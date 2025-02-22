Bugün İndirimde Neler Var? L'Oreal Paris Göz Serumu'ndan Nevresim Takımlarına 22 Şubat 2025 Günün Fırsatları
22 Şubat 2025 tarihinde alışveriş severler için cazip indirimler kapıda. L'Oreal Paris'in kaliteli ve etkili göz serumu, bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Cildinizi yenileyerek daha genç ve taze bir görünüm kazanmanızı sağlayacak bu ürün, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Ayrıca, konforlu ve şık bir uyku deneyimi sunan nevresim takımları da indirimde. Farklı renk ve desen seçenekleriyle yatak odanıza şıklık katacak bu takımlar, kaliteleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu fırsatları kaçırmayın, bugünün indirimlerini değerlendirin!
Bu içerik 22.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
1. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Ayakkabı
2. Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge 33KPa
3. Levi's The Trucker Ceket Mont Erkek
4. Lava Metal Premium Serisi - Döküm Yuvarlak Tencere, 28 cm, Yeşil
5. Crocs Kadın Classic Platform Terlik
6. Lovelyİstanbul Fitilli Triko Kazak Pantolon Takım Antrasit
7. Karaca STD Vezir 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 80 ml Klasik
8. L'Oreal Paris Revitalift Filler Göz Serumu 20 ml
9. MISS IPEKYOL Gri Kadın Kaban
10. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti
11. Ray-Ban RB4441D 677973 53 Kadın Güneş Gözlüğü
12. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm
13. The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Ton Eşitleyen Temizleyici Seti
14. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın