13'ü 1 Arada

İndirimle 580,00 TL.

Plartree Sebze Kıyıcı, 13'ü 1 Arada

Amazon

7. MEGALITH Erkek-Saatleri Dijital Askeri Sporlar

7. MEGALITH Erkek-Saatleri Dijital Askeri Sporlar

Şimdi 872,99 TL.

MEGALITH Erkek-Saatleri Dijital Askeri Sporlar

Amazon

8. Palamidas Soğuk Sıkım Özel Harman 5 LT Teneke Natürel Sızma Zeytinyağı

8. Palamidas Soğuk Sıkım Özel Harman 5 LT Teneke Natürel Sızma Zeytinyağı

Fiyatı 1.784,91 TL.

Palamidas Soğuk Sıkım Özel Harman 5 LT Teneke Natürel Sızma Zeytinyağı

Amazon

9. Lenovo Tab M11 4GB 128GB

9. Lenovo Tab M11 4GB 128GB

İndirimle 5.799,00 TL.

Lenovo Tab M11 4GB 128GB

Amazon

10. Ray-Ban RB2140 901/58 50 Wayfarer Polarize Güneş Gözlüğü

10. Ray-Ban RB2140 901/58 50 Wayfarer Polarize Güneş Gözlüğü

10.641,67 TL'den 6.385,00 TL'ye düştü.

Ray-Ban RB2140 901/58 50 Wayfarer Polarize Güneş Gözlüğü

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. JBL Clip 4 Taşınabilir Hoparlör - Kırmızı

11. JBL Clip 4 Taşınabilir Hoparlör - Kırmızı

2.221,12 TL yerine şimdi 1.999,01 TL.

JBL Clip 4 Taşınabilir Hoparlör - Kırmızı

Hepsiburada

12. S-Link SL-IND02 3.0 Mp Ip Smart Hd Lens 3.6mm Dual Band Wifi Network Tf Card Güvenlik Kamerası

12. S-Link SL-IND02 3.0 Mp Ip Smart Hd Lens 3.6mm Dual Band Wifi Network Tf Card Güvenlik Kamerası

Şimdi 1.037,82 TL.

S-Link SL-IND02 3.0 Mp Ip Smart Hd Lens 3.6mm Dual Band Wifi Network Tf Card Güvenlik Kamerası

Hepsiburada

13. Flormar Extreme Tattoo Yoğun Renk Veren Suya Dayanıklı Jel Göz Kalemi (005 Very Berry)

13. Flormar Extreme Tattoo Yoğun Renk Veren Suya Dayanıklı Jel Göz Kalemi (005 Very Berry)

Flormar markalı ürünlerde 600 TL'ye 200 TL indirim fırsatı var.

Flormar Extreme Tattoo Yoğun Renk Veren Suya Dayanıklı Jel Göz Kalemi (005 Very Berry)

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın