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Bugün İndirimde Neler Var? Oyuncu Koltuğundan En Güzel Fincanlara 31 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Oyuncu Koltuğundan En Güzel Fincanlara 31 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 13:18

31 Ağustos 2024 tarihine özel, gün boyunca sürecek olan indirimlerle karşınızdayız! Oyun tutkunlarının vazgeçilmezi oyuncu koltuklarından, çay ve kahve keyfinizi ikiye katlayacak en zarif fincanlara kadar birçok ürün, bugün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, günün indirimlerini takip edin ve aradığınız ürünlere cazip fiyatlarla sahip olma şansını yakalayın. İndirimlerimiz sadece bugüne özel, hemen fırsatları değerlendirin!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 31.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Chakra Vintage Fincan ve Tabak Yeşil

1. Chakra Vintage Fincan ve Tabak Yeşil

1.169,99 TL yerine şimdi 499,50 TL.

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2. Max Office Adore Max Racing Oyuncu ve Çalışma Koltuğu MXY200SG Gri-Siyah-Kırmızı

2. Max Office Adore Max Racing Oyuncu ve Çalışma Koltuğu MXY200SG Gri-Siyah-Kırmızı

9.299,00 TL'den 5.579,40 TL'ye düştü.

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3. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi -BRR454/00

3. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi -BRR454/00

1.199,00 TL yerine şimdi 845,99 TL.

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4. Mack MCK-003 Pop Sırt Çantası Kırmızı

4. Mack MCK-003 Pop Sırt Çantası Kırmızı

1.499,00 TL yerine şimdi 699,00 TL.

Buraya tıktık

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5. Samsung HW-B650/TK Soundbar

5. Samsung HW-B650/TK Soundbar

10.999,00 TL yerine indirimle 6.999,00 TL.

Burada

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Hepsiburada
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6. Novi Minyatür Maket Ev Kiti | Maket Ev | Dıy Kendin Yap | LED Işıklı Maket Ev

6. Novi Minyatür Maket Ev Kiti | Maket Ev | Dıy Kendin Yap | LED Işıklı Maket Ev

1.650,00 TL yerine indirimle 1.250,00 TL.

Buraya tıklayın

Hepsiburada

7. Samsonite Lıtebeam-Spınner Valiz

7. Samsonite Lıtebeam-Spınner Valiz

7.349,00 TL yerine 5.527,90 TL.

Burada

Amazon

8. Faber-Castell Sırt Çantası King Pack 2 Siyah

8. Faber-Castell Sırt Çantası King Pack 2 Siyah

839,45 TL yerine %30 indirimle  582,00 TL.

Burada

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9. Contigo Unisex – Yetişkin Ashland Autospout İçecek Şişesi

9. Contigo Unisex – Yetişkin Ashland Autospout İçecek Şişesi

722,00 TL yerine 599,00 TL.

Buradan ulaşın

Daha fazla indirimli ürün için tıklayın

Amazon

10. Disney Karlar Ülkesi Prensesleri Anna ve Elsa - 2'li Paket

10. Disney Karlar Ülkesi Prensesleri Anna ve Elsa - 2'li Paket

1.299,50 TL yerine indirimle 1.098,90 TL.

Burada

Amazon
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11. Sharpie S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 4'lü Blister, Karışık

11. Sharpie S-Note Fosforlu İşaretleme Kalemi, 4'lü Blister, Karışık

Şimdi 65,37 TL.

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Amazon

12. Mayaglory Keçe Deri Kulplu 2 Bölmeli Dekoratif Çamaşır Sepeti

12. Mayaglory Keçe Deri Kulplu 2 Bölmeli Dekoratif Çamaşır Sepeti

Fiyatı 326,00 TL.

Burada

Amazon

13. Aksesuarcı 90 x 40 Büyük Boy Mouse Pad

13. Aksesuarcı 90 x 40 Büyük Boy Mouse Pad

Fiyatı 161,41 TL.

Buradan ulaşın

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