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Bugün İndirimde Neler Var? L'Oreal Paris Göz Serumu'ndan Nevresim Takımlarına 22 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? L'Oreal Paris Göz Serumu'ndan Nevresim Takımlarına 22 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 14:35

22 Şubat 2025 tarihinde alışveriş severler için cazip indirimler kapıda. L'Oreal Paris'in kaliteli ve etkili göz serumu, bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Cildinizi yenileyerek daha genç ve taze bir görünüm kazanmanızı sağlayacak bu ürün, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Ayrıca, konforlu ve şık bir uyku deneyimi sunan nevresim takımları da indirimde. Farklı renk ve desen seçenekleriyle yatak odanıza şıklık katacak bu takımlar, kaliteleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu fırsatları kaçırmayın, bugünün indirimlerini değerlendirin!

 Bu içerik 22.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Ayakkabı

1. Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Ayakkabı

Doğa yürüyüşlerinde ve günlük kullanımda rahatlık arayanlar için ideal olan bu ayakkabılar, şu anda indirimde! Sağlam yapısı ve konforlu tasarımı ile her adımda güven hissi yaşatıyor.

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Ayakkabı

2. Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge 33KPa

2. Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge 33KPa

Ev temizliğinde devrim yaratan bu akülü süpürge, güçlü emiş gücü ve çok yönlü aksesuarlarıyla indirimde! Pratik ve etkili temizlik için kaçırılmayacak bir fırsat.

Greenote GSC60 Akülü Elektrikli Süpürge 33KPa

3. Levi's The Trucker Ceket Mont Erkek

3. Levi's The Trucker Ceket Mont Erkek

Klasik ve zamansız tarzı seven erkekler için vazgeçilmez bir parça olan Levi's Trucker ceketler, indirimde! Hem şık hem de dayanıklı bu ceketler, her kombini tamamlıyor.

Levi's The Trucker Ceket Mont Erkek

4. Lava Metal Premium Serisi - Döküm Yuvarlak Tencere, 28 cm, Yeşil

4. Lava Metal Premium Serisi - Döküm Yuvarlak Tencere, 28 cm, Yeşil

Mutfakta hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir arada arayanlar için ideal olan bu döküm tencere, şu anda indirimde! Isıyı eşit şekilde dağıtan yapısıyla yemeklerinizi lezzetli bir şekilde pişirmenizi sağlar.

Lava Metal Premium Serisi - Döküm Yuvarlak Tencere, 28 cm, Yeşil

5. Crocs Kadın Classic Platform Terlik

5. Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Hem rahat hem de şık bir görünüm sunan Crocs platform terlikler, indirimde! Gün boyu konfor ve tarzı bir arada yaşamak isteyen kadınlar için mükemmel bir seçenek.

Crocs Kadın Classic Platform Terlik

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6. Lovelyİstanbul Fitilli Triko Kazak Pantolon Takım Antrasit

6. Lovelyİstanbul Fitilli Triko Kazak Pantolon Takım Antrasit

Marka festivaline özel tüm fiyatlara ek, seçili ürünlerde 2.ürün 1 TL! 

Lovelyİstanbul Fitilli Triko Kazak Pantolon Takım Antrasit

7. Karaca STD Vezir 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 80 ml Klasik

7. Karaca STD Vezir 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 80 ml Klasik

Karaca’nın indirimlerini kaçırmayın!

Karaca STD Vezir 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 80 ml Klasik

8. L'Oreal Paris Revitalift Filler Göz Serumu 20 ml

8. L'Oreal Paris Revitalift Filler Göz Serumu 20 ml

1000 TL'ye %15 ve 600 TL'ye %10 Kupon fırsatları!

L'Oreal Paris Revitalift Filler Göz Serumu 20 ml

9. MISS IPEKYOL Gri Kadın Kaban

9. MISS IPEKYOL Gri Kadın Kaban

Kışlık kategorilerde kaçırılmayacak fiyatlar. 

MISS IPEKYOL Gri Kadın Kaban

10. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

10. Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

Cilt bakımında nemlendirme rutininizi bir üst seviyeye taşıyacak bu ikili, şu anda indirimde! Kuru ve nemsiz ciltlere veda etmek için harika bir fırsat.

Hem yüzünüzü hem de göz çevrenizi derinlemesine nemlendirerek, daha canlı ve sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Kiehl's Ultra Facial Cream & Avokadolu Göz Kremi Favori Nem İkilisi Seti

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11. Ray-Ban RB4441D 677973 53 Kadın Güneş Gözlüğü

11. Ray-Ban RB4441D 677973 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Yazın vazgeçilmezi olan Ray-Ban güneş gözlükleri, bu modeliyle de şıklığı ve korumayı bir arada sunuyor, üstelik indirimde!

Hem tarzınızı tamamlayacak hem de gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak bu gözlük, her kadının sahip olması gereken bir aksesuar.

Ray-Ban RB4441D 677973 53 Kadın Güneş Gözlüğü

12. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm

12. Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm

Göz makyajında farklılık arayanlar için ideal olan bu mürdüm rengi maskara, indirimde! Kirpiklerinize hem hacim hem de renk katacak.

Bakışlarınızı daha çekici hale getirecek bu maskara, makyaj rutininize yeni bir soluk getirecek.

Maybelline New York Lash Sensational Sky High Burgundy Haze Maskara - Mürdüm

13. The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Ton Eşitleyen Temizleyici Seti

13. The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Ton Eşitleyen Temizleyici Seti

Cilt tonu eşitsizlikleri ve lekelerle mücadele edenler için bu set, şu anda indirimde! Daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için ideal bir seçenek.

İçeriğindeki etkili bileşenler sayesinde cildinizi nazikçe temizlerken, aynı zamanda lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Ton Eşitleyen Temizleyici Seti

14. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

14. Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

Yatak odanıza sıcak ve şık bir hava katacak bu pamuklu nevresim takımı, indirimde! Rahat ve konforlu bir uyku için mükemmel bir seçim.

Kaliteli pamuk dokusuyla cildinize yumuşak bir dokunuş sağlarken, çizgili deseniyle de modern bir görünüm sunar.

Berolige Sunday Pamuklu Çift Kişilik Çizgili Nevresim Takımı Kahverengi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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